Песков назвал ошибочным восприятие Мюнхенской речи Путина как конфронтационной

Песков: Запад ошибочно воспринял Мюнхенскую речь Путина как конфронтационную

Tекст: Вера Басилая

«Давайте вспомним мюнхенскую речь Путина, которую тоже в большинстве восприняли на Западе как конфронтационную речь, но она таковой не была», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Путин открыто говорил о желании взаимодействия и открытости России для диалога. При этом президент отмечал растущие противоречия и предпосылки конфронтации. Представитель Кремля добавил, что «все, о чем говорил президент, оказалось правдой».

Напомним, Путин произнес речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. В ней он подверг критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, а также выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской ПРО.

В феврале хорватское издание Advance указало на то, как сбылись тезисы Владимира Путина из Мюнхенской речи.

В январе глава МИД Сергей Лавров заявил о сожалении Запада из-за ее игнорирования.

В прошлом году Владимир Путин рассказал, как писал свое выступление.