Трамп и IT-гиганты провели ребрендинг искусственного интеллекта

Axios: Трамп и американские компании переименовали ИИ в «суперинтеллект»

Tекст: Игорь Иножарский

Смена названия стала частью кампании по изменению отношения общества к технологии. Лидеры отрасли опасаются, что сопротивление развитию ИИ и строительству дата-центров замедлит прогресс в этой сфере, передает Axios.

Трамп заявил, что слово «искусственный» вызывает ассоциации с обманом, тогда как «суперинтеллект» является его противоположностью. Во вторник представители Google, Anthropic, Meta*, OpenAI, xAI и Nvidia подписали Соглашение Белого дома по суперинтеллекту.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг начал называть дата-центры «фабриками суперинтеллекта». Руководитель xAI Илон Маск также перешел на аббревиатуру СИ, а глава Meta Марк Цукерберг использует ее уже давно.

Представители ИИ-компаний отказались от официальных комментариев, однако некоторые отметили, что будут использовать термин СИ при работе с федеральным правительством США. При этом, согласно опросу YouGov, 53% респондентов предпочитают термин «искусственный интеллект», и лишь 9% – «суперинтеллект».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг появилась информация об авторстве Марка Цукерберга в соглашении Белого дома о суперинтеллекте. В среду президент США Дональд Трамп обязал чиновников называть ИИ «суперинтеллектом». Марк Цукерберг поддержал идею главы государства о контроле за искусственным интеллектом.