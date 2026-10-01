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    1 октября 2026, 12:44 • Новости дня

    На развитие Донбасса и Новороссии решили направить более 865 млрд рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Из бюджета России в 2027–2029 годах планируется направить более 865 млрд рублей на восстановление и развитие регионов Донбасса и Новороссии, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета.

    Бюджетные ассигнования на госпрограмму по восстановлению и социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей составят более 293,8 млрд рублей в 2027 году, 290,1 млрд в 2028 году и 281,6 млрд рублей в 2029 году, передает ТАСС.

    Накануне правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы.

    Для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подготовили 200 проектов планирования.

    В среду президент Владимир Путин заявил, что выбор жителей Донбасса и Новороссии воссоединиться с Россией был ясным.


    30 сентября 2026, 15:31 • Новости дня
    Путин: Новые регионы приняли участие в референдуме в сложнейших условиях

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил, что жители новых регионов проголосовали за воссоединение с Россией в сложнейших прифронтовых условиях.

    Президент Владимир Путин в среду приехал на первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва, передает РИА «Новости».

    «В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах. Хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом, сделали свой законный выбор», – отметил президент.

    Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней в Донецкой народной республике за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в Луганской народной республике – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.

    30 сентября 2022 года российский лидер выступил в Кремле по итогам голосования, после чего подписал договоры о принятии новых субъектов в состав государства.

    Президент Владимир Путин назвал ясным выбор жителей Донбасса и Новороссии.

    Он поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов со страной.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о патриотическом подъеме после возвращения в состав государства.

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    30 сентября 2026, 22:19 • Новости дня
    Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля
    Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Средний размер пенсии по старости к концу 2027 года достигнет 29 тыс. 904 рублей. Такие параметры предусмотрены проектом трехлетнего бюджета Социального фонда России, который направлен в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

    Страховые пенсии планируется повысить в 2027 году в два этапа, сообщается на сайте правительства России.

    С 1 февраля их проиндексируют на 6,8%, по уровню инфляции за 2026 год. С 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно увеличат на 3,3%.

    Проект бюджета фонда также предусматривает индексацию пособий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин призвал Госдуму девятого созыва исключить популизм при работе над бюджетом и полностью сосредоточиться на решении задач развития. В среду Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом федеральном бюджете. В среду Социальный фонд России раскрыл средний размер пенсий в новых регионах.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    30 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    В новом бюджете заложено увеличение средств на нацпроект «Станки»

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство России намерено направить 6,4 трлн рублей на нацпроекты технологического лидерства и развитие инфраструктуры в 2027–2029 годах, сообщает кабмин, который внес в Госдуму проект федерального бюджета.

    «На реализацию национальных проектов технологического лидерства и на развитие инфраструктуры в 2027–2029 годах будет направлено 6,4 трлн рублей», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

    Сохранится приоритетное выделение средств на нацпроект «Станки»: на него направят 135 млрд рублей за три года – на 27% больше, чем предусматривалось бюджетом на 2026–2028 годы.

    На научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также создание и оснащение производств в сфере микро- и радиоэлектроники выделят 520 млрд рублей.

    Целью национального проекта «Средства производства и автоматизации» («Станки») является обеспечение технологической независимости в области производства высокотехнологичных станков и повышение уровня промышленной роботизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов внесен в Госдуму.

    Сотрудник АО «Уральский электрохимический комбинат» Вячеслав Есин заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, что в России необходимо в два раза увеличить выпуск станкоинструментальной продукции, чтобы снизить зависимость промышленности от импорта и укрепить технологическую независимость страны.

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    30 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Путин: Выбор жителей Донбасса и Новороссии воссоединиться с Россией был ясным

    Tекст: Вера Басилая

    Выбор жителей новых регионов был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Госдумы девятого созыва.

    «Сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию. В реализации программы их комплексного развития участвует вся страна. Шефскую помощь оказывают субъекты Федерации», – сказал Путин на заседании, передает РИА «Новости».

    Президент также подчеркнул, что выбор жителей новых регионов воссоединиться с Россией и своим народом был предельно ясным и четким.

    «Он был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, со своим народом», – отметил Путин, говоря о выборе жителей новых регионов, которые проголосовали на референдуме за воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией.

    На референдумах в сентябре 2022 года за вхождение в состав России высказалось абсолютное большинство проголосовавших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

    В среду депутаты Госдумы поздравили жителей новых регионов с Днем воссоединения с Россией.

    Во вторник в Запорожской области прошли торжественные мероприятия, приуроченные к этому празднику.

    До этого вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о восстановлении школ в Донбассе и Новороссии.

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    30 сентября 2026, 22:15 • Новости дня
    Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы
    Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов внесён в Госдуму, сообщает пресс-служба правительства России.

    Распоряжение о направлении документа в парламент подписал председатель кабмина Михаил Мишустин. Вместе с основным законом представлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и другие документы, определяющие параметры государственных финансов, сообщается на сайте кабмина.

    В основу трёхлетнего бюджета заложен базовый прогноз социально-экономического развития, согласно которому в 2027 году экономика России вырастет на 1,4%, а к 2029 году темпы роста ускорятся до 2,4%. Ключевыми приоритетами названы выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности, а также достижение национальных целей, включая технологическое лидерство и развитие инфраструктуры.

    В 2027 году расходы федерального бюджета запланированы в объёме 48,8 трлн рублей при доходах 43,3 трлн рублей. В 2028 году расходы составят 50,9 трлн рублей, доходы – 45,8 трлн рублей, в 2029 году – 53,9 трлн и 48,6 трлн рублей соответственно.

    «Проект бюджета сбалансирован, что является важным условием для сохранения макроэкономической стабильности и снижения инфляции. С учётом приоритетных задач в нём полностью учтены необходимые объёмы финансирования социально значимых направлений», – говорится в сообщении.

    Расходы на здравоохранение по сравнению с 2026 годом увеличены, только в 2027 году на отрасль направят более 7 трлн рублей, из них 1,8 трлн рублей – из федерального бюджета и 5,2 трлн рублей – из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. «Детский бюджет» на три года составит более 10 трлн рублей. Будет продолжена выплата единого пособия и материнского капитала с индексацией по фактической инфляции, а также ежегодная налоговая семейная выплата гражданам с двумя и более детьми.

    На развитие системы образования и её инфраструктуры предусмотрено более 100 млрд рублей, включая строительство 150 новых школ к 2030 году, 201,4 млрд рублей на капремонт общеобразовательных учреждений и около 73,4 млрд рублей на ремонт и строительство детских садов.

    В трёхлетнем бюджете Социального фонда России заложена индексация пенсий и пособий: в 2027 году страховые пенсии повысятся с 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно вырастет на 3,3%, средняя пенсия по старости к концу года достигнет 29904 рублей.

    В 2027 году вырастут максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, всего на эти цели планируется направить 1,6 трлн рублей.

    На национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрено 561 млрд рублей, в том числе на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и лекарственное обеспечение. Прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% – до 20227 рублей на душу населения, минимальный размер оплаты труда вырастет на 6,8% – до 28935 рублей.

    На национальные проекты технологического лидерства и развитие инфраструктуры в 2027–2029 годах направят 6,4 трлн рублей. Приоритетное финансирование продолжит получать нацпроект «Станки» – 135 млрд рублей на три года, что на 27% выше уровня бюджета 2026–2028 годов. На НИОКР, создание и оснащение производств в сфере микро- и радиоэлектроники предусмотрено 520 млрд рублей.

    Финансирование дорожного хозяйства в ближайшие три года превысит 4,4 трлн рублей, 65 млрд рублей направят на обновление общественного транспорта, в том числе наземного электротранспорта. Заложены средства на проекты «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Ликвидация аварийного жилищного фонда», «Развитие опорной сети аэродромов». Всего на мероприятия национальных проектов зарезервировано около 19 трлн рублей.

    Поддержка регионального развития будет обеспечиваться за счёт казначейских инфраструктурных кредитов в объёме 150 млрд рублей ежегодно, индивидуальных программ для регионов с низким уровнем социально-экономического развития и реализации мастер-планов 200 крупных и малых городов и агломераций.

    В 2027 году регионы со сложной бюджетной ситуацией дополнительно получат 100 млрд рублей дотаций на сбалансированность. По поручению президента правительство перенесёт сроки погашения бюджетных кредитов регионов за пределы 2030 года, что позволит высвободить около 300 млрд рублей для развития экономики и социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре кабинет министров России утвердил проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов с приоритетом социальных обязательств, обороны и поддержки участников спецоперации.

    Мишустин на заседании кабмина заявил о завершении подготовки проекта бюджета на 2027–2029 годы и планах направить его в Госдуму в установленный срок. Ранее он озвучил параметры федерального бюджета.

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    29 сентября 2026, 15:46 • Новости дня
    Сенатор Волошин назвал сумму репараций от Украины для восстановления ДНР

    Сенатор Волошин: Киеву придется выделить 1 трлн рублей для восстановления ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для восстановления Донецкой народной республики после вооруженной агрессии Киеву придется выплатить репарации в размере более 1 трлн рублей, сообщил сенатор России от ДНР Александр Волошин.

    Волошин заявил о необходимости возмещения ущерба, нанесенного региону, передает ТАСС. Парламентарий оценил размер выплат более чем в 1 трлн рублей.

    «Для Донбасса безопасность – это не только отсутствие боевых действий, но и возможность человеку спокойно жить в своем доме, работать, учить детей, не бояться за будущее. Репарации – вопрос более чем уместен. В оценке их размера я ориентируюсь на оценку Следственного комитета РФ – более 1 трлн рублей. Это цена разрушений и страданий, которые понес Донбасс», – сказал Волошин.

    Политик подчеркнул, что после прекращения огня потребуется масштабная работа. Необходимо провести разминирование территорий и восстановить коммунальную инфраструктуру.

    Также предстоит вернуть эвакуированных жителей, отстроить жилье и наладить систему медицинской помощи. Волошин отметил, что мир должен стать по-настоящему прочным и справедливым, а не просто передышкой перед новым конфликтом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле сенатор Александр Волошин потребовал возложить финансовое бремя за разрушения в Донбассе на иностранных спонсоров Киева.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин оценил общие разрушения гражданской инфраструктуры в российских регионах более чем в 1 трлн рублей.

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    30 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подготовили 200 проектов планирования

    Tекст: Вера Басилая

    Единый институт пространственного планирования подготовил 200 проектов для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до 2025 года включительно.

    «Сегодня мы отмечаем знаковое событие – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. От всего сердца поздравляем земляков. Этот день стал символом исторической справедливости, мужества и осознанного выбора миллионов людей», – отмечается в поздравлении ЕИПП.

    С сентября 2022 года в работе Минстроя России по восстановлению и развитию воссоединенных регионов активно участвует Единый институт пространственного планирования.

    В числе подготовленных проектов три схемы территориального планирования, 49 генеральных планов и комплексные территориальные схемы развития туризма, сообщает ЕИПП.

    В 2026 году разрабатывается еще свыше 100 проектов для Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В их числе схема территориального планирования части ДНР и 29 генеральных планов.

    В среду глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей с Днем воссоединения с Россией.

    В начале месяца вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о восстановлении школ в новых регионах.

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    30 сентября 2026, 14:56 • Новости дня
    Депутаты Госдумы аплодисментами встретили слова Путина о героях спецоперации

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на заседании Госдумы отметил подвиг ополченцев Донбасса 2014 года и участников специальной военной операции, вставших на защиту страны.

    Владимир Путин в среду приехал на первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва. Он отметил, что избиратели доверили депутатам представлять их интересы.

    «Ее первое заседание проходит в особенный день. Ровно четыре года назад Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации. Вернулись в состав большой России», – передает слова Путина РИА «Новости». Парламентарии встретили заявление президента аплодисментами.

    Глава государства упомянул заслуги бойцов во время выступления, посвященного Дню воссоединения исторических регионов с Россией, передает ТАСС.

    «Подвиг ополченцев 2014 года, героев специальной военной операции, вставших на защиту Родины и нашего народа», – упомянул глава государства, говоря о Дне воссоединения исторических регионов с Россией.

    Слова Путина о вставших на защиту Родины и народа героях вызвали аплодисменты со стороны парламентариев.

    Ранее Владимир Путин заявил об усилении Госдумы ветеранами спецоперации. Владимир Путин назвал ясным выбор жителей Донбасса и Новороссии воссоединиться с Россией.

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил, что российский народ никому не удастся сломить или запугать.

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    1 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Омбудсмен ДНР обвинила Киев в затягивании обмена уроженцами республики

    Омбудсмен ДНР Морозова: Власти Украины манипулируют обменом пленных из ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская сторона манипулирует процессом обмена пленных, затягивая возвращение уроженцев Донецкой Народной Республики, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

    Морозова отметила, что обмен пленными остается сложным процессом из-за действий Киева. По ее словам, украинская сторона специально манипулирует судьбами граждан, передает ТАСС.

    Морозова также подчеркнула, что еще до воссоединения республики с Россией Киев требовал вернуть лиц, совершивших тяжкие преступления на территории ДНР, предлагая взамен меньшее число людей.

    Она выразила благодарность уполномоченному по правам человека в РФ Яне Лантратовой и Минобороны России за их усилия по возвращению людей домой. Ранее сообщалось, что в украинском плену остаются около 500 уроженцев ДНР.

    Ранее спецпосланник папы римского Маттео Дзуппи оценил возможность обмена пленными.

    В среду Маттео Дзуппи посетил пленных украинцев в России.

    Омбудсмен Яна Лантратова назвала настоящим чудом освобождение двух бойцов из ДНР, поскольку противник крайне редко выдает уроженцев этого региона.

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    1 октября 2026, 11:36 • Новости дня
    На развитие Севморпути в 2027-2029 годах решили направить свыше 100 млрд рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бюджетные ассигнования в размере более 100 млрд рублей будут направлены в 2027-2029 годах на федеральный проект по развитию Северного морского пути, следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на следующую трехлетку.

    Бюджетные ассигнования на федеральный проект по развитию Северного морского пути составят свыше 100 млрд рублей в ближайшие три года, передает РИА «Новости».

    Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, в 2027 году планируется выделить 50,2 млрд рублей, в 2028 году – почти 14 млрд рублей, а в 2029 году – 36 млрд рублей.

    Средства пойдут на строительство четырех атомных ледоколов, включая головное судно «Лидер». На его создание в 2027 году направят более 26,7 млрд рублей. Кроме того, в следующем году 9,8 млрд рублей выделят на развитие портовой инфраструктуры Севморпути и реконструкцию морского канала.

    Финансирование пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 в 2027 году запланировано в объеме 2,539 млрд и 2,012 млрд рублей соответственно. В 2028 году на пятый ледокол предусмотрено 8,413 млрд рублей, на шестой – 1,691 млрд рублей, а в 2029 году – 16,829 млрд рублей.

    Согласно проекту постановления правительства, достройку ледоколов «Ленинград» и «Сталинград» профинансируют за счет дополнительного портового сбора. Он составит 20 рублей на тонну экспортного груза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил профинансировать строительство пятого и шестого универсальных атомных ледоколов.

    Позже глава государства потребовал не допустить остановки работ по созданию судов «Ленинград» и «Сталинград».

    До этого он заявил о критической важности укрепления ледокольного флота для развития Северного морского пути.

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    1 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    На создание РОС собрались направить более 38 млрд рублей в 2027 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство планирует выделить около 38,6 млрд рублей из бюджета на создание и целевое использование Российской орбитальной станции (РОС) в 2027 году. Всего на РОС планируется выделить 136,72 млрд рублей из бюджета на 2027–2029 годы, говорится в материалах к проекту бюджета.

    Правительство намерено направить около 38,6 млрд рублей из федерального бюджета на создание и использование Российской орбитальной станции (РОС) в 2027 году, передает ТАСС.

    Согласно материалам к проекту бюджета, общая сумма финансирования на эти цели в период с 2027 по 2029 год составит 136,72 млрд рублей. Из них на федеральный проект «Пилотируемая космонавтика» в 2027 году пойдет порядка 112,46 млрд рублей.

    В последующие два года финансирование пилотируемой космонавтики составит 107,883 млрд и 119,541 млрд рублей соответственно. На создание наземной инфраструктуры космического комплекса РОС в 2027 году заложено около 2,166 млрд рублей.

    Кроме того, капитальное строительство объектов инфраструктуры потребует почти 2,36 млрд рублей, а их организационно-техническое обеспечение обойдется бюджету примерно в 56 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, научно-технический совет Роскосмоса утвердил сценарий создания Российской орбитальной станции на базе отечественного сегмента МКС.

    Генеральный конструктор Владимир Соловьев назначил запуск первого модуля станции на декабрь 2027 года.

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    1 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    На разработку сетей 6G выделили более 1,2 млрд рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 1,2 млрд рублей предусмотрено в бюджете России на 2027-2029 годы на разработку критических технологий создания оборудования для сетей связи стандарта 5G Advanced/6G, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.

    Более 1,2 млрд рублей заложено в бюджете России на 2027–2029 годы для создания оборудования сетей связи 5G Advanced и 6G, передает РИА «Новости».

    Средства будут выделены в рамках федерального проекта «Прикладные исследования и перспективные разработки». В 2027 году на технологии 6G планируется направить 249,4 млн рублей, а в 2028 и 2029 годах – по 498,9 млн рублей ежегодно. Проект трехлетнего бюджета уже внесен правительством в Госдуму.

    Первые отечественные сети пятого поколения заработали в середине сентября. Этот стандарт обеспечивает высокую скорость передачи данных, сниженную задержку и увеличенную пропускную способность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы.

    Эксперты спрогнозировали полноценное внедрение сетей связи шестого поколения после 2030 года.

    Государственная комиссия по радиочастотам ранее выделила специальную полосу для создания сетей пятого поколения.

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    1 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    Нацпроект по БАС получил из бюджета более 100 млрд рублей на три года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финансирование национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в 2027-2029 годах запланировано в размере 103,3 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на предстоящий трехлетний период.

    Финансирование национального проекта «Беспилотные авиационные системы» на предстоящий трехлетний период составит 103,3 млрд рублей, передает РИА «Новости».

    Правительство уже внесло соответствующий проект федерального бюджета в Госдуму.

    «Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» запланированы в 2027 году в объеме 28 034,4 млн рублей, в 2028 году – 31 961,3 млн рублей, в 2029 году – 43 296,6 млн рублей», – сказано в пояснительной записке.

    Основная часть средств пойдет на разработку и серийное производство дронов – 37,5 млрд рублей. Развитие инфраструктуры, безопасность и сертификация потребуют 24,5 млрд рублей, а стимулирование спроса обойдется почти в 10,5 млрд рублей. На перспективные технологии в 2027 году направят 1,4 млрд рублей.

    Подготовка кадров для отрасли потребует 270 млн рублей в течение трех лет. При этом в 2026 году на образовательные инициативы выделяется 1 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре премьер-министр Михаил Мишустин объявил о завершении подготовки проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы.

    Президент России Владимир Путин поручил обеспечить лидерство страны в беспилотной авиации к 2030 году.

    Позже глава правительства заявил о трехкратном росте производства отечественных дронов.

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    1 октября 2026, 11:54 • Новости дня
    На химическую и биологическую безопасность России выделили более 4,6 млрд рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 4,6 млрд рублей планируют выделить для обеспечения химической и биологической безопасности России в следующем году, говорится в материалах к проекту бюджета.

    Власти планируют выделить более 4,6 млрд рублей для обеспечения химической и биологической безопасности страны в следующем году, передает ТАСС. Об этом сообщается в материалах к проекту федерального бюджета.

    «Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации государственной программы «Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации» запланированы в 2027 году в объеме 4 606,5 млн рублей, в 2028 году – 4 862,9 млн рублей и в 2029 году – 4 624,1 млн рублей», – сказано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2027–2029 годы.

    Вице-премьер Татьяна Голикова назвала страну мировым лидером по уровню защиты от биологических угроз.

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    1 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    На субсидирование семейной ипотеки в 2027 году заложили 785,8 млрд рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На субсидирование семейной ипотеки в 2027 году заложено 785,8 млрд рублей, в 2028 году – 471,7 млрд, в 2029 году – 389,7 млрд рублей. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы.

    Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы, размещенной в электронной базе нижней палаты парламента, государство выделит масштабные средства на жилищные программы, передает ТАСС. В частности, на поддержку семейной ипотеки в 2027 году планируется направить 785,8 млрд рублей.

    В последующие годы объемы финансирования этой программы составят 471,7 млрд рублей в 2028 году и 389,7 млрд рублей в 2029 году. Кроме того, на льготную ипотеку со ставкой до 8% предусмотрено 232,5 млрд рублей в 2027 году, 107,1 млрд – в 2028-м и 91,4 млрд рублей – в 2029 году.

    Также в бюджете заложены средства на другие целевые программы. Дальневосточная и арктическая ипотеки получат 135,3 млрд рублей в 2027 году. На сельскую ипотеку выделят 32,9 млрд рублей, а поддержка IT-специалистов обойдется казне в 64,8 млрд рублей в тот же период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов объявило об обновлении программы льготной семейной ипотеки с 1 октября.

    Общий объем выдач по данному проекту составил около 11 трлн рублей.

    Ранее компания ДОМ.РФ расширила список городов для покупки готового жилья по сниженной ставке.

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