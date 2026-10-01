Скворцова сообщила о скором выходе российской вакцины от аллергии

Обезболивание станет обязательным при проведении манипуляций, если существует вероятность болевых ощущений. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в амбулаторных условиях, передает РИА «Новости».
«При лечении зубов болевые ощущения возникают достаточно часто, они носят интенсивный и нетерпимый характер, поэтому применение анестезии я считаю абсолютным показанием при лечении зубов», – рассказал ректор Российского университета медицины Минздрава России, главный внештатный специалист-стоматолог Олег Янушевич.
Обезболивание часто требуется при лечении осложнений кариеса и пульпита, препарировании зубов под ортопедические конструкции, а также при удалении зуба и других видах хирургии полости рта.
Кроме того, согласно документу, при выявлении симптомов онкологического заболевания стоматолог обязан направить пациента к врачу-онкологу.
При сочетанных и комбинированных травмах помощь пациентам будут оказывать врачи стоматологического профиля совместно со специалистами других направлений. Также медицинские организации со стоматологическими отделениями, кабинетами и лабораториями теперь должны иметь в наличии лекарственные препараты и медицинские изделия для оказания помощи при анафилактическом шоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав обязал стоматологов использовать препараты для анестезии во время манипуляций, способных причинить дискомфорт пациентам.
В ФФОМС при этом сообщили, что по полису обязательного медицинского страхования россиянам бесплатно предоставляются лечение кариеса, удаление зубов и экстренная помощь при острой боли.