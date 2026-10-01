Песков: Россия обеспечит безопасность Калининградской области

Калининград является неотъемлемой частью и очень важным самым западным регионом России, подчеркнул Песков. В связи с этим государство будет обеспечивать его безопасность согласно действующему законодательству, передает РИА «Новости».
Ранее посольство России в Бельгии уведомило НАТО и МИД Бельгии, что действия альянса вокруг Калининградской области повышают риск вооруженного столкновения. Россия заявила о готовности применить весь имеющийся арсенал для защиты своей территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду генсек НАТО Марк Рютте подтвердил получение предупреждения Москвы о защите Калининграда.
В тот же день Дмитрий Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду региона.
Во вторник российские дипломаты напомнили о ядерном ответе при возможной блокаде Калининграда.