  • Новость часаЭксперт: Украина лезет головой в петлю крупного окружения
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Истощение мировых резервов нефти на руку России
    Главком Сухопутных войск анонсировал создание новых танков с ИИ
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai сантехнике
    Психотерапевт объяснил моду на демонстрацию недостатков на сайтах знакомств
    В России задержали троих боевиков из банды Басаева
    ВС России освободили харьковские Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое
    Эстония запретила транзит зерна из России
    Пентагон не пригласил ключевых союзников США на встречу НАТО
    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля
    1 октября 2026, 11:32 • Новости дня

    Минтруд: Размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 95,5 тыс. рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в 2027 году максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан превысит 95,5 тыс. рублей.

    По словам Котякова, в 2027 году максимальная выплата работающим гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, составит более 95,5 тыс. рублей в месяц. В 2026 году этот показатель достигал лишь 83 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Кроме того, в России увеличится единовременная выплата при рождении ребенка. По словам министра, этот показатель возрастет до 30,4 тыс. рублей.

    В среду эксперт Александр Балынин заявил об увеличении минимальных декретных выплат в 2027 году.

    На прошлой неделе Минтруд сообщил о повышении единого пособия в 2027 году.


    28 сентября 2026, 16:28 • Новости дня
    Венгерский OTP Bank допустил уход из России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крупнейшая финансовая группа Венгрии OTP Bank начала пересмотр своей стратегии развития, допустив возможность полного прекращения работы на российском рынке.

    Как пишет Bloomberg, крупнейший банк Венгрии OTP Bank изучает варианты полного ухода из России. Кредитная организация начала пересмотр стратегии из-за ограниченных возможностей вывода дивидендов и планов по расширению присутствия в еврозоне, передают «Вести».

    «Учитывая стратегический интерес к странам Балтии и ограниченный прогресс в перераспределении дополнительных дивидендов из России за последний год, OTP начал пересмотр своей стратегии в отношении России, включая потенциальный полный выход из России», – заявил генеральный директор OTP Group Питер Чаньи.

    Отмечается, что сейчас финансовая группа планирует покупку эстонского Luminor Bank. Из-за этих планов венгерская организация оказалась под пристальным вниманием европейских регулирующих органов. Пересмотр российской стратегии планируется завершить к концу 2026 года. В настоящее время деятельность банка в России сосредоточена преимущественно на розничном потребительском кредитовании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о намерении банка OTP и других национальных компаний продолжить работу в России.

    В апреле 2026 года итальянская группа UniCredit опровергла слухи о планах ликвидации своего российского подразделения.

    Годом ранее руководство Raiffeisen Bank International подтвердило решение о продаже бизнеса в нашей стране.


    Комментарии (9)
    29 сентября 2026, 18:38 • Новости дня
    Госдолг Украины обновил исторический максимум

    Госдолг Украины превысил 215 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суммарный объем внешних и внутренних заимствований Украины достиг рекордного уровня, увеличившись за последний летний месяц более чем на 1 млрд долларов.

    Госдолг Украины обновил исторический максимум. По итогам августа он превысил 215 млрд долларов. Изучив опубликованную статистику украинского министерства финансов, журналисты РИА «Новости» зафиксировали новый антирекорд.

    «По состоянию на 31 августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9602,89 млрд гривен, или 215,55 млрд долларов», – говорится в официальной информационной справке ведомства.

    Традиционно министерство раскрывает данные за прошедший месяц в конце текущего. При этом динамика заимствований остается высокой. Только за август государственная задолженность выросла на 1,37 млрд долларов. В гривневом эквиваленте эта сумма увеличения составила 30,44 млрд гривен, уточнили в финансовом ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала спецоперации внешний госдолг Украины вырос более чем в четыре с половиной раза. По итогам июля этот показатель достиг 105,7% от номинального ВВП страны.


    Комментарии (5)
    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 11:14 • Новости дня
    Школьников наказали за порнографический коллаж с учительницей

    Суд взыскал компенсацию со школьников за порнографический коллаж с учительницей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Подмосковье обязал двух школьников выплатить компенсации учительнице за совмещение ее лица с фотографией обнаженной женщины и распространение этого изображения, говорится в судебных материалах.

    Суд в Московской области обязал двух учеников выплатить компенсации за оскорбительный фотомонтаж, передает РИА «Новости».

    В судебных материалах указано, что один из школьников сфотографировал педагога во время урока. Позже это изображение использовали для создания непристойного коллажа в Photoshop, совместив лицо женщины с порнографическим кадром.

    Картинка быстро разошлась среди одноклассников. Затем другой ученик сфотографировал экран телефона с этим изображением и выложил его в публичный городской Telegram-канал. Учительница обратилась в правоохранительные органы, которые начали проверку по факту публикации порнографических материалов.

    Пострадавшая также подала иски о компенсации морального вреда. Она отметила, что действия подростков вызвали у нее стресс, чувство унижения и значительные нравственные страдания. Суд встал на сторону педагога и взыскал с виновных 20 тыс. и 15 тыс. рублей. Если у школьников нет собственных средств, выплачивать компенсацию придется их родителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил об ответственности за публикацию оскорбительных материалов с педагогами.

    Группа депутатов предложила штрафовать граждан за рассылку интимных фотографий без согласия.

    Следователи в Новосибирской области начали проверку из-за распространения личных снимков учительницы из Куйбышева.

    Комментарии (6)
    29 сентября 2026, 23:15 • Новости дня
    США ввели вторичные санкции для иностранных банков за операции с Кубой

    Минфин США ввел новые санкции против Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    США ужесточили санкции против Кубы, введя вторичные ограничения для иностранных банков и запретив проведение конференций на острове.

    Министерство финансов США сообщило о введении масштабных санкций против Кубы. Ограничения включают вторичные санкции в отношении иностранных банков за транзакции в интересах лиц из санкционных списков США, а также запрет для американских банков на открытие счетов кубинским предпринимателям с заморозкой существующих средств, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Вашингтон отменил разрешение на транзитные платежи через банковскую систему США и запретил расчеты со структурами, подконтрольными кубинским военным и органам госбезопасности.

    Также ужесточены правила поездок для американцев: запрещены организация и посещение профессиональных конференций на острове, отменены групповые образовательные поездки, а оставшиеся учебные визиты будут строго контролироваться.

    Новые меры вступают в силу 30 сентября в рамках майского указа Дональда Трампа.

    В субботу Китай призвал отменить американскую блокаду Кубы.

    В среду глава МИД Сергей Лавров предложил исключить Гавану из американского списка спонсоров терроризма.

    В прошлом месяце Дональд Трамп продлил торговое эмбарго против республики.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 16:34 • Новости дня
    Школьница ранила двоих детей на детской площадке в Новосибирске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Новосибирске 12-летняя девочка напала на двоих детей во время конфликта на детской площадке, пострадавшие госпитализированы.

    Юная жительница Новосибирска нанесла телесные повреждения двум детям на игровой площадке одного из многоквартирных домов города на улице Связистов, передает ТАСС.

    «По предварительным данным, 29 сентября 2026 года 12-летняя девочка, находясь на игровой площадке одного из многоквартирных домов города Новосибирска, причинила телесные повреждения 10-летней девочке», – сообщили агентству в региональном следственном управлении СК.

    В областном управлении МВД агентству уточнили, что пострадали дети 2015 и 2022 годов рождения. Нападавшую доставили в отделение полиции вместе с родителями для выяснения всех обстоятельств конфликта. Прокуратура региона организовала проверку работы органов системы профилактики.

    В областном Минздраве добавили, что скорая помощь доставила двоих пострадавших в больницы Новосибирска. Одному ребенку оказали помощь в приемном покое, он будет лечиться амбулаторно. Второго ребенка прооперировали, он находится в реанимации с проникающим ранением живота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября новосибирский подросток распылил перцовый баллончик в лицо ровеснице на детской площадке.

    В июне 13-летняя школьница из Свердловской области ударила ножом в спину 12-летнюю девочку.

    Весной восьмилетний ребенок ранил ножом двоих детей в поселке Винзили Тюменской области.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 18:52 • Новости дня
    СК возбудил уголовное дело после нападения девочки на детей в Новосибирске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет завел уголовное дело после того, как в Новосибирске 12-летняя школьница без видимых причин напала с ножом на игравших во дворе детей, серьезно ранив десятилетнюю девочку.

    Следственный комитет начал расследование инцидента, произошедшего на детской площадке одного из многоквартирных домов Новосибирска, передает ТАСС. «Следственными органами СК России по Новосибирской области по данному факту расследуется уголовное дело», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    По данным правоохранительных органов, действия подростка носили спонтанный характер. Собеседник агентства отметил, что нападавшая принесла оружие из дома, при этом никакого конфликта на площадке не происходило, никто не провоцировал девочку на агрессию.

    В результате происшествия серьезные ранения получила десятилетняя школьница. Кроме того, нападавшая пыталась нанести ножевые удары маленькому мальчику, находившемуся на той же игровой площадке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник девочка в Новосибирске нанесла телесные повреждения двум детям на игровой площадке.

    Несколькими днями ранее следователи завели уголовное дело после жестокого избиения пенсионерки подростками в этом же городе.

    А в августе 16-летняя девушка с ножом напала на двух сестер в Уфе.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    На Сахалине 13-летнего подростка смыло волной с пирса

    Волна смыла подростка с пирса на Сахалине во время сильного шторма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Холмске в Сахалинской области 13-летний подросток погиб после падения с пирса во время шторма, спасатели не могут извлечь его тело из воды.

    13-летнего мальчика смыло волной с пирса в сахалинском Холмске. Инцидент произошел в районе Приморского бульвара. По предварительным данным, подросток перелез через ограждение, после чего оказался в воде.

    «В 19:40 (11:40 мск) 29 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях от диспетчера ЕДДС поступила информация о том, что в Холмске в районе Приморского бульвара мальчик перелез через ограждения и его смыло волной с пирса», – сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

    Тело ребенка нашли в 20 метрах от берега. На место прибыли спасатели и медики, однако из-за сильного волнения моря достать погибшего пока не удается. В поисковой операции участвуют 23 человека и девять единиц техники. Следователи начали проверку по факту случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября в Приморском крае сильное течение унесло в море спасителя тонущего ребенка.

    В середине августа следователи нашли в сахалинской реке Алат тело 10-летнего мальчика. В начале того же месяца в Нижегородской области во время катания на сапборде погиб 16-летний подросток.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 02:40 • Новости дня
    Для детских садов разработали единые воспитательные программы

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о создании единых федеральных программ воспитания и обучения для российских детских садов.

    «Мы уже разработали единые федеральные рабочие программы воспитания, обучения и развития и создали системность в работе», – заявил он РИА «Новости».

    Кравцов заверил, что нововведения позволят выстроить системную работу с детьми на федеральном уровне.

    Министр уточнил, что для воспитателей подготовлены унифицированные методические комплекты, учитывающие специфику каждой возрастной группы дошкольников.

    Ранее Кравцов сообщал об обновлении стандартов работы детских садов, указывая на то, что фокус сместится с механического заучивания букв и цифр на знакомство детей с отечественной культурой, литературой, традициями и базовыми нравственными ценностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кравцов заявил, что для детсадов соберут «золотой стандарт» мультфильмов и книг, он также призывал сфокусировать работу детских садов на игровой деятельности.Министерство просвещения

    запланировало обновить федеральную программу дошкольного образования ради укрепления связи с семьями.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 15:16 • Новости дня
    Греф назвал Сбербанк самым защищенным банком в мире

    Греф: Сбербанк является самым защищенным банком в мире

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Сбербанка Герман Греф сообщил об успешной защите средств клиентов от мошеннических действий в 99,9% случаев по итогам прошлого года.

    Греф заявил об успешном отражении большинства атак на средства клиентов. Выступая на Московском стартап-саммите, он подчеркнул высокую эффективность систем безопасности финансового учреждения, передает РИА «Новости».

    «Мы в прошлом году в 99,9% случаев защитили наших клиентов от мошенничества. Мы самый защищенный банк в мире, несмотря на то что испытываем самое большое количество атак», – отметил руководитель финансовой структуры.

    При этом Греф признал невозможность предоставления абсолютных гарантий безопасности. По его словам, для успешного противостояния злоумышленникам необходимо постоянно совершенствовать методы защиты и изобретать новые способы борьбы. Для поддержания эффективности систем безопасности банк круглосуточно проводит тестирование собственных защитных механизмов, имитируя хакерские атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Сбербанка Герман Греф рассказал о безуспешных попытках телефонных мошенников дозвониться ему лично.

    Ранее руководитель кредитной организации отчитался о нулевом уровне хищений при оплате биометрией.

    Заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов проинформировал об успешном отражении мощнейшей в истории организации DDoS-атаки.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Банк России направил в Госдуму проект денежно-кредитной политики

    Tекст: Ольга Иванова

    Банк России внес на рассмотрение Государственной думы проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы, включающий четыре сценария макроэкономического прогноза.

    Центробанк внес на рассмотрение парламентариев проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы, передает РИА «Новости». Документ содержит базовый и три альтернативных сценария макроэкономического развития на ближайшие три года.

    «Банк России направил в Государственную думу проект Основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики, а также представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие три года», – говорится в сообщении регулятора.

    Уточняется, что ранее проект прошел согласование в правительстве и был направлен президенту России. Обновленная редакция учитывает решение по ключевой ставке от 11 сентября 2026 года. Кроме того, в документ добавлена информация о бюджетной политике в 2026–2029 годах, календарь решений по ключевой ставке на 2027 год, а также обновлены статистические данные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Центробанк направил президенту проект основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы.


    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 20:21 • Новости дня
    В ДТП со школьным автобусом в Башкирии погибли два человека

    Tекст: Вера Басилая

    В Башкирии при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса погибли два человека, дети не пострадали.

    ДТП произошло на 14-м км автодороги Уфа – Чишмы, где столкнулись ВАЗ-2112 и школьный автобус ПАЗ, сообщает прокуратура республики.

    В салоне автобуса находились 22 ученика и сопровождающий. Дети не пострадали, но водитель и 17-летний пассажир легковушки скончались от полученных травм, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе в ДТП в Башкирии погибли два человека.

    В середине месяца водитель неисправного грузовика получил срок за ДТП с тремя погибшими в Уфе.

    В первой половине месяца в ДТП со скорой в республике пострадали пять человек.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 17:11 • Новости дня
    Путин разрешил МКБ проводить сделки с принадлежащими Sova Capital акциями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее Московскому кредитному банку (МКБ) совершать сделки с принадлежащими британскому брокеру Sova Capital акциями Газпрома, Роснефти и других компаний.

    В соответствии с указом главы государства, кредитной организации разрешено проводить операции, которые влекут за собой установление, изменение или обременение прав владения ценными бумагами Sova Capital Limited, передает РИА «Новости».

    В список компаний, с акциями которых МКБ теперь может совершать сделки, вошли Россети, РусГидро, «Интер РАО», Мосэнерго, Норильский никель, Татнефть, Роснефть, Газпром и ряд других предприятий.

    Одобренный финансовым регулятором Великобритании брокер Sova Capital предоставлял институциональным и корпоративным клиентам услуги независимого анализа и торгов ценными бумагами. В марте 2022 года компания сообщила о проблемах с ликвидностью и перешла в режим специального управления для выполнения обязательств перед клиентами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце глава государства одобрил сделки с акциями иностранцев в компании «Удоканская медь».

    Весной российский лидер разрешил проводить операции с долями «Озон банка».

    В прошлом году Москва согласовала сделки совместного предприятия Роснефти и Shell с долей в Каспийском трубопроводном консорциуме.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 18:17 • Новости дня
    СК предложил запретить детям младше 16 лет ездить на электросамокатах

    Tекст: Ольга Иванова

    Старший инспектор Дмитрий Асташкин выступил с инициативой полностью запретить управление средствами индивидуальной мобильности для подростков и убрать их с тротуаров.

    Российские правоохранительные органы планируют внести изменения в Правила дорожного движения. Новые поправки должны закрепить возрастной ценз на использование самокатов, а также пересмотреть порядок передвижения на подобных устройствах, передает ТАСС

    Соответствующее предложение озвучили на специальном совещании в Совете Федерации. Для реализации ограничений потребуется скорректировать базовые определения понятий водителя и механического транспортного средства. Инициатива также подразумевает полный запрет на езду в пешеходных зонах.

    На данный момент инициатива носит рекомендательный характер. Действующие правила разрешают детям управлять самокатами при соблюдении определенных условий и допускают их движение по пешеходным дорожкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта России подготовило пакет предложений по регулированию движения средств индивидуальной мобильности на тротуарах.

    Правоохранительные органы Москвы инициировали сокращение парка арендных электросамокатов из-за роста числа аварий с участием несовершеннолетних.

    Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили ввести запрет на использование таких устройств лицами младше 16 лет.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 16:37 • Новости дня
    Подростка задержали за подготовку теракта в школе во Франции

    Figaro: Во Франции подростка задержали за подготовку теракта в школе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы на северо-востоке Франции поместили под стражу 16-летнего юношу, который подозревается в планировании террористического акта в местной старшей школе.

    Юношу арестовали в коммуне Сен-Луи после того, как он начал угрожать совершением нападения на учебное заведение, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro. Подростка задержали за письменные угрозы совершить тяжкое преступление, оправдание терроризма и преступный сговор с целью подготовки теракта.

    Местная прокуратура пока не раскрыла содержание сообщений подозреваемого. Правоохранительные органы продолжают расследование для выяснения мотивов задержанного и поиска возможных улик, указывающих на реальную подготовку к нападению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе польские правоохранители задержали подростка за подготовку терактов в школе и мечети.

    В этом месяце во Франции по подозрению в планировании теракта арестовали сотрудника полиции.

    Летом организаторы футбольного матча между сборными Франции и Испании решили начать игру с минуты молчания в память о жертвах теракта в Ницце.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 13:59 • Новости дня
    В США ребенок принес в детский сад заряженный пистолет

    Ребенок принес в детсад в Мичигане заряженный пистолет

    Tекст: Мария Иванова

    Малолетний ребенок в американском штате Мичиган принес в детский сад заряженный пистолет и достал его из рюкзака, сообщается, один из родителей задержан.

    Инцидент произошел в понедельник на юго-востоке штата. Воспитатель вовремя заметила находку, что помогло предотвратить возможный несчастный случай. В результате инцидента никто не пострадал, передает Associated Press со ссылкой на полицию.

    Принесенный пистолет не был служебным. В связи с инцидентом правоохранители задержали одного из родителей ребенка, который является сотрудником полиции. В полиции отметили, что не считают инцидент злонамеренным, однако подчеркнули, что сотрудникам необходимо следить за тем, чтобы их оружие не попадало в чужие руки.

    Охрана детского сада будет усилена, а рюкзаки детей будут досматривать.

    Напомним, весной Верховный суд оправдал ударившую бывшего мужа в детсаду россиянку.

    Комментарии (0)
    Главное
    Четырех пассажиров рейса Flydubai представили к высшей награде Израиля
    Минтруд анонсировал увеличение маткапитала на второго ребенка
    В Латвии задержали двоих подозреваемых в шпионаже в пользу России
    Трамп и IT-гиганты провели ребрендинг искусственного интеллекта
    Захарова назвала журналиста Би-би-си посмешищем
    Суд утвердил восьмилетний срок историку Тамаре Эйдельман
    Школьников наказали за порнографический коллаж с учительницей