Цукерберг оказался автором соглашения Белого дома о суперинтеллекте

Semafor: Марк Цукерберг стал автором соглашения США о самоконтроле ИИ

Руководители Google, Anthropic, OpenAI, xAI и Meta* подписали 29 сентября соглашение, согласно которому контроль над разработками остался за корпорациями. Государственное регулирование в документе упомянуто лишь как возможный вариант в будущем, сообщает Semafor.

Идея соглашения возникла во время общения Цукерберга со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Позднее он обсудил разработку набора принципов с главой Nvidia Дженсеном Хуангом, чтобы предложить их Трампу. В преддверии встречи глава Meta разослал черновик, который затем был опубликован как «Соглашение Белого дома о суперинтеллекте», отмечает ТАСС.

Документ содержит чуть более 300 слов и не описывает конкретные механизмы внутреннего контроля и привлечения внешних аудиторов. Ранее Трамп называл преувеличением опасения о захвате мира искусственным интеллектом, обвиняя демократов в использовании этой темы перед промежуточными выборами в Конгресс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Цукерберг поддержал идею Трампа о контроле за искусственным интеллектом.

Президент США на этой неделе обязал чиновников называть ИИ «суперинтеллектом».

В воскресенье основатель Microsoft Билл Гейтс сравнил сложность регулирования ИИ с контролем ядерного оружия.