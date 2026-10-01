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    1 октября 2026, 11:12 • Новости дня

    Рекордные дожди в Японии поставили под угрозу урожай риса

    Nikkei: Рекордные дожди в Японии ударили по урожаю риса и доходам от туризма

    Tекст: Мария Иванова

    Непрерывные осадки и рекордно низкое число солнечных дней на восточном побережье Японии спровоцировали риск снижения качества риса и падения доходов туристической отрасли.

    На тихоокеанском побережье восточной части Японии в сентябре выпало 236% от средней нормы осадков. Из-за непогоды качество сельскохозяйственных культур перед сезоном сбора урожая рискует снизиться, пишет Nikkei.

    Метеорологи зафиксировали самое низкое количество солнечных дней за все время наблюдений с 1946 года. К концу сентября в Токио дожди шли 34 дня подряд.

    Главной причиной аномальной погоды стали многочисленные тайфуны. В настоящее время в Тихом океане сформировался новый шторм, который также движется к японскому побережью, передает ТАСС. Помимо аграриев, убытки ожидают и компании, работающие в сфере туризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник тайфун «Дуцзюань» оставил без электричества тысячи жителей Японии.

    В воскресенье более 740 тыс. человек получили рекомендацию об эвакуации из-за стихии.

    На прошлой неделе метеорологи объяснили рекордные тайфуны и наводнения в регионе явлением Эль-Ниньо.

    29 сентября 2026, 00:23 • Новости дня
    Синоптик Позднякова указала на скорые заморозки в Подмосковье

    Tекст: Катерина Туманова

    В начале октября в отдельных районах Подмосковья ожидаются кратковременные ночные заморозки, которые затронут преимущественно низинные участки местности, сообщила метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

    «Первое понижение температуры до слабоотрицательных значений местами возможно уже в первой пятидневке октября. Это будет кратковременный период, потому что потом дневная и ночная температуры вновь повысятся и вот эти отрицательные температуры на какое-то время покинут столичный регион», – рассказала она РИА «Новости».

    Синоптик уточнила, что понижение температуры коснется прежде всего районов с отрицательными формами рельефа, таких как Черусти и окрестности Нового Иерусалима. Отрицательные значения продержатся не всю ночь, а лишь некоторое время.

    Позднякова порекомендовала садоводам учесть погодные изменения. Она посоветовала укрыть цветущие растения, чтобы они смогли успешно пережить кратковременные заморозки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Позднякова ранее сообщала о погожих днях в конце сентября в Москве. Синоптик Ильин спрогнозировал отсутствие снега в Москве в начале октября, а метеоролог Тишковец предсказал возвращение теплой погоды в октябре.


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    28 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    В Гидрометцентре сообщили о погоде в Москве в октябре

    Синоптик Голубев: Октябрь в Москве будет теплее обычного

    Tекст: Дарья Григоренко

    Второй месяц осени в российской столице ожидается значительно теплее обычного, средние температурные показатели превысят климатическую норму на полтора градуса, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    Как указал Голубев, средняя температура воздуха в российской столице в середине осени превысит климатическую норму, передает РИА «Новости». «Средняя температура воздуха в Москве в октябре будет примерно на один-полтора градуса выше климатической нормы», – сообщил синоптик.

    Он добавил, что предварительные расчеты обещают жителям столицы более теплую погоду, чем обычно наблюдается в этот период года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночь на 24 сентября побила температурный рекорд за последние 77 лет.

    Синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал превышение среднемесячной температуры сентября на полтора градуса.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    28 сентября 2026, 14:32 • Новости дня
    Синоптик пообещал москвичам теплый октябрь

    Синоптик Ильин спрогнозировал отсутствие снега в Москве в начале октября

    Tекст: Ольга Иванова

    Синоптик Александр Ильин рассказал, что в первой декаде октября в московском регионе не ожидается первого снега и серьезных заморозков.

    Серьезных ночных холодов в столице и Подмосковье до конца первой декады октября практически не будет, сообщает канал 360.ru.

    Сентябрь в 2026 году выдался относительно теплым, и на большинстве деревьев листья остаются зелеными.

    «Днем температура составит порядка +8…+13 градусов, иногда чуть ниже. В середине первой декады октября возможны кратковременные периоды с потеплением до +13…+15 градусов», – пояснил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

    Специалист добавил, что снега в начале октября в Москве и области ждать не стоит. Дождей до конца недели также не предвидится, однако в предутренние часы могут образовываться туманы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеоролог Татьяна Позднякова пообещала жителям столичного региона теплые и солнечные дни с температурой до 19 градусов тепла в конце сентября.

    Специалист центра погоды Евгений Тишковец спрогнозировал продолжительное потепление в столице.

    Управление МЧС по Петербургу предупредило о сильном ухудшении погодных условий из-за густого тумана.

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    29 сентября 2026, 12:59 • Новости дня
    В Японии впервые имплантировали пластырь из стволовых клеток

    В Японии впервые трансплантировали пластырь в сердце из iPS-клеток

    Tекст: Мария Иванова

    В одной из больниц японской префектуры Осака успешно проведена первая в мире операция по пересадке «сердечного пластыря» из индуцированных стволовых клеток пациентке с тяжелой сердечной недостаточностью.

    О проведении уникальной операции сообщила японская компания Qualips, которая ведет исследования при Университете Осаки, передает ТАСС.

    Пациентке, 50-летней женщине, перенесшей инфаркт миокарда, трансплантировали ReHeart – первый в мире продукт регенеративной медицины на основе iPS-клеток. Этот препарат в виде листа, сформированного из кардиомиоцитов, стимулирует выработку веществ для восстановления сосудов и улучшает насосную функцию сердца. Минздрав Японии одобрил его использование в марте.

    Операция длилась около 50 минут и прошла без осложнений. Врачи планируют выписать пациентку через две–четыре недели. Технология индуцированных стволовых клеток активно развивается в Японии после получения Синъей Яманакой Нобелевской премии в 2012 году.

    Отметим, в августе российские ученые нашли способ превращать стволовые клетки в клетки сердца.

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    30 сентября 2026, 02:40 • Новости дня
    Климатолог Терешонок предупредил об опоздании зимы в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Глобальное потепление может снова сдвинуть сроки наступления климатической зимы в Москве, отложив устойчивые морозы на более поздний период, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    Специалист отметил, что климатической зимой считается период, когда среднесуточная температура воздуха стабильно держится ниже нулевой отметки.

    «Климатическая зима в Москве начинается обычно в середине ноября. Из-за глобального потепления начало зимы отодвигается на более поздние сроки. Не исключено, что и в нынешнем году зима может быть запоздалой», – пояснил эксперт ТАСС.

    Климатолог напомнил, что в 2025 году этот период начался 13 декабря, а в 2019 году приход зимы зафиксировали 26 декабря.

    По данным многолетних наблюдений, сейчас средняя температура зимой в столице составляет около –4...–6 градусов, тогда как в 1970 году этот показатель находился на уровне –8 градусов.

    Самые суровые зимы москвичи пережили в 1893, 1942 и 1956 годах, а наиболее теплая была отмечена в 2020 году. Абсолютный температурный минимум в –43,1 градуса зафиксировали 17 января 1940 года, а максимум в +9,6 градуса – 6 декабря 2008 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник москвичи пережили самую холодную ночь с начала мая. Синоптик Позднякова указала на скорые заморозки в Подмосковье. Синоптик Ильин спрогнозировал отсутствие снега в Москве в начале октября.


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    29 сентября 2026, 09:03 • Новости дня
    Население Японии за пять лет сократилось более чем на 3 млн человек

    Население Японии за пять лет сократилось на 3 млн человек

    Tекст: Мария Иванова

    В период с 2020 по 2025 год население Японии сократилось на 2,5%, что составило более 3 млн человек.

    В период с 2020 по 2025 год общая численность жителей Японии, включая проживающих в стране иностранцев, снизилась на 2,5% и составила 122 972 528 человек. Соответствующую статистику опубликовало министерство по административным делам и коммуникациям, передает ТАСС.

    Точная убыль населения за прошедшую пятилетку достигла 3 173 571 человека. Параллельно с этим доля граждан старше 65 лет выросла на 0,9 процентного пункта и зафиксировалась на уровне 29,4% от общего числа проживающих в государстве.

    Многолетняя тенденция к старению населения грозит обернуться для страны серьезными социальными вызовами. В частности, работающие сегодня японцы в будущем рискуют остаться без пенсионных выплат того размера, который получают нынешние пенсионеры.

    Согласно долгосрочным прогнозам, к 2053 году численность населения Японии упадет до 100 млн человек, а к 2065 году этот показатель снизится до 90 млн. При этом ожидается, что порядка 40% жителей будут составлять люди в возрасте старше 60 лет.

    На прошлой неделе сообщалось, что население Японии постарело до исторического рекорда.

    В июле численность жителей страны впервые за 42 года упала ниже 120 млн человек.

    В мае Япония столкнулась с рекордным сокращением населения за всю историю.

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    29 сентября 2026, 08:03 • Новости дня
    Москвичи пережили самую холодную ночь с начала мая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшая ночь стала самой холодной в Москве не только с начала осени, но и за период с мая. Такой вывод можно сделать из официальных данных Гидрометцентра РФ о температурных показателях главной городской метеостанции, расположенной на территории ВДНХ.

    Столбики термометров на главной городской метеостанции ВДНХ зафиксировали понижение температуры до плюс 4,8 градуса, передает ТАСС. До этого момента рекорд удерживала ночь на 9 сентября с показателем плюс 5,1 градуса.

    В пятерку самых прохладных ночей этой осени также вошли 16, 13, 8 и 19 сентября. Температурные показатели в эти даты колебались от плюс 5,8 до плюс 8 градусов. Кроме того, достаточно свежей оказалась ночь на 25 сентября, когда воздух остыл до плюс 9 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября температура на метеостанции ВДНХ опускалась до плюс 5,1 градуса. Позже ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о возможных ночных заморозках в Московском регионе. Метеоролог Гидрометцентра Людмила Паршина спрогнозировала падение температуры до минус двух градусов на северо-западе страны.

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    30 сентября 2026, 08:32 • Новости дня
    Сильное землетрясение произошло на юге Японии

    Землетрясение магнитудой шесть произошло в южной японской префектуре Окинава

    Tекст: Мария Иванова

    Вблизи отдаленного японского острова Йонагуни произошли подземные толчки магнитудой 6,0, однако обошлось без угрозы цунами.

    Сейсмическое событие зарегистрировали специалисты национального метеорологического управления страны, передает ТАСС.

    Эпицентр стихии располагался вблизи отдаленного острова Йонагуни, который относится к южной префектуре Окинава. Очаг подземных толчков находился на глубине десять километров.

    К настоящему моменту данных о возможных пострадавших среди местного населения не поступало. Информации о повреждениях зданий и инфраструктуры также нет. Специалисты ведомства подчеркнули, что угроза возникновения цунами после инцидента не объявлялась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле у берегов японской префектуры Окинава произошло землетрясение магнитудой 6,4.

    В конце того же месяца на юго-западе страны зафиксировали мощные подземные толчки магнитудой 7,1. В результате этого стихийного бедствия на острове Кюсю погибли 13 человек.

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    30 сентября 2026, 08:35 • Новости дня
    Синоптик сообщил о времени начала «коммунальной» осени в Москве

    Синоптик Тишковец спрогнозировал старт отопительного сезона в конце октября

    Tекст: Мария Иванова

    Отопительный сезон в Москве начнется лишь во второй половине октября из-за теплой погоды, хотя уже в эти выходные ожидаются первые ночные заморозки, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Евгений Тишковец заявил, что начало отопительного сезона в столице сдвинется на одну-две недели, передает РИА «Новости».

    «Среднесуточная температура воздуха будет превышать критериальное для начала отопительного сезона значение плюс 8 градусов, а значит, «коммунальная» осень, которая, как правило, наступает 6 октября, будет сдвинута на одну-две недели вправо, то есть на вторую половину октября», – пояснил синоптик.

    На следующей неделе в город придут атлантические циклоны, которые принесут дожди, однако погода останется относительно теплой. При этом первые заморозки ожидаются уже в ночь на 4 октября.

    В ночные часы при малооблачной антициклональной погоде температура опустится до минус 3 градусов. Днем воздух прогреется лишь до плюс 9 – плюс 12 градусов, что станет концом «старого» бабьего лета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона с первого октября.

    Ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец спрогнозировал продолжительное потепление в столичном регионе. Метеоролог пообещал москвичам аномально длинное бабье лето.

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    30 сентября 2026, 08:07 • Новости дня
    Обвал иены сорвал программу модернизации японских истребителей F-15

    Модернизация японских истребителей F-15 отстала от графика из-за инфляции

    Tекст: Мария Иванова

    Модернизация японских истребителей F-15 столкнулась с серьезными проблемами из-за инфляции и падения курса иены, что привело к резкому удорожанию комплектующих.

    Программа обновления боевых самолетов американского производства существенно отстала от графика из-за резкого роста цен на комплектующие, передает ТАСС.

    С 2022 года удалось переоснастить только 18 машин, хотя по плану к концу марта 2028 года модернизацию должны пройти 54 самолета.

    В первую очередь истребители планировалось приспособить для запуска ракет JASSM дальностью от 320 до 800 км. Однако выделенный бюджет оказался недостаточным из-за резкого подорожания деталей на фоне падения курса иены и высокой инфляции.

    Основные виды вооружений для японской армии с 2023 года подорожали на 30-70%. Американский боевой самолет F-35B в 2026 финансовом году прибавил в цене 35%, достигнув 24,2 млрд иен (более 155 млн долларов). Японский самолет морского наблюдения Р-1 подорожал почти на 50%, вертолеты UH-2 – на 66%, а бронемашины – более чем на 40%.

    Из-за нехватки средств военное ведомство вынуждено сокращать планы закупок. Количество новых эсминцев для ВМС урезали с 12 до восьми, а число новых самолетов-заправщиков и транспортников – с 13 до семи. Теперь Токио делает ставку на приобретение более дешевых беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Boeing приступила к реализации программы обновления японских истребителей F-15J.

    Проект переоснащения этих боевых машин ракетами JASSM-ER подорожал наполовину от изначального бюджета.

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    30 сентября 2026, 11:05 • Новости дня
    Ученые предупредили о возможных магнитных бурях в выходные

    В ИКИ РАН сообщили о риске магнитных бурь на Земле в ближайшие выходные

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие выходные Землю могут накрыть магнитные бури из-за воздействия очередной корональной дыры на Солнце.

    Ожидается, что геомагнитные возмущения, вызванные воздействием корональной дыры на Солнце, начнутся в пятницу, 2 октября, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    С высокой вероятностью на выходных они могут перерасти в полноценные магнитные бури, хотя точный прогноз появится позднее.

    Утром 30 сентября была зафиксирована солнечная вспышка уровня C8.6, ставшая самой мощной почти за месяц. На левом краю Солнца видны вершины крупных магнитных петель, возвышающиеся над поверхностью на 200–300 тыс. километров, однако сами солнечные пятна пока скрыты за горизонтом.

    Сентябрь оказался необычайно спокойным месяцем: за 30 дней произошло лишь три вспышки сильного уровня M, тогда как в августе их было 12, а в июле – 56. За весь месяц зафиксирована только одна минимальная магнитная буря, которая произошла 8 сентября. Ученые отмечают, что активность Солнца падает с катастрофической скоростью, опережая прогнозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые отметили необычно низкую геомагнитную активность в первом месяце осени.

    Ранее специалисты спрогнозировали магнитную бурю из-за крупной корональной дыры.

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    1 октября 2026, 07:47 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал самые холодные выходные в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предстоящие выходные дни в столичном регионе станут самыми холодными с начала осеннего сезона, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    «В субботу прогнозируется 8-10 градусов днем, ночью минус два – плюс три. Первый раз такая температура», – рассказала Макарова, передает ТАСС.

    Она отметила, что минимальная температура днем может составить всего четыре градуса тепла.

    Синоптик добавила, что в ночь на воскресенье сохранится холодная погода, однако днем воздух сможет прогреться до 11-13 градусов. По ее словам, такие температурные показатели полностью соответствуют климатической норме, и о рекордах говорить не приходится.

    Несколькими днями ранее в Москве объявляли экстренное предупреждение из-за надвигающихся гроз и шквалистого ветра.

    В начале сентября температура на метеостанции ВДНХ опустилась до плюс 5,1 градуса.

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    1 октября 2026, 07:58 • Новости дня
    Синоптик рассказал о скором первом снеге в регионах России

    Синоптик Шувалов спрогнозировал октябрьские снегопады на Урале и в Поволжье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый снег в октябре выпадет в Екатеринбурге, Казани и Ульяновске, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    Первые в октябре снежные осадки накроют Урал и Поволжье, передает РИА «Новости». По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, зимняя погода придет в несколько крупных городов.

    «Первый снег выпадет в Екатеринбурге 2-3 октября. Мокрый снег ожидается в Казани и Ульяновске», – рассказал Шувалов.

    В то же время жителям столицы пока не стоит готовиться к зимним осадкам. Эксперт уточнил, что в Москве снега в ближайшее время не прогнозируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Александр Ильин спрогнозировал отсутствие первого снега в Московском регионе в начале октября.

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    1 октября 2026, 08:59 • Новости дня
    Синоптик назвал сроки выпадения первого снега в Москве

    Синоптик Тишковец: Первый снег в Москве выпадет в конце октября

    Tекст: Мария Иванова

    Первый снег в Москве может пойти в конце октября, однако он будет таять, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Октябрь в Москве прогнозируется теплым, с дефицитом осадков. Среднемесячная температура ожидается на два-три градуса выше нормы. Выпадение осадков большую часть месяца будет происходить в виде дождя, а в конце октября возможен первый снег, который будет таять, написал Тишковец в своем Telegram-канале.

    Наступление метеорологической зимы, по словам синоптика, произойдет не раньше второй половины ноября, а устойчивый снежный покров сформируется только в декабре. Тишковец добавил, что у автомобилистов есть в запасе месяц-полтора для эксплуатации летней резины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду синоптик Евгений Тишковец сообщил, что наступление «коммунальной» осени в Москве откладывается до второй половины октября.

    В понедельник в Гидрометцентре рассказали о теплой погоде в столице в первой декаде октября.

    Синоптик Роман Вильфанд пообещал москвичам теплый октябрь.

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    1 октября 2026, 08:20 • Новости дня
    В Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления

    Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1975 года

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве установлен новый суточный рекорд атмосферного давления, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    По словам Поздняковой, благодаря антициклону с центром над Финским заливом к 7 утра четверга давление повысилось до 763,8 мм ртутного столба, что стало новым суточным рекордом, написала она в своем канале на платформе «Макс».

    Предыдущий рекорд был установлен в 1975 году, когда давление составило 763,7 мм ртутного столба.

    Синоптик отметила, что в течение дня ожидается слабый рост давления, поэтому окончательное значение рекорда станет известно позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле синоптики предупредили о рекордном падении давления в Москве. Тогда атмосферное давление в столице упало до рекордных значений 2015 года.

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