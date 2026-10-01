Рекордные дожди в Японии поставили под угрозу урожай риса

Nikkei: Рекордные дожди в Японии ударили по урожаю риса и доходам от туризма

Tекст: Мария Иванова

На тихоокеанском побережье восточной части Японии в сентябре выпало 236% от средней нормы осадков. Из-за непогоды качество сельскохозяйственных культур перед сезоном сбора урожая рискует снизиться, пишет Nikkei.

Метеорологи зафиксировали самое низкое количество солнечных дней за все время наблюдений с 1946 года. К концу сентября в Токио дожди шли 34 дня подряд.

Главной причиной аномальной погоды стали многочисленные тайфуны. В настоящее время в Тихом океане сформировался новый шторм, который также движется к японскому побережью, передает ТАСС. Помимо аграриев, убытки ожидают и компании, работающие в сфере туризма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник тайфун «Дуцзюань» оставил без электричества тысячи жителей Японии.

В воскресенье более 740 тыс. человек получили рекомендацию об эвакуации из-за стихии.

На прошлой неделе метеорологи объяснили рекордные тайфуны и наводнения в регионе явлением Эль-Ниньо.