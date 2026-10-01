США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля

Tекст: Мария Иванова

США добиваются, чтобы Евросоюз в течение полугода высвободил 120 млн баррелей дизеля из запасов, сообщает Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил о возможности запрета на экспорт дизельного топлива из-за роста цен внутри страны, отмечает ТАСС.

По данным канала CNBC, такая мера может привести к беспрецедентному росту цен в Европе, поскольку на США приходится около половины поставок импортного дизеля в регион.

Европейские нефтетрейдеры сомневаются в реальности угрозы, так как запрет создаст серьезные сложности для американских компаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый четверг Трамп не исключил введения запрета на экспорт американского дизеля.

Ранее глава Минэнерго США анонсировал заявление по дизельному топливу.

Во вторник Евросоюз усомнился во введении запрета на экспорт дизеля из США.