Французские старшеклассники заблокировали школы из-за нехватки учителей

Во Франции школьники заблокировали учебные заведения из-за нехватки учителей

Tекст: Мария Иванова

Французские школьники продолжили протестовать против нехватки преподавателей и перегруженного расписания, блокируя учебные заведения, передает BFMTV.

В Париже протестующие перекрыли по меньшей мере 16 старших школ. В пригородах также наблюдается напряженная обстановка, в частности, у ограждения одного из лицеев подожгли мусорный бак. Вход в школу заблокирован с 7:00 по местному времени, отмечает РИА «Новости».

Акции протеста проходят и в других городах, включая Лион и Лилль. В департаменте Рона затронуто 27 учебных заведений. К протестам старшеклассников также присоединились студенты: по меньшей мере 15 университетов были полностью заблокированы.

Протесты старшеклассников во Франции продолжаются уже неделю. В ряде случаев они сопровождались беспорядками, в результате которых пострадали более 200 человек, а 625 были задержаны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сотни школьников были задержаны на протестах во Франции.

Во вторник во время акций французских старшеклассников пострадали более десяти человек. Участники протестов разгромили 15 школ в парижском регионе.