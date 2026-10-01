Главком Сухопутных войск анонсировал создание новых танков с ИИ

Российская армия приступит к созданию передовой тяжелой бронетехники, передает ТАСС. Обновление парка связано с изменением тактики современных вооруженных конфликтов.
«С развитием средств вооруженной борьбы, форм и способов ведения боевых действий встала необходимость совершенствования организационной структуры танковых формирований и повышения их боевых возможностей. Все это будет производиться за счет разработки семейств образцов танков нового поколения, обеспечивающих надежное функционирование в различных географических и климатических условиях», – подчеркнул военачальник.
Повышение огневой мощи перспективных машин планируется достичь путем интеграции элементов искусственного интеллекта. Будущие боевые системы получат высокую степень автоматизации всех рабочих процессов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре концерн «Уралвагонзавод» передал в войска партию модернизированных танков с усовершенствованной защитой.
Представители Ростеха анонсировали активную разработку отечественных беспилотных боевых машин.
Госкорпорация запланировала полную интеграцию перспективной бронетехники с автоматизированными системами управления.