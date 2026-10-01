ОСК отправила во Владивосток на испытания ракетный корабль «Удомля»

Ракетный корабль «Удомля» отправился на испытания во Владивосток

Tекст: Мария Иванова

Корабль покинул достроечную набережную предприятия и взял курс на Владивосток. Это второй представитель серии «Каракурт», построенный по проекту конструкторского бюро ОСК «Алмаз», передает ТАСС.

Перед отправкой «Удомля» прошел доковый осмотр в новом понтоне «Амурец». Специалисты очистили подводную часть корпуса и винты от противообрастающего покрытия, а также смонтировали крупногабаритное технологическое оборудование. В корпорации подчеркнули, что все работы выполнены строго по графику.

На базе во Владивостоке корабль пройдет необходимые испытания, после чего будет передан Министерству обороны. Амурский судостроительный завод остается главной площадкой Дальнего Востока по созданию боевых единиц для Тихоокеанского флота, сейчас там строятся еще четыре судна этого типа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Хабаровском крае спустили на воду малый ракетный корабль «Шторм».

В мае Балтийский флот принял в свой состав носитель крылатых ракет корабль «Буря».