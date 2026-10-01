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    1 октября 2026, 10:33 • Новости дня

    Politico: Макрон и Карни возглавили «сопротивление» Трампу

    Politico: Макрон и Карни стали «лидерами сопротивления» Трампу среди союзников США

    Politico: Макрон и Карни возглавили «сопротивление» Трампу
    @ Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Марк Карни стали «лидерами сопротивления» президенту США Дональду Трампу, публично насмехаясь над американским лидером.

    Макрон и Карни стали отвечать на нападки Трампа и иногда провоцировать его без явной причины на фоне торговых разногласий и споров о России, пишет Politico.

    Канадский экономист Рохинтон Медхора назвал политиков «лидерами сопротивления», отметив, что лесть и игнорирование Трампа не сработали, поэтому они перешли к ответным насмешкам. Так, Карни высмеял неисправность телесуфлера Трампа и спародировал его жестикуляцию.

    Бывший стратег Белого дома Стив Бэннон предупредил, что союзники «играют с огнем», так как зависят от США в торговле. При этом бывший посол США в НАТО Иво Даалдер считает, что союзники поняли, как общаться с Трампом: они игнорируют его угрозы и действуют в своих интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне американская журналистка Кэндис Оуэнс рассказала о шантаже Дональда Трампа Эммануэлем Макроном. В апреле французский лидер назвал Трампа, а также Владимира Путина и Си Цзиньпина противниками Европы. В начале апреля Макрон отказался комментировать высказывания президента США о рукоприкладстве своей жены Брижит.

    30 сентября 2026, 10:35 • Новости дня
    Politico: Клан Ле Пен захватил партию на фоне скандала с Барделла

    Ле Пен доверила управление партией родственникам на фоне скандала с Барделла

    Tекст: Мария Иванова

    В преддверии президентских выборов Марин Ле Пен передает управление партией своим родственникам, ограничивая политическое влияние обвиненного в антисемитизме Джордана Барделла, пишут СМИ.

    Французский политик концентрирует власть в руках ближайшего окружения, пишет Politico.

    Племянница политика Нольвенн Оливье стала директором по коммуникациям, а отошедшая от политики яркая соратница Марин Ле Пен Марион Марешаль вернулась к активной работе. Зять Филипп Оливье теперь участвует в главных предвыборных совещаниях партии.

    Кадровые перестановки происходят на фоне трудностей председателя партии Джордана Барделла. Политика обвинили в антисемитизме, однако Марин Ле Пен публично поддержала коллегу. «Система пойдет на все, включая самые отвратительные вещи, чтобы попытаться помешать этому импульсу», – заявила она.

    Однако внутри политической силы позиции председателя стремительно ослабевают. Соратников Джордана Барделла массово отстраняют от должностей или исключают. Самого руководителя даже не пригласили выступить на недавнем парламентском собрании фракции.

    Ранее председатель готовился стать запасным кандидатом в президенты, но теперь его влияние на курс резко сократилось. Союзники политика настаивали на финансовой осторожности, тогда как Марин Ле Пен сделала ставку на защиту пенсий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд Парижа разрешил Марин Ле Пен участвовать в президентской кампании.

    Недавние опросы предсказали политику победу во втором туре выборов весной 2027 года.

    При этом французские банки отказались финансировать предвыборную кампанию партии «Национальное объединение».

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    30 сентября 2026, 14:10 • Новости дня
    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России

    Макрон заявил об утрате конкурентоспособности Европы без российского газа

    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России
    @ Daniel Augusto/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что отказ от российского газа лишил европейскую промышленность важнейшего преимущества и спровоцировал кризис.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил на экономическом форуме в Мадриде, где затронул тему конкурентоспособности европейской промышленности. Французский лидер констатировал, что отказ от российского топлива вызвал серьезный кризис, передает ТАСС.

    «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте», – отметил Эмманюэль Макрон.

    Он подчеркнул, что сейчас Европа переживает очередной виток энергетического кризиса из-за ситуации в Ормузском проливе. По словам Макрона, это вновь продемонстрировало зависимость континента от ископаемого топлива.

    В связи с этим президент Франции призвал к созданию единого энергетического рынка и справедливому распределению финансовой нагрузки в крупных проектах. Он также добавил, что низкоуглеродная энергия местного производства предпочтительнее импортной, независимо от способа ее получения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эммануэль Макрон объявил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

    В начале сентября канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой поспешный отказ от поставок топлива из России.

    До этого французские СМИ предупреждали об угрозе энергетической стабильности Европы на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    29 сентября 2026, 12:54 • Новости дня
    Госдолг Франции достиг рекордных 119% ВВП

    Государственный долг Франции вырос почти до 3,6 трлн евро

    Госдолг Франции достиг рекордных 119% ВВП
    @ Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Государственный долг Франции по итогам июня вырос почти до 3,6 трлн евро, составив 119% валового внутреннего продукта страны.

    Государственный долг Франции по итогам июня достиг почти 3,6 трлн евро, что составляет 119% валового внутреннего продукта страны, пишет Politico.

    Показатели были опубликованы на фоне растущего пессимизма относительно будущего французской экономики. Уровень долга страны начинает приближаться к показателям Италии и Греции при стагнирующем экономическом росте. В начале месяца премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил о планах предложить сокращение расходов на 54 млрд евро в бюджете на 2027 год.

    Глава правительства пообещал снизить дефицит бюджета до 5% ВВП в следующем году, однако возможности кабмина получить достаточную поддержку для реализации этих планов остаются неясными. Франция установила цель по дефициту на уровне 5% в текущем году, но, вероятнее всего, не достигнет ее из-за ограниченного экономического роста и повышения цен на энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Франция потеряла более 400 млн евро из-за скачка цен на топливо. В прошлом месяце премьер-министр страны Себастьян Лекорню отказался от участия в президентской гонке. Летом французский парламент отклонил вотум недоверия правительству Лекорню.

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    29 сентября 2026, 23:38 • Новости дня
    Во Франции задержали 440 человек в ходе протестов старшеклассников

    Во Франции полиция задержала 440 человек на протестах старшеклассников

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция Франции задержала 440 человек во время протестных акций старшеклассников по всей стране, сообщил глава МВД Лоран Нуньес.

    Около двух третей задержанных были помещены под стражу. В основном задержания проводились за порчу имущества и нападения на полицейских. Большинство задержанных – несовершеннолетние, передает ТАСС.

    В ходе беспорядков пострадали 48 полицейских, в семи случаях в них бросали соляную кислоту.

    Старшеклассники уже неделю протестуют в парижском регионе против перегруженного расписания и нехватки преподавателей. Протесты иногда перерастают в беспорядки с поджогами и столкновениями с полицией.

    Во вторник во время протестов старшеклассников во Франции пострадали более десяти человек.

    Французские старшеклассники разгромили 15 школ в парижском регионе.

    В прошлом году во Франции на акциях протеста задержали более 300 человек.

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    29 сентября 2026, 13:17 • Новости дня
    Французские старшеклассники разгромили 15 школ в парижском регионе

    Протесты старшеклассников привели к погромам в 15 школах Иль-де-Франса

    Tекст: Мария Иванова

    В столичном регионе Франции Иль-де-Франс во время протестов старшеклассников пострадали 20 человек, акты вандализма зафиксированы в 15 лицеях, сообщила глава региона Валери Пекресс.

    Предварительный ущерб, нанесенный зданиям учебных заведений, оценивается в 200 тыс. евро. Всего была парализована работа около 40 школ, передает ТАСС.

    По словам главы МВД Франции Лорана Нуньеса, в ходе протестов, которые прошли почти в 180 лицеях, задержаны 164 человека. Большинство учебных заведений, затронутых акциями, находятся в регионе Иль-де-Франс, однако протесты прошли также в Ницце, Лионе, Гренобле и Лилле.

    Старшеклассники проводят акции уже неделю. Они выступают против перегруженного расписания и нехватки преподавателей. Протесты периодически перерастают в беспорядки, сопровождаются поджогами и столкновениями с полицией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом массовые протесты охватили Францию после жестокого убийства маленькой девочки.

    В прошлом году во Франции на акциях протеста задержали более 300 человек. Полиция применила дубинки для разгона протестующих.

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    29 сентября 2026, 19:29 • Новости дня
    Во Франции раскритиковали Макрона за поддержку обвинений Эстонии в адрес России

    Филиппо обвинил Макрона в желании войны из-за поддержки Эстонии против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в стремлении развязать войну из-за поддержки антироссийских заявлений Эстонии.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку бездоказательных заявлений Таллина в адрес России, передает РИА «Новости».

    «Он сам хочет войны!» – написал Филиппо на своей странице в социальной сети. Политик также выразил уверенность, что в будущем количество провокаций под чужим флагом, направленных на обвинение других государств, будет только расти.

    Ранее французский лидер выразил солидарность с Эстонией, которая обвинила Москву в причастности к пожару на заводе по производству беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эстонские дипломаты вызвали временного поверенного в делах России для предъявления бездоказательных обвинений в поджоге завода.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления Таллина голословными. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинял Эммануэля Макрона в желании продолжать конфликт на Украине.

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    28 сентября 2026, 17:47 • Новости дня
    Суд Парижа признал авиакомпанию Swiftair виновной в катастрофе 2014 года в Мали

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уголовный суд Парижа признал испанскую авиакомпанию Swiftair виновной в непредумышленном убийстве по делу о крушении пассажирского самолета в 2014 году в Мали, сообщает газета Parisien.

    Испанскую авиакомпанию приговорили к штрафу в размере 225 тыс. евро из-за крушения самолета McDonnell 83, который на тот момент эксплуатировала Air Algerie. Катастрофа унесла жизни 116 человек, включая 54 граждан Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.

    Суд постановил, что причиной трагедии стало отсутствие надлежащей подготовки летного экипажа. По мнению инстанции, именно это не позволило пилотам адекватно отреагировать на возникшие в полете нештатные ситуации и предотвратить крушение.

    Разбирательство длилось много лет, поскольку в 2016 году испанский суд постановил закрыть дело. Адвокаты Swiftair настаивали на недопустимости повторного суда за одно и то же деяние, из-за чего у потерпевших возникали опасения, что процесс в Париже не состоится.

    Самолет McDonnell 83 разбился 24 июля 2014 года в 150 км от города Гао на северо-востоке Мали во время рейса из Буркина-Фасо в Алжир. На борту находились граждане 15 государств, все они погибли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу два генерала армии Демократической Республики Конго погибли при крушении самолета.

    В прошлом году три человека погибли при крушении самолета в Небраске.

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    29 сентября 2026, 16:37 • Новости дня
    Подростка задержали за подготовку теракта в школе во Франции

    Figaro: Во Франции подростка задержали за подготовку теракта в школе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы на северо-востоке Франции поместили под стражу 16-летнего юношу, который подозревается в планировании террористического акта в местной старшей школе.

    Юношу арестовали в коммуне Сен-Луи после того, как он начал угрожать совершением нападения на учебное заведение, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro. Подростка задержали за письменные угрозы совершить тяжкое преступление, оправдание терроризма и преступный сговор с целью подготовки теракта.

    Местная прокуратура пока не раскрыла содержание сообщений подозреваемого. Правоохранительные органы продолжают расследование для выяснения мотивов задержанного и поиска возможных улик, указывающих на реальную подготовку к нападению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе польские правоохранители задержали подростка за подготовку терактов в школе и мечети.

    В этом месяце во Франции по подозрению в планировании теракта арестовали сотрудника полиции.

    Летом организаторы футбольного матча между сборными Франции и Испании решили начать игру с минуты молчания в память о жертвах теракта в Ницце.

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    28 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Экс-министру культуры Франции запросили четыре года тюрьмы за коррупцию

    Экс-министру культуры Франции Дати запросили четыре года тюрьмы за коррупцию

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший министр культуры Франции Рашида Дати может получить реальный тюремный срок по обвинению в получении взяток от автомобильного альянса, сообщил телеканал France Info.

    Национальная финансовая прокуратура запросила суровое наказание для бывшего члена правительства по делу о торговле влиянием, передает РИА «Новости». «Национальная финансовая прокуратура потребовала для бывшего министра четыре года лишения свободы, из которых два – с ношением электронного браслета без возможности условно-досрочного освобождения», – приводит агентство сообщение France Info.

    Обвинение настаивает на штрафе в размере 450 тыс. евро и запрете избираться в течение пяти лет. Дати также может лишиться поста мэра седьмого округа Парижа и права заниматься адвокатской деятельностью. Она возглавляла министерство культуры с января 2024 по февраль 2026 года.

    Следствие считает, что в период работы депутатом Европарламента политик получила 900 тыс. евро от компании Renault-Nissan BV за фиктивные юридические услуги.

    По версии правоохранителей, реальной целью выплат было лоббирование интересов автоконцерна. Сама обвиняемая настаивает, что разрабатывала стратегию для рынков Ближнего Востока.

    Организатором коррупционной схемы прокуратура называет бывшего генерального директора автомобильной группы Карлоса Гона. С 2020 года топ-менеджер находится в международном розыске по линии Интерпола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-министр культуры Рашида Дати потерпела поражение на выборах мэра Парижа.

    Ранее апелляционный суд приговорил бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона к четырем годам заключения условно по делу о фиктивном трудоустройстве.

    Парижская прокуратура потребовала семь лет лишения свободы для экс-президента Николя Саркози за незаконное финансирование кампании.

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    28 сентября 2026, 14:02 • Новости дня
    Внук де Голля захотел получить гражданство России

    Tекст: Ольга Иванова

    Французский общественный деятель Пьер де Голль планирует переехать в Россию вместе с семьей ради защиты детей от разрушения традиционных западных ценностей.

    Глава Фонда за мир и дружбу между народами ожидает решения президента Владимира Путина о выдаче паспорта, передает ТАСС.

    «Это решение вашего президента. Когда придет время, возможно, решение будет принято. Я бы очень хотел этого», – сообщил он по итогам XII Петербургского международного форума объединенных культур.

    Общественный деятель добавил, что с нетерпением ждет возможности обосноваться в стране. Он подчеркнул важность укрепления связей между государствами и назвал получение гражданства огромной честью для своей семьи. Процесс оформления документов займет долгое время.

    Пьер де Голль родился в 1963 году. Он является четвертым сыном адмирала Филиппа де Голля. Вместе с супругой Римой финансист воспитывает детей, которых стремится оградить от деградации западных ценностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле текущего года Пьер де Голль сообщил о намерении переехать с семьей в Россию.

    В прошлом году французский общественный деятель выбрал Москву возможным новым местом жительства.

    Внук первого президента Франции назвал вероятность переезда ярким символом дружбы между двумя государствами.

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    29 сентября 2026, 22:13 • Новости дня
    Во время протестов старшеклассников во Франции пострадали более десяти человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    По меньшей мере десять сотрудников учебных заведений и несколько школьников получили ранения во время протестных акций во Франции, заявил министр национального образования страны Эдуар Жеффре.

    Жеффре отметил, что травмы были получены в том числе из-за использования пиротехнических мортир, передает РИА «Новости».

    «Сегодня по меньшей мере 10 сотрудников министерства образования и несколько учащихся получили ранения, в частности в результате выстрелов из мортир… Подобному насилию нет оправдания», – подчеркнул чиновник.

    Глава ведомства сообщил о нескольких серьезных инцидентах. В департаменте Нор избили преподавателя, а в пригороде Парижа директор лицея был ранен выстрелом из пусковой установки для фейерверков. Кроме того, в Тулузе сразу несколько сотрудников образовательной сферы подверглись нападениям.

    Ранее сообщалось, что в регионе Иль-де-Франс во время протестов старшеклассников пострадали 20 человек.

    Летом массовые протесты охватили Францию после жестокого убийства маленькой девочки.

    В прошлом году масштабные забастовки против мер экономии собрали по всей Франции 175 тыс. участников.


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    28 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Крупнейший с 1949 года лесной пожар во Франции потушили спустя два месяца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Масштабное природное возгорание на юго-западе Франции полностью ликвидировали спустя два месяца сложнейшей борьбы со стихией, сообщила префектура департамента Жиронда.

    Французские спасатели окончательно справились с огнем в департаменте Жиронда, передает РИА «Новости». Стихия стала крупнейшей с 1949 года. «Пожар в Сомос, который охватил 42 тыс. гектаров, теперь потушен», – говорится в заявлении властей.

    Огонь полностью уничтожил более 37 тыс. гектаров территории и разрушил 252 дома.

    Масштабное бедствие привело к эвакуации почти 224 тыс. человек. Теперь руководство Жиронды требует от государства возместить непредвиденные расходы в размере 11 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к середине июля огонь уничтожил во Франции свыше 42 тыс. гектаров леса.

    В ходе ликвидации масштабных возгораний в департаменте Жиронда пострадали более 120 сотрудников спасательных служб.

    В конце сентября французские пожарные устроили ночную акцию протеста у Эйфелевой башни из-за нехватки ресурсов.

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    30 сентября 2026, 10:56 • Новости дня
    Le Monde: Франция переживает исторический кризис покупательной способности

    Le Monde сообщила об историческом падении покупательной способности французов

    Tекст: Мария Иванова

    Спад покупательной способности французов достиг масштабов исторического кризиса из-за рекордной инфляции и отставания роста заработных плат от потребительских цен.

    Покупательная способность французских семей с 2024 года в среднем сократилась на 1,2 тыс. евро, что стало историческим кризисом, передает РИА «Новости».

    «Франция вступает в предвыборную кампанию в период исторического кризиса покупательной способности. Это не просто фигура речи, а реальный статистический факт», – отмечает газета Le Monde.

    По данным издания, с 2019 года во Франции реальные зарплаты снижались, однако социальные трансферты и инвестиционный доход компенсировали это. При этом в 2025 и 2026 годах ситуация меняется, в результате чего покупательная способность падает уже два года подряд. Такое случалось лишь дважды с 1960 года.

    Покупательная способность на единицу потребления в 2025 году снизилась на 0,7%, а в 2026 году ожидается еще одно снижение примерно на 0,7%. Снижение эквивалентно потере около 1,2 тыс. евро в реальном выражении для семьи из двух взрослых и двух детей и 600 евро для одного взрослого. Нынешний спад связан с возвращением высокой инфляции с конца 2021 года: с 2019 года цены выросли на 21,3%, тогда как зарплаты – лишь на 18,7%.

    Это происходит на фоне масштабных протестов по всей Франции. Более 300 тыс. человек вышли на манифестации работников госсектора по всей стране с требованием повысить зарплату и улучшить условия труда. Кроме того, учащиеся во Франции уже неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. В Париже к акции присоединились 70 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственный долг Франции по итогам второго квартала вырос до рекордных 3,6 трлн евро.

    В середине сентября более 10 тыс. французских полицейских вышли на демонстрацию в Париже ради повышения окладов.

    Экономисты спрогнозировали рост числа банкротств французских предприятий до 69 тысяч в этом году.

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    29 сентября 2026, 11:30 • Новости дня
    Госдолг Франции обновил рекорд и приблизился к 3,6 трлн евро

    Insee: Государственный долг Франции вырос до рекордных 3,6 трлн евро

    Tекст: Мария Иванова

    Национальный институт статистики и экономических исследований Франции сообщил, что государственный долг страны по итогам второго квартала побил очередной рекорд, составив почти 3,6 трлн евро.

    К концу второго квартала 2026 года размер государственного долга Франции увеличился на 59,6 млрд евро и достиг 3595,5 млрд евро. Отметка в 3,5 трлн евро была впервые пройдена в первом квартале, передает РИА «Новости».

    В процентном отношении к ВВП страны французский госдолг вырос до 119%. По этому показателю республика занимает третье место в Европейском союзе, уступая лишь Греции и Италии. При этом министерство финансов прогнозирует дальнейшее обновление антирекордов в 2026–2027 годах.

    Глава министерства финансов Франции Ролан Лескюр подчеркивал, что обслуживание государственных заимствований обходится бюджету в 65 млрд евро. Эта сумма уже превысила национальные расходы на оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле французы стали экономить на сигаретах и топливе из-за иранского кризиса.

    В феврале во Франции закрылось рекордное за 12 лет количество заводов.

    В прошлом году экономика республики сократилась на 0,1% из-за политической нестабильности.

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    29 сентября 2026, 10:43 • Новости дня
    Радиостанции во Франции прервали вещание из-за массовой забастовки

    Во Франции нарушилось вещание радиостанций из-за забастовки госслужащих

    Tекст: Мария Иванова

    Крупные французские радиостанции предупредили о нарушении вещания в связи с началом масштабной забастовки сотрудников государственного сектора.

    Радиостанции ici, France Inter и France Culture столкнулись с проблемами в работе из-за забастовки французских работников госсектора, передает РИА «Новости».

    Руководство компаний отметило, что из-за акции протеста, объявленной рядом профильных профсоюзов, они не могут осуществлять полноценное вещание привычных программ.

    Ожидается, что на манифестации выйдут тысячи сотрудников государственного сектора. Главными требованиями протестующих стали повышение зарплаты и улучшение условий труда на фоне жестких мер экономии, предложенных в бюджете страны на 2027 год. В общей сложности по всей Франции запланировано 170 протестных акций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году работники Лувра отказались от предложений министерства культуры Франции для завершения забастовки. В декабре прошлого года парижский музей закрылся на день из-за забастовки сотрудников после серии скандалов.

    Летом прошлого года французские радиостанции временно прерывали вещание.

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