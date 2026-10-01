Мелони потребовала от фон дер Ляйен смягчить правила из-за цен на энергию

Tекст: Игорь Иножарский

Мелони призвала предоставить государствам-членам ЕС дополнительную гибкость для поддержки домашних хозяйств и предприятий в условиях глобального роста цен на энергоносители, сообщает Politico.

В настоящее время европейские страны сталкиваются с ростом стоимости энергоносителей из-за конфликта в Иране. В сентябре инфляция ускорилась в крупнейших экономиках еврозоны, а в Италии она подскочила с 3,2% до 4,1%.

Правительство Италии уже превышает лимит дефицита бюджета в 3% ВВП, нарушая тем самым финансовые показатели ЕС. Однако премьер-министр надеется на поддержку других стран в Совете Европы, так как многие также близки к этому порогу или уже превысили его. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис также направил письмо европейским лидерам, призвав к увеличению фискального пространства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и света. В мае Италия потребовала от Евросоюза экстренных финансовых поблажек. В апреле прошлого года Мелони заявила, что время для российского газа еще не пришло.