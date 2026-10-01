Полиция задержала организатора кредитной аферы с ущербом в 60 млн рублей

Правоохранители задержали еще 14 участников преступной группы, причастной к крупным махинациям с кредитами, пояснила Волк в Max.

Среди задержанных оказался предполагаемый лидер группировки, а также трое агентов, восемь подставных заемщиков и двое водителей.

Операция прошла на территории Москвы и Подмосковья при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

В июне силовики уже задержали 16 подозреваемых в столичном регионе и Оренбургской области. Тогда ущерб финансовым организациям оценивался более чем в 30 млн рублей.

На данный момент общая сумма похищенных средств достигла 60 млн рублей, а количество возбужденных уголовных дел о мошенничестве возросло до 28.

В сентябре столичные правоохранители выявили банду обманывавших клиентов на 130 млн рублей кредитных брокеров.

В прошлом году полицейские пресекли деятельность похитителей ипотечных средств на сумму 60 млн рублей.

Ранее сотрудники уголовного розыска задержали 18 участников преступного сообщества в сфере автокредитования.