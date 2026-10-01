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    1 октября 2026, 10:12 • Новости дня

    Четырех пассажиров рейса Flydubai представили к высшей награде Израиля

    Четырех пассажиров рейса Flydubai представили к высшей награде Израиля
    @ Dan Reisinger/wikipedia

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Израиля Ицхак Герцог пообещал наградить четырех израильтян, которые обезвредили пилота с ножом на рейсе авиакомпании Flydubai.

    Герцог пообещал рекомендовать четырех пассажиров к высшей гражданской награде за героизм. Ицхак Герцог поговорил с ними по телефону, поблагодарив за спасение жизней, пишет Israel National News.

    Награду получат Янив Хаюн, доктор Шота Мусаев, Цвика Манес и Асаф Раджуан. Президент также выразил признательность капитану Смиту Маччхару, который смог открыть дверь кабины после нападения второго пилота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября. В среду власти Израиля признали резню на рейсе Flydubai терактом. В среду четыре пассажира обезвредили пилота с ножом.

    30 сентября 2026, 13:20 • Новости дня
    Авиаэксперт оценил версии ЧП на борту самолета Flydubai

    Авиаэксперт Гусаров: Самолет Flydubai избежал катастрофы благодаря урокам 2015 года

    Авиаэксперт оценил версии ЧП на борту самолета Flydubai
    @ IMAGO/PIUS KOLLER/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Инцидент на борту рейса Flydubai показал, насколько критичен принцип взаимного контроля в кабине пилотов: именно он не позволил потенциально опасной ситуации перерасти в авиакатастрофу. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате из-за драки двух пилотов.

    «В истории гражданской авиации случались инциденты, когда пилот намеренно провоцировал авиакатастрофу. Один из самых резонансных произошел в 2015 году: Airbus A320-211 авиакомпании Germanwings, летевший маршрутом Барселона – Дюссельдорф, разбился во французских Альпах. Официальной причиной трагедии стало самоубийство пилота», – напомнил Роман Гусаров.

    Он отметил, что согласно результатам расследования, командир воздушного судна передал управление второму пилоту и ненадолго покинул кабину. Оставшись один, тот заблокировал дверь изнутри и целенаправленно изменил настройки автопилота, запустив снижение самолета. Когда командир попытался вернуться в кабину, второй пилот никак не реагировал – не отвечал на стуки и не открывал дверь. В результате катастрофы погибли 144 пассажира и шесть членов экипажа.

    «Эти события стали поводом для серьезного пересмотра стандартов безопасности в авиации. Было введено правило: если один из пилотов покидает кабину во время полета, его место должен занять кто-то из членов экипажа. Таким образом, в кабине ни при каких обстоятельствах не должен оставаться только один летчик. Это критически важно с учетом того, что вход защищен бронированной дверью – она предотвращает попытки угона, но одновременно лишает остальных участников полета возможности попасть внутрь при острой необходимости», – рассказал эксперт.

    Как указал собеседник, в случае ЧП на самолете Flydubai есть несколько версий произошедшего. Согласно одной из них – причиной инцидента могли стать действия одного из пилотов, который пытался совершить самоубийство. «Командиры корабля проходят серьезный психологический отбор, их тестируют, и далеко не каждый допускается к управлению лайнером – даже при наличии нужных навыков», – напомнил Гусаров. Он допустил, что поскольку у пилота нет возможности остаться в кабине одному, тот решил обезвредить своего коллегу и затем сделать «свое черное дело».

    Эти планы были нарушены: экипаж подал сигнал бедствия, и дверь в кабину, по всей видимости, была открыта, что позволило вмешаться, в том числе пассажирам. «Сейчас часто звучат заявления, что технически самолеты могут летать на автопилоте, без пилотов. Но практика показывает: мало того, что работу систем должен контролировать человек, так еще второй пилот, в свою очередь, должен контролировать первого. Это своего рода резервный канал, и в данном случае он, к счастью, сработал надежно – трагедии не произошло», – рассуждает аналитик.

    По его мнению, после ЧП потребуется «ревизия» психологического состояния пилотов авиакомпаний. «Виновные же в инциденте не только лишатся возможности работать по специальности, но и получат немалый срок по уголовному делу», – заключил Гусаров.

    В среду самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. Рейс выполнял Boeing 737 MAX. Лайнер вылетел из Дубая около 07:05 по местному времени (06:05 мск). Во время полета над Саудовской Аравией он начал снижаться и отклонился от первоначального маршрута.

    По данным сервисов отслеживания, экипаж сначала установил код 7700, означающий общую чрезвычайную ситуацию, а затем на короткое время переключился на 7500 – тот, который подают при возможном захвате. Израиль поднял в воздух истребители, а Центральное командование США (CENTCOM) подключилось к координации связи с региональными службами.

    Позднее связь с кабиной пилотов восстановили. Около 10:00 борт приземлился в аэропорту саудовского города Табук. Ряд израильских СМИ сообщили, что на борту Boeing произошла драка. Во Flydubai в свою очередь рассказали, что конфликт продолжался в кабине пилотов, пока один из них не потерял сознание.

    В ходе расследования обстоятельств ЧП власти Саудовской Аравии проверяют версию, что один из пилотов мог намеренно попытаться разбить самолет. По информации 14-го канала, он направил лайнер в пике с высоты 30 тыс. футов. Другой пилот в этот момент якобы попытался его остановить – так и завязалась драка, где один из мужчин был ранен ножом.

    Предположительно, пилот, совершивший опасный маневр, – гражданин Омана, а командир корабля – ОАЭ. При этом изначально поступали сообщения, что нападавший является украинцем, а пострадавший пилот – россиянин. Впрочем, вскоре в российском генконсульстве в Дубае заверили, что граждан России среди пилотов не было. Израиль классифицирует инцидент как попытку теракта. Подозреваемого в ЧП допрашивают, передает 12-й канал израильского телевидения.

    Смотрите видео с борта Flydubai, снятое во время драки пилотов, в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

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    30 сентября 2026, 14:05 • Новости дня
    Пилотов севшего в Саудовской Аравии самолета Flydubai госпитализировали

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Командир и второй пилот самолета авиакомпании Flydubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, были доставлены в больницу после экстренной посадки в Саудовской Аравии, сообщила компания – оператор саудовских аэропортов Cluster 2.

    Все пассажиры находятся в безопасности, им оказывают помощь в терминале, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

    «Командир воздушного судна и второй пилот получили травмы, они были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», – добавили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское генконсульство в Дубае опровергло информацию о присутствии граждан России на борту.

    Пассажиры рейса обезвредили вооруженного ножом пилота.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел экстренное совещание по факту этого ЧП.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    1 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai израильском сантехнике
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai израильском сантехнике
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильский сантехник, смотревший передачи об авиакатастрофах, якобы спас падающий пассажирский самолет авиакомпании Flydubai, нейтрализовав пилота и взяв управление на себя, заявил президент США Дональд Трамп.

    Мужчина никогда не управлял воздушным судном, а базовые навыки получил из телевизионных передач об авиакатастрофах, пояснил Трамп, передает РИА «Новости».

    По словам американского лидера, эти детали происшествия ему сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

    «Израильский сантехник никогда не летал на самолете, почти не летал пассажиром. Он увидел, что происходит, и услышал крики. Самолет падал с невероятной силой, под таким углом, что отвалился руль высоты. Лайнер не был рассчитан на такую скорость, шел с запредельной перегрузкой. Но этот парень… при таких перегрузках выдернул того парня из кресла и отбросил назад. Пассажиры навалились и схватили его», – рассказал президент США.

    После нейтрализации пилота спаситель сам взялся за управление и предотвратил крушение. Глава Белого дома уточнил, что мужчина взял штурвал на себя, потянул его и выровнял лайнер.

    Свой поступок он объяснил тем, что много смотрел шоу «Расследования авиакатастроф» и оттуда примерно понял, как управлять самолетом.

    Напомним, летевший из Дубая в Тель-Авив лайнер авиакомпании Flydubai экстренно приземлился в Саудовской Аравии.

    Во время полета второй пилот напал с ножом на командира воздушного судна.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой теракта.

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    30 сентября 2026, 21:38 • Новости дня
    Telegraph: Пилот Flydubai мог направить самолет на небоскреб в Израиле
    Telegraph: Пилот Flydubai мог направить самолет на небоскреб в Израиле
    @ Ariel Schalit/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские следователи не исключают, что пилот самолета авиакомпании Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, планировал направить лайнер в высотное здание в Израиле.

    Одно из основных направлений расследования инцидента на борту самолета Flydubai – версия о нападении по сценарию 11 сентября 2001 года в США, пишет The Daily Telegraph.

    По данным неназванных источников издания, предполагается сценарий, при котором второй пилот убивает командира воздушного судна и разбивает самолет на территории Израиля вместе с пассажирами, большинство из которых составляют израильтяне.

    Чиновники отмечают, что пока неизвестна точная цель преднамеренного захвата самолета. Однако несколько собеседников газеты допустили вероятность того, что пилот мог выбрать в качестве цели высотное здание в Тель-Авиве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Израиля признали резню на рейсе Flydubai терактом. В среду глава израильского Минобороны назвал инцидент терактом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что гражданская авиация показала свою уязвимость перед пилотами-террористами.

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    1 октября 2026, 00:48 • Новости дня
    Пилот Flydubai госпитализирован в Табуке в стабильном состоянии

    Tекст: Антон Антонов

    Капитан рейса Flydubai Смит Маччхар после инцидента с нападением находится в больнице города Табук в стабильном состоянии, сообщило посольство Индии в Саудовской Аравии.

    «Наше посольство в Эр-Рияде и консульство в Джидде следят за состоянием здоровья господина Смита Маччхара – отважного индийского пилота рейса авиакомпании Flydubai», – говорится в сообщении.

    Индийский пилот получает необходимую медицинскую помощь, передает РИА «Новости».

    По данным дипломатов, здоровье пилота оценивается как стабильное, хотя они ждут более полной информации от медиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рейс Flydubai FZ1073 из Дубая в Тель-Авив подал сигнал о возможном захвате воздушного судна и совершил экстренную посадку в саудовском Табуке.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее на борту попыткой теракта.

    Авиакомпания Flydubai после инцидента приостановила выполнение рейсов между Дубаем и Израилем на время расследования.

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    1 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Нетаньяху: Пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября

    Axios: Израильский пассажир и пилот предотвратили теракт на рейсе Flydubai

    Нетаньяху: Пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября
    @ Кадр из видео

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия раненого индийского пилота и израильского пассажира предотвратили катастрофу, сопоставимую с терактами 11 сентября, на борту следовавшего в Израиль самолета авиакомпании FlyDubai.

    Индийский пилот Смит Маччхар, получивший ножевые ранения на борту направлявшегося в Израиль самолета, смог открыть дверь кабины, после чего пассажир-израильтянин Янив Хаюн отстранил напавшего летчика из Омана от управления. В результате инцидента самолет начал резкое снижение, однако катастрофу удалось предотвратить, пишет Axios.

    По словам Биньямина Нетаньяху, напавший оманец пытался заблокировать приборы, когда в кабину ворвался Хаюн, работающий сантехником. Израильтянин потянул штурвал на себя, в то время как другие пассажиры и члены экипажа скрутили злоумышленника. Управление воздушным судном перехватили резервные пилоты, самолет удалось стабилизировать.

    Глава израильского правительства отметил, что следователи пока не выявили признаков причастности Ирана к произошедшему. В настоящее время подозреваемый находится в Саудовской Аравии, где проходит допрос. Власти ОАЭ разрешили Израилю принять участие в расследовании инцидента.

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал индийского летчика героем и высоко оценил действия израильского пассажира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился со спасшим самолет пассажиром. В четверг пострадавшего индийского летчика госпитализировали в стабильном состоянии в Табуке. В среду авиакомпания Flydubai остановила полеты в Израиль после инцидента с нападением.

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    30 сентября 2026, 13:24 • Новости дня
    Посадившие самолет Flydubai пилоты оказались гражданами ЮАР и Новой Зеландии

    i24News: Посадившие самолет Flydubai пилоты оказались из ЮАР и Новой Зеландии

    Tекст: Мария Иванова

    Пилоты, сумевшие взять на себя управление бортом авиакомпании Flydubai и благополучно посадить самолет, являются гражданами ЮАР и Новой Зеландии, сообщил журналист израильского канала i24News Гай Азриэль.

    Два других члена экипажа, которые находились на борту и взяли на себя управление лайнером, оказались южноафриканцем и новозеландцем, передает РИА «Новости».

    В среду утром самолет Flydubai подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Первоначальная версия о возможном угоне или захвате воздушного судна была исключена.

    Позднее в авиакомпании подтвердили, что самолет благополучно сел в саудовском Табуке, отметив, что во время полета между пилотами произошла драка.

    Ранее выдвигались версии о попытке одного из пилотов разбить самолет, так как борт был направлен в крутое пике.

    В интернете опубликовали снимки испачканных в крови пассажиров. При этом источник в органах безопасности сообщил, что Израиль рассматривает версию о попытке теракта на борту.

    Ранее СМИ сообщили о российском и украинском гражданстве подравшихся пилотов Flydubai.

    Затем израильская пресса назвала устроившего резню члена экипажа гражданином Омана.

    Спецслужбы Израиля заподозрили попытку теракта на рейсе.

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    30 сентября 2026, 13:53 • Новости дня
    Пассажиры самолета Flydubai слышали крики «Аллаху акбар»

    Tекст: Игорь Иножарский

    Пассажиры летевшего из Дубая в Тель-Авив самолета авиакомпании Flydubai рассказали, что во время нападения в кабине пилотов раздавались крики «Аллаху акбар».

    Сразу после того как дверь кабины открылась, внутрь бросились израильские пассажиры, которые помогли обезвредить нападавшего, пишет Israel National News.

    По словам очевидцев, кабина была залита кровью, а самолет на несколько минут потерял управление. Пассажиры отметили, что избежать авиакатастрофы удалось только благодаря их своевременному вмешательству и помощи дополнительного экипажа, находившегося на борту.

    Израильские власти квалифицировали инцидент как теракт. По предварительным данным, второй пилот попытался убить командира экипажа и направить самолет к земле, однако воздушное судно удалось стабилизировать и благополучно посадить в Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Израиля признали резню на рейсе Flydubai терактом. Спецслужбы страны заподозрили попытку теракта на борту этого самолета.

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    30 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Эвакуационный рейс FlyDubai прибыл в Израиль после нападения пилота на капитана

    Tекст: Ольга Иванова

    Эвакуационный рейс с пассажирами FlyDubai успешно приземлился в Тель-Авиве после экстренной посадки в Саудовской Аравии из-за вооруженного конфликта между пилотами.

    Эвакуационный борт авиакомпании FlyDubai прибыл в Израиль из Саудовской Аравии после чрезвычайного происшествия на борту. Накануне самолет, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в саудовском аэропорту из-за конфликта в кабине пилотов, передает РИА «Новости».

    Перед вылетом из Саудовской Аравии израильская служба внешней разведки «Моссад» провела проверку анкет экипажа и одобрила продолжение рейса. В зоне ожидания аэропорта прибытия пассажиров встречали родственники, десятки журналистов и бригады скорой помощи.

    Представители авиакомпании подтвердили информацию о драке между летчиками во время полета. По данным СМИ, второй пилот, гражданин Омана, ранил ножом капитана судна, гражданина ОАЭ, и попытался направить самолет в землю. Министр обороны Израиля Исраэль Кац охарактеризовал произошедшее как попытку террористического акта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал инцидент на борту попыткой теракта.

    Пассажиры рейса обезвредили вооруженного ножом пилота.

    Воздушное судно получило повреждения киля из-за резкого снижения.

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    30 сентября 2026, 13:44 • Новости дня
    Летевший из Дубая в Израиль второй самолет экстренно развернули

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пассажирский лайнер, следовавший из Дубая в Тель-Авив, получил команду вернуться в Объединенные Арабские Эмираты, до этого в среду был схожий случай с рейсом авиакомпании Flydubai.

    Лайнер летел из Дубая в Тель-Авив, он получил указание развернуться на полпути, передает ТАСС со ссылкой на израильские СМИ.

    Теперь воздушное судно направляется обратно в Объединенные Арабские Эмираты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй пилот рейса Flydubai напал с ножом на командира воздушного судна.

    Пассажиры лайнера обезвредили вооруженного злоумышленника.

    Израильские спецслужбы заподозрили попытку совершения террористического акта.

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    30 сентября 2026, 20:48 • Новости дня
    Израильтяне с песнями встретили пассажиров экстренно севшего рейса Flydubai

    В Израиле с песнями и флагами страны встретили пассажиров рейса Flydubai

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту Бен-Гурион израильтяне устроили торжественную встречу пассажирам эвакуационного рейса Flydubai, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии из-за попытки захвата самолета.

    Десятки граждан Израиля с флагами страны и патриотическими песнями встретили в аэропорту Бен-Гурион пассажиров эвакуационного рейса эмиратской авиакомпании Flydubai, прибывшего после экстренной посадки из Саудовской Аравии, передает ТАСС. Встречающие выкрикивали лозунг «Ам Исраэль хай» и исполняли песню «Сейчас хорошо, а будет еще лучше».

    Ранее самолет, на борту которого находились 174 израильтянина, совершил вынужденную посадку в Саудовской Аравии из-за инцидента на борту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эвакуационный рейс FlyDubai приземлился в Тель-Авиве после экстренной посадки в Саудовской Аравии из-за вооруженного конфликта между пилотами.

    Израильские пассажиры помогли обезвредить нападавшего с ножом летчика.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее на борту попыткой теракта.

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    30 сентября 2026, 14:42 • Новости дня
    Израильских фанатов решили не пускать на футбол в Нидерландах

    Нидерланды запретили фанатам израильского клуба прийти на футбольный матч

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти города Алкмар (провинция Северная Голландия) в Нидерландах запретили болельщикам израильского футбольного клуба «Хапоэль Беэр-Шева» присутствовать на матче против местного клуба АЗ из-за угрозы беспорядков и опасений повторения столкновений, произошедших в Амстердаме после игры «Аякса» с тель-авивским «Маккаби» в 2024 году, сообщил телеканал AT5.

    Руководство нидерландского города приняло жесткие меры перед игрой между местным АЗ и гостями из Израиля, передает ТАСС.

    Матч запланирован на 15 октября. Причиной стали опасения повторения массовых беспорядков, которые произошли в Амстердаме после встречи «Аякса» и «Маккаби». Пропалестинские активисты готовят масштабные акции протеста против приезда гостей.

    При этом фанаты местного клуба выступают резко против подобных демонстраций. Власти рассматривали вариант допуска ограниченного числа зрителей, но сочли риск слишком высоким. «В интересах безопасности болельщиков и чтобы предотвратить повторение событий, подобных произошедшим вокруг матча «Аякс» – «Маккаби», было решено не допускать болельщиков гостевой команды», – заявила Аня Схаутен.

    Правоохранительные органы ожидают возможных акций протеста возле стадиона даже без участия фанатов гостевой команды. Для защиты футболистов и персонала израильского клуба будут приняты усиленные меры безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2024 года полиция Амстердама задержала 62 человека после нападений на болельщиков израильского клуба «Маккаби».

    В октябре прошлого года британский премьер-министр раскритиковал запрет на посещение футбольного матча фанатами этой команды.

    Несколько дней назад футболисты сборной Ирландии запланировали бойкот игры против команды Израиля в Лиге наций.

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    30 сентября 2026, 13:45 • Новости дня
    При израильском ударе по Газе погибли четыре палестинца

    При израильском ударе по микроавтобусу в Газе погибли четыре палестинца

    Tекст: Мария Иванова

    В результате израильской атаки по микроавтобусу на юго-западе города Газа погибли четыре палестинца, еще несколько человек получили ранения.

    Удар израильской армии был нанесен по микроавтобусу возле торгового центра в районе Таль-аль-Хава, передает РИА «Новости» со ссылкой на палестинское агентство Shehab.

    Несмотря на действующий с октября 2025 года режим прекращения огня, израильские военные продолжают наносить удары по сектору Газа. Целями своих атак Израиль называет объекты и участников движения ХАМАС.

    По оценкам ООН, гуманитарная ситуация в анклаве остается тяжелой. Это связано с масштабными разрушениями, перебоями в работе больниц и проблемами с поставками продовольствия и товаров первой необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник армия Израиля ликвидировала командира северной бригады ХАМАС.

    В воскресенье при израильских атаках в Газе за двое суток погибли семь человек.

    На прошлой неделе израильские удары унесли жизни четырех палестинцев в секторе Газа.

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    30 сентября 2026, 23:21 • Новости дня
    Flydubai остановила полеты в Израиль после инцидента с нападением

    Tекст: Антон Антонов

    Авиакомпания Flydubai временно прекратила полеты между Дубаем и Израилем после инцидента с рейсом FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, сообщил представитель авиакомпании.

    «В связи с инцидентом, произошедшим 30 сентября с рейсом FZ1073, и по согласованию с компетентными органами авиакомпания Flydubai приостанавливает выполнение рейсов в Израиль и обратно на время проведения расследования», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По его словам, приостановка полетов позволит компетентным органам продолжить работу и установить все обстоятельства случившегося. Представитель компании также отметил, что Flydubai поддерживает тесную связь с государственными органами, регулирующими ведомствами и представителями аэропортов.

    Решение о возобновлении рейсов будет пересмотрено по мере поступления дополнительной информации о ходе расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лайнер Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате и экстренно приземлился в саудовском городе Табук.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что инцидент был попыткой террористического акта с целью уничтожить самолет и всех пассажиров.

    Представители авиакомпании подтвердили факт конфликта между членами экипажа. По данным СМИ, один из пилотов нанес коллеге ножевое ранение, пытаясь спровоцировать крушение лайнера.

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    1 октября 2026, 07:45 • Новости дня
    Израильская армия уничтожила командира взвода ХАМАС в Газе

    Авиаудар ЦАХАЛ в Газе привел к гибели командира взвода ХАМАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала авиаударом в городе Газа командира взвода военного крыла палестинской радикальной организации ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба.

    Вооруженные силы Израиля ликвидировали командира взвода боевого крыла палестинского движения ХАМАС Амара Махмуда Шарафи в ходе операции в городе Газа, передает ТАСС.

    «ЦАХАЛ в районе города Газа ликвидировал командира взвода боевого крыла ХАМАС Амара Махмуда Шарафи. Он был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного для устранения исходящей от него угрозы», – заявили в армейской пресс-службе.

    По данным военных, убитый командир занимался организацией нападений на израильских солдат и гражданских лиц. Кроме того, он участвовал в восстановлении боевых возможностей группировки, нарушая условия прекращения огня.

    Представители израильской армии также подчеркнули, что перед атакой были приняты все необходимые меры для снижения риска жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия уничтожила командира взвода спецотряда «Нухба» в районе Нусейрата. ЦАХАЛ нанес точечный удар по одному из руководителей военного крыла ХАМАС на севере сектора Газа.

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