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    1 октября 2026, 10:02 • Новости дня

    В Москве зарегистрировали первую биометрическую сделку с недвижимостью

    Первую сделку с недвижимостью по биометрии зарегистрировали в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель управления Росреестра по столице Игорь Майданов сообщил о регистрации первой в Москве сделки с недвижимостью с использованием Единой биометрической системы.

    Переход права собственности на нежилой объект по договору купли-продажи оформили с помощью биометрических данных. О первой подобной операции в столице пишет ТАСС.

    Возможность дистанционно регистрировать недвижимость появилась у россиян в июле. Как пояснил Игорь Майданов, технология использует особенности лица и голоса для идентификации личности, что обеспечивает дополнительную защиту, снижает издержки и ускоряет процесс оформления документов.

    Для совершения сделки участникам требуются подтвержденная биометрия и действующая усиленная квалифицированная электронная подпись. При этом от юридических лиц сдача биометрических данных не требуется. После проверки личности документы отправляются в Росреестр, а уведомления о регистрации поступают в личный кабинет на портале госуслуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эксперты разъяснили процесс покупки и продажи квартир через госуслуги с помощью электронной подписи.

    В июле в нескольких российских регионах провели первые сделки с недвижимостью по биометрии.

    В прошлом году правительство разрешило использовать эти технологии для электронного оформления собственности.

    29 сентября 2026, 22:41 • Новости дня
    Геномная регистрация выявила тысячи находившихся в розыске мигрантов

    Собянин: Геномная регистрация мигрантов помогла найти 14 серийных преступников

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что процедура обязательной геномной регистрации мигрантов позволила выявить около 10 тыс. человек, находящихся в розыске.

    Обязательная процедура получения генома помогла выявить около 10 тыс. человек, находящихся в розыске, в том числе 14 серийных преступников, передает РИА «Новости».

    Около тысячи задержанных совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, включая убийства, изнасилования и грабежи. Это способствовало оперативному раскрытию дел, остававшихся нераскрытыми долгие годы, заявил Собянин.

    Мэр также отметил, что внедренные в 2024 году механизмы учета и контроля мигрантов полностью себя оправдали. В пунктах пропуска через границу используется оборудование для сбора биометрии, которая сверяется с базами данных в реальном времени, передает ТАСС,

    Собянин подчеркнул, что новые меры снизили количество инцидентов с участием мигрантов в первом полугодии 2026 года на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил использовать в регионах опыт Москвы по контролю за мигрантами.

    В начале сентября МВД зафиксировало снижение уровня преступности среди иностранцев.

    Ранее Сергей Собянин рассказал о новой системе контроля за мигрантами в Москве.

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    30 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище
    Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Известного музыкального критика Сергея Соседова похоронили рядом с отцом на подмосковном Перепечинском кладбище после открытой церемонии прощания.

    Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье, передает ТАСС.

    Проводить журналиста в последний путь пришли десятки людей, среди которых были родственники, друзья, коллеги и почитатели его профессиональной деятельности. Церемония была открыта для всех желающих, в ходе нее состоялось отпевание. В последний путь критика проводили аплодисментами.

    Сергей Соседов был похоронен рядом с отцом. Он скончался 23 сентября на 59-м году жизни в Якутии. В окружении критика рассказали, что причиной смерти стал несчастный случай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тело журналиста доставили в Москву из Якутии.

    Церемонию прощания назначили на Троекуровском кладбище. Во время траурных мероприятий представители российской эстрады поделились воспоминаниями о покойном.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    29 сентября 2026, 17:37 • Новости дня
    Суд изъял 8 млн акций «Русагро» у родных основателя компании Мошковича

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хамовнический районный суд Москвы обратил в доход государства около 8 млн акций агрохолдинга «Русагро», принадлежавших сестре и племяннику основателя компании Вадима Мошковича.

    Хамовнический суд Москвы изъял 8 млн акций «Русагро» у родственников Вадима Мошковича – его сестры Юлии Трибунской и племянника Сергея Трибунского. У сестры бизнесмена забрали более 5 млн обыкновенных акций ПАО «Группа «Русагро», а у племянника – свыше 2 млн, передает ТАСС.

    «Взыскать с Трибунской 5 млн 701 тыс. 814 штук обыкновенных акций ПАО «Группа «Русагро». Взыскать у Трибунского 2 млн 266 тыс. 518 штук акций», – огласила решение судья.

    Ранее Генеральная прокуратура направила новый иск об изъятии имущества. Ответчиками выступают сам Вадим Мошкович, его бывшая супруга Наталья Быковская и экс-гендиректор холдинга Максим Басов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре суд наложил арест на 4,1 млрд рублей бывшей жены основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича.

    Ранее инстанция отменила обеспечительные меры на ценные бумаги бывшего генерального директора компании Максима Басова.

    До этого суд обратил в доход государства акции «Русагро» и 10,5 млрд рублей самого Мошковича.

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    29 сентября 2026, 22:28 • Новости дня
    Собянин объявил дату начала отопительного сезона в Москве

    Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве 1 октября

    Tекст: Катерина Туманова

    Отопительный сезон в столице начнется 1 октября, процесс подачи тепла займет несколько дней, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Первого октября приступаем к включению отопления в Москве. В столице постепенно холодает, и чтобы в домах было тепло, в четверг начнем включать отопление. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней», – написал он.

    Собянин уточнил, что в первую очередь отопление будут подавать в детские сады, школы и больницы. Затем в жилые дома, офисные здания, на предприятия торговли и промышленности.

    По словам столичного градоначальника, работы по подготовке к сезону были завершены в срок, инженерные системы готовы к прохождению отопительного периода. Также подготовлены аварийные бригады и необходимая техника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Позднякова указала на скорые заморозки в столичном регионе. Власти Подмосковья сообщили о старте отопительного сезона с октября. Юрист Лаврухин напомнил россиянам о праве на перерасчет за холодные батареи.



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    29 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    В ДТП с такси на юге Москвы пострадали два человека

    МВД: В Москве в ДТП с участием такси пострадали два человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    Два человека получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на юге Москвы, сообщили в столичном ГУ МВД.

    ДТП произошло на улице Москворечье. Столкнулись автомобиль такси марки Skoda и легковой Nissan, передает ТАСС. В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили информацию об аварии, отметив, что пострадали два человека.

    В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве.

    В прошлом месяце была названа возможная причина смертельной аварии в Новой Москве.

    Летом в ДТП с автобусом пострадали 25 человек.

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    29 сентября 2026, 21:45 • Новости дня
    Медведев предложил использовать в регионах опыт Москвы по контролю за мигрантами

    Медведев призвал использовать в регионах опыт Москвы по контролю за мигрантами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил распространить столичную практику контроля за мигрантами на другие регионы страны.

    Медведев в Max сообщил, что внедрение новых механизмов позволит эффективнее бороться с преступностью.

    «Как отметил Сергей Собянин, контроль на границе, биометрический контроль, генетические профили, приложение «Амина» позволяют обеспечить стабильность на рынке труда и оказывают положительное влияние на уровень совершаемых правонарушений», – отметил замглавы Совбеза.

    Он подчеркнул, что московские технологии контроля за приезжими уже доказали свою эффективность. По его словам, их использование в масштабах всей страны поможет снизить уровень правонарушений.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал создание комплексной системы контроля за миграционными потоками.

    В Московском регионе для отслеживания местонахождения иностранцев начали использовать специальное мобильное приложение «Амина».

    Медведев лично проинспектировал работу биометрического оборудования на границе в аэропорту Шереметьево.

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    28 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    В Гидрометцентре сообщили о погоде в Москве в октябре

    Синоптик Голубев: Октябрь в Москве будет теплее обычного

    Tекст: Дарья Григоренко

    Второй месяц осени в российской столице ожидается значительно теплее обычного, средние температурные показатели превысят климатическую норму на полтора градуса, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    Как указал Голубев, средняя температура воздуха в российской столице в середине осени превысит климатическую норму, передает РИА «Новости». «Средняя температура воздуха в Москве в октябре будет примерно на один-полтора градуса выше климатической нормы», – сообщил синоптик.

    Он добавил, что предварительные расчеты обещают жителям столицы более теплую погоду, чем обычно наблюдается в этот период года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночь на 24 сентября побила температурный рекорд за последние 77 лет.

    Синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал превышение среднемесячной температуры сентября на полтора градуса.

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    30 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    В Москве арестовали мужчину за съемку под юбкой в метро

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве суд арестовал на 15 суток мужчину за попытку сфотографировать девушку под юбкой на эскалаторе станции метро «Пушкинская».

    Тверской районный суд Москвы назначил административный арест на 15 суток мужчине, который пытался сфотографировать девушку под юбкой на станции метро «Пушкинская», передает канал судов общей юрисдикции столицы в MAX.

    Инцидент произошел утром 10 сентября на эскалаторе. В материалах дела указано: «Выражая явное неуважение к обществу, игнорируя общепризнанные нормы морали и правила поведения в общественных местах, предпринял попытку произвести фотосъемку под юбкой девушки».

    На судебном заседании обвиняемый отрицал факт фото- и видеосъемки. Он утверждал, что лишь посмотрел на девушку через камеру смартфона. Тем не менее суд признал его виновным в мелком хулиганстве по части первой статьи 20.1 КоАП РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Тверской суд Москвы арестовал на десять суток снимавшего под юбками москвичек мужчину.

    Днем ранее эта же инстанция назначила аналогичное наказание поднявшему подол пассажирки метро хулигану.

    В мае Замоскворецкий суд отправил под арест на 15 суток использовавшего камеру эндоскопа для тайной видеосъемки злоумышленника.

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    28 сентября 2026, 20:46 • Новости дня
    Москвичка осуждена за покушение на убийство по указке мошенников

    Москвичка получила 12,5 года за покушение на убийство по указке мошенников

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский суд приговорил 20-летнюю Елизавету Мазурову к 12,5 года лишения свободы за нападение на пенсионерку с молотком по указанию телефонных аферистов.

    Никулинский суд Москвы вынес приговор двадцатилетней Елизавете Мазуровой, назначив ей длительное заключение за попытку убийства и разбой, передает РИА «Новости». По словам ее адвоката Константина Ерохина, «суд признал Мазурову виновной в покушении на убийство и разбое и назначил ей 12,5 года лишения свободы. Также ей назначено принудительное лечение и наблюдение у психиатра».

    Защита не согласилась с таким решением и планирует подать апелляцию. Ерохин отметил, что прокуратура запрашивала десять лет, а суд вынес еще более суровый вердикт девушке с психическим заболеванием, за которую вступились правозащитница Ева Меркачева и священник Павел Когельман.

    Следствие установило, что 14 марта Мазурова напала на 59-летнюю Галину Тихомирову. Она применила перцовый баллончик, когда женщина открыла дверь.

    Мошенники требовали убить жертву молотком и похитить 4 млн рублей, чтобы якобы вернуть их в Центробанк. Преступление предотвратили родственники потерпевшей.

    Сама осужденная заявляла, что стала жертвой украинских аферистов. Они представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, обвинив ее в финансировании ВСУ. Чтобы доказать свою невиновность, девушке поручили напасть на Тихомирову, которую назвали иноагентом, якобы готовящим теракт в детском саду.

    В последнем слове Мазурова просила смягчить обвинение, а ее родственники заявили об обострении у нее психических заболеваний и эпилепсии в СИЗО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении этой двадцатилетней москвички.

    Позже Следственный комитет запросил арест обвиняемой.

    В августе телефонные аферисты заставили жительницу подмосковного Реутова поджечь собственную квартиру.

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    29 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    Пассажиры Turkish Airlines остались без багажа в аэропорту Внуково

    Пассажиры Turkish Airlines остались без багажа во Внуково

    Tекст: Катерина Туманова

    Часть багажа пассажиров авиакомпании Turkish Airlines, прибывших рейсами из Даламана, не была доставлена в столичный аэропорт Внуково, о чем турецкий авиаперевозчик предупредил столичную авиагавань.

    Авиакомпания Turkish Airlines предупредила аэропорт Внуково о неприбытии части багажа на ряде рейсов из Турции, сообщили в Max-канале столичной авиагавани.

    Инцидент с багажом затронул рейсы из Даламана 29 сентября 2026 года: ТК 3178 и ТК 3084.

    «Ожидаем недоставленный багаж рейсом TK 419 в 05:00 29 сентября 2026 года. Просьба следить за сообщениями от авиакомпании», – сказано в сообщении.

    В аэропорту добавили, что пассажиры могут оформить доставку вещей на адрес пребывания или в другие аэропорты. При себе необходимо иметь загранпаспорт, посадочный талон и багажную бирку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Внуково в июле сообщало о проблемах в системе обработки багажа пассажиров. Минтранс ввел новые правила хранения забытых в транспорте вещей.

    Малярийный комар из багажа убил сотрудника аэропорта Франкфурта.


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    28 сентября 2026, 16:44 • Новости дня
    Названа дата первого заседания Мособлдумы нового созыва

    Первое заседание Мособлдумы VIII созыва назначено на 1 октября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московская областная дума восьмого созыва соберется на первое заседание 1 октября, сообщил председатель думы седьмого созыва Игорь Брынцалов.

    На первом заседании депутаты изберут председателя регионального парламента, зарегистрируют фракции и утвердят руководящие органы думы, пишет ТАСС.

    Избирательная комиссия Московской области ранее объявила официальные результаты выборов. В новый созыв Мособлдумы вошли 50 депутатов. По одномандатным округам избраны 22 кандидата от «Единой России», в том числе Игорь Брынцалов, а также по одному представителю ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

    По единому округу «Единая Россия» получила 17 мандатов, КПРФ – четыре, ЛДПР и «Новые люди» – по два. Для проведения голосования в Московской области были открыты почти 4 тыс. избирательных участков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе «Единая Россия» получила 17 из 25 мандатов на выборах в Мособлдуму.

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    28 сентября 2026, 19:23 • Новости дня
    В московском общежитии РГСУ сработала пожарная сигнализация

    Tекст: Валерия Городецкая

    В общежитии Российского государственного социального университета (РГСУ) на северо-востоке Москвы сработала система пожарной сигнализации, началась эвакуация людей.

    Срабатывание автоматической сигнализации произошло в здании РГСУ на Лосиноостровской улице, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    Из здания проводится эвакуация. По предварительным данным, причиной задымления стало приготовление пищи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в сгоревшем ТЦ в Стерлитамаке не сработала пожарная сигнализация.

    В начале месяца из московского бизнес-центра «Авилон Плаза» эвакуировали 150 человек.

    Весной очевидцы рассказали о панике при пожаре в ТЦ Калининграда.

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    28 сентября 2026, 18:33 • Новости дня
    В Москве завершился шестой всероссийский слет студентов-спасателей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 150 добровольцев со всех регионов России приняли участие в VI Всероссийском слете студентов-спасателей, который прошел на московском полигоне «Апаринки».

    В течение нескольких дней участники мероприятия осваивали навыки тактической медицины, альпинистской и психологической подготовки, а также пожарной безопасности и спасения на воде, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Обучающая программа слета была построена с учетом современных вызовов. Инструкторский состав пополнили специалисты из ЛНР и ДНР, поскольку добровольцы активно помогают жителям приграничных районов, доставляют гуманитарную помощь и восстанавливают пострадавшую инфраструктуру.

    По завершении обучения практические навыки отрабатывались на учениях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям с угрозами применения беспилотников. Начальник отдела подготовки Всероссийского студенческого корпуса спасателей Алексей Малов отметил, что добровольцам предстояла масштабная спасательная операция в условиях без безопасных зон, где новые вызовы возникали постоянно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной добровольцы ВСКС продолжили ликвидацию последствий паводка в Дагестане.

    В марте они организовали эвакуацию и откачку воды в пострадавших районах республики.

    В начале марта студенты-спасатели поздравили женщин-спасателей и врачей с праздником.

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    30 сентября 2026, 02:40 • Новости дня
    Климатолог Терешонок предупредил об опоздании зимы в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Глобальное потепление может снова сдвинуть сроки наступления климатической зимы в Москве, отложив устойчивые морозы на более поздний период, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    Специалист отметил, что климатической зимой считается период, когда среднесуточная температура воздуха стабильно держится ниже нулевой отметки.

    «Климатическая зима в Москве начинается обычно в середине ноября. Из-за глобального потепления начало зимы отодвигается на более поздние сроки. Не исключено, что и в нынешнем году зима может быть запоздалой», – пояснил эксперт ТАСС.

    Климатолог напомнил, что в 2025 году этот период начался 13 декабря, а в 2019 году приход зимы зафиксировали 26 декабря.

    По данным многолетних наблюдений, сейчас средняя температура зимой в столице составляет около –4...–6 градусов, тогда как в 1970 году этот показатель находился на уровне –8 градусов.

    Самые суровые зимы москвичи пережили в 1893, 1942 и 1956 годах, а наиболее теплая была отмечена в 2020 году. Абсолютный температурный минимум в –43,1 градуса зафиксировали 17 января 1940 года, а максимум в +9,6 градуса – 6 декабря 2008 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник москвичи пережили самую холодную ночь с начала мая. Синоптик Позднякова указала на скорые заморозки в Подмосковье. Синоптик Ильин спрогнозировал отсутствие снега в Москве в начале октября.


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    30 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на работу с рейсами по согласованию

    Домодедово и Жуковский заработали с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Mаx-канале о переходе аэропортов Домодедово и Жуковский на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Домодедово и Жуковский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение вторника уничтожили 21 украинский БПЛА над регионами России, при этом в ночь на среду над страной было сбито 129 украинских дронов.

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