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    1 октября 2026, 09:52 • Новости дня

    Google представила новое поколение модели ИИ Gemini 4

    Google показала киберэкспертам искусственный интеллект Gemini 4

    Google представила новое поколение модели ИИ Gemini 4
    @ Samuel Boivin/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Компания Google представила свою новую модель искусственного интеллекта Gemini 4 Argon, ориентированную на решение сложных задач в программировании, финансах, юриспруденции и кибербезопасности.

    Google продемонстрировала Gemini 4 Argon узкому кругу партнеров по кибербезопасности, передает Axios. Модель способна справляться с длительными задачами и, по данным компании, превосходит GPT-6 Astra от OpenAI в ряде тестов.

    Сейчас Gemini 4 доступна лишь ограниченной группе доверенных защитников кибербезопасности в рамках добровольного предварительного тестирования, организованного правительством США.

    Ожидается, что после дополнительных проверок доступ к модели будет расширен, первыми его получат платные подписчики.

    Выпуск Gemini 4 состоялся почти через год после предыдущей флагманской версии Gemini 3. Как ранее отмечал портал Axios, задержка с выходом новых крупных моделей отчасти была связана с низким моральным духом сотрудников Google DeepMind, тогда как конкуренты, такие как OpenAI и Anthropic, продолжали активно развиваться, но столкнулись с проблемами безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник OpenAI отказалась от выпуска новой модели ИИ ради безопасности. В воскресенье эта компания приостановила обучение некоторых нейросетей из-за проблем с безопасностью. На прошлой неделе Google подала заявку на регистрацию товарного знака Gemini в России.

    30 сентября 2026, 23:15 • Новости дня
    Самодельные системы автопилота для автомобилей стали причиной смертельных ДТП
    Самодельные системы автопилота для автомобилей стали причиной смертельных ДТП
    @ REUTERS

    Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало расследование в отношении устройств помощи водителю компании Comma AI и программного обеспечения Openpilot после пяти аварий. В двух происшествиях погибли три человека, еще 11 получили травмы, в том числе тяжелые. Это системы автопилота, которые владельцы автомобилей устанавливают самостоятельно.

    Проверка охватит около 30 тыс. устройств Comma Three, Comma 3X и Comma Four. Они работают на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом Openpilot, на основе которого сторонние разработчики могут создавать собственные версии, сообщает Electrek.

    Компания Comma AI в рекламе обещает водителям, что они смогут установить оборудование самостоятельно за 15 минут и затем пользоваться системой автопилота часами, не притрагиваясь к рулю автомобиля. При этом в примечаниях говорится, что водитель обязан постоянно сохранять внимание и быть готовым в любой момент взять управление на себя.

    Сейчас, по данным самой Comma, ее устройства используются более чем в 30 тыс. автомобилей, суммарно проехавших свыше 400 млн миль – около 644 млн километров. Представленная в ноябре прошлого года Comma Four стоит 999 долларов и, согласно сайту производителя, поддерживает более 350 моделей машин.

    Однако пользователи могут устанавливать не только официальный Openpilot «из коробки», но и его модификации, включая Sunnypilot и FrogPilot. Они построены на общей программной базе, однако содержат изменения сторонних разработчиков.

    Доступность подобных решений недавно вызвала споры в соцсетях. Как пишет издание о современных технологиях Futurism, пользователь X Майк ЛаБарбера опубликовал видео своей Tesla Model Y с оборудованием Comma Four и программой Sunnypilot. Он пояснил, что его подписка на автопилот от Tesla закончилась еще в январе, а открытая альтернатива позволяет больше не платить за сервис.

    Ролик вызвал опасения о том, насколько легко владельцы могут доверить управление автомобилем измененному программному обеспечению. Критики указывали на риски любительских доработок, в том числе созданных с помощью искусственного интеллекта людьми без достаточного опыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в зоне спецоперации появились новые навигационные системы для беспилотников. В апреле глава Минобрнауки Валерий Фальков анонсировал обучение студентов проектированию беспилотных автомобилей. В прошлом году российский автопилот испытали на самолете SJ-100.

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    28 сентября 2026, 18:05 • Новости дня
    Профессор Мельничук обвинил Запад в насаждении технофашизма с помощью ИИ

    Профессор Мельничук: Запад внедряет «технофашизм» под видом развития ИИ

    Профессор Мельничук обвинил Запад в насаждении технофашизма с помощью ИИ
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Профессор бразильского Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул Фабиано Мельничук заявил на заседании клуба «Валдай», что западные страны внедряют «технофашизм» под прикрытием развития технологий искусственного интеллекта.

    Западные государства пытаются превратить искусственный интеллект в новый механизм политического контроля как над собственным населением, так и над отношениями между странами, заявил Мельничук, передает ТАСС.

    «Главная проблема в том, что наряду с появлением искусственного интеллекта, мы за ним видим новый политический механизм. Западные лидеры думают, что они будут использовать некие алгоритмы. Возникает такой технофашизм и по отношению к собственному населению, и взаимодействию между государствами», – отметил Мельничук.

    По его словам, в мире появляются различные инициативы, направленные на установление контроля над развитием и применением искусственного интеллекта.

    «Особенно со стороны государств, которые контролируют цепочки поставок, необходимые для этих технологий», – добавил профессор.

    Презентация доклада прошла в рамках ХХIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Московской области. Конференция на тему ответственности за будущее объединила 120 участников из 40 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Подмосковье.

    В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать международную организацию по контролю за искусственным интеллектом.

    В апреле президент России Владимир Путин заявил о необходимости формирования собственной модели регулирования в этой сфере.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 00:23 • Новости дня
    Трамп решил переименовать ИИ

    Трамп переименовал ИИ в суперинтеллект

    Трамп решил переименовать ИИ
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп после встречи с представителями крупнейших технологических компаний в Белом доме заявил, что не будет препятствовать развитию ИИ, но переименует его, чтобы сменить отношение общественности.

    Поводом к комментарию Трампа стало выступление экс-гендиректора Microsoft Билла Гейтса на канале NBC, где он заявил о том, что «искусственный интеллект  достаточно мощный инструмент, чтобы вызывать события, которые, знаете ли, приведут к миллиарду смертей».

    Президент США в ответ на это заявил об отсутствии у основателя Microsoft Билла Гейтса прежних страхов относительно гибели миллиарда человек из-за искусственного интеллекта, так как в Белом доме он об этом совсем не говорил.

    «Он больше не говорит этого. Не знаю, что он говорил в воскресенье, но вчера он такого совсем не говорил», – приводит слова главы Белого дома РИА «Новости».

    Американский лидер назвал подобные страхи мошенничеством, сравнив их с паникой вокруг глобального потепления. Он выразил уверенность, что технологии смогут решить множество проблем, включая медицинские, и официально переименовал искусственный интеллект в «суперинтеллект».

    «Это не искусственное. Мы все с этим согласны. И мы собираемся переименовать его в «сверхразум», официально переименовать его», – приводит слова Трампа Fox News.

    Трамп также заявил, что никогда не будет препятствовать развитию технологий, которые будут масштабнее промышленной революции.

    «Вот почему, как говорят, сверхинтеллект (СИ) масштабнее промышленной революции, намного масштабнее интернета, даже близко не превосходит его – и мы это видим, и мы не можем это остановить», – цитирует его ABC News на мероприятии, посвященном презентации America.gov – федерального веб-сайта, использующего искусственный интеллект для того, чтобы помочь американцам получить доступ к федеральным ресурсам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский миллиардер Билл Гейтс предложил создать глобальный регулирующий орган в технологической сфере. США и Китай договорились о канале связи по инцидентам с суперинтеллектом.

    В ООН предупредили об экзистенциальной угрозе ИИ.

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    28 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Эксперты «Валдая» заявили о возвращении роли государства и сильных лидеров в мировую политику

    Клуб «Валдай» представил доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее»

    Ослабление международных институтов сопровождается усилением государств и ростом влияния отдельных лидеров, считают авторы ежегодного доклада клуба «Валдай». По их оценке, разрушение прежнего миропорядка не означает остановки развития, а государство остается главным инструментом защиты человека в условиях технологических перемен и международной нестабильности.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» представил ежегодный аналитический доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее», говорится на сайте организации. В подготовке доклада участвовали программный директор клуба, профессор МГИМО Олег Барабанов; программный директор клуба, заместитель главного редактора сайта valdaiclub.com Антон Беспалов; программный директор клуба, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев; директор по научной работе Фонда клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов; декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов и программный директор клуба, генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

    Презентация доклада состоялась в рамках XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай», которое проходит с 28 сентября по 1 октября в Подмосковье. Тема заседания – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    Авторы начинают доклад с фразы «Бывают времена, о которых острословы говорят: «Раньше будущее было лучше», однако предлагают рассматривать происходящие перемены не как неизбежную катастрофу. В докладе говорится, что «кардинальные перемены на международной арене – не стихийное бедствие, а основание задуматься, почему прежние нормы перестали отвечать меняющимся задачам». В документе анализируются изменения международного порядка, влияние технологического развития, роль искусственного интеллекта, возвращение государства в качестве ключевого политического субъекта и усиление значения национального суверенитета.

    Отдельный раздел посвящен страхам, связанным с искусственным интеллектом. Авторы рассматривают не только опасения по поводу сокращения рабочих мест, но и более широкие общественно-политические последствия развития технологий. В докладе отмечается, что геополитическое соперничество переносится в сферу искусственного интеллекта, а государства стремятся контролировать правила функционирования нейросетей и данных, на которых они обучаются. По их мнению, это может привести к противоборству суверенных систем искусственного интеллекта. Разрушительные возможности таких цифровых участников, допускают эксперты, могут оказаться выше, чем при привычном идейно-политическом противостоянии.

    Распространение беспилотников и ИИ меняет и характер вооруженных конфликтов, стирая границу между военной и гражданской сферами. Все большее значение приобретает устойчивость политической системы, экономики и общества, способная лишать более сильные в военном отношении державы части их преимуществ.

    Авторы также обращают внимание на двойственный характер технологического прогресса. С одной стороны, он расширяет возможности человека, а с другой – создает новые риски контроля, отчуждения и утраты автономии.

    Одним из центральных выводов доклада становится тезис о возвращении государства в международную и общественную жизнь. По оценке авторов, прежние представления о постепенном ослаблении государств и стирании суверенных границ больше не соответствуют реальности. В документе говорится, что «ренессанс государства – это прежде всего возвращение суверенитета в качестве стержневой политической категории».

    Они связывают усиление роли государства с ослаблением международных институтов, ростом конкуренции между крупными державами и распространением цифровых платформ, которые претендуют на влияние за пределами традиционных государственных границ.

    Отдельное внимание уделено так называемому когнитивному, или ценностному, суверенитету. В докладе он описывается как способность контролировать формулирование понятий, смыслов и представлений о мире. Авторы рассматривают современный мир как полицентричный и находящийся в переходном состоянии. В докладе подчеркивается, что новая система еще не приобрела окончательной формы, а взаимодействие государств остается конкурентным и конфликтным.

    Россию авторы характеризуют как классическую континентальную державу, заинтересованную в предсказуемой обстановке у своих границ, порядке и прозрачности в Евразии. В этой логике они рассматривают и российско-китайское взаимодействие, основанное на принципах невмешательства, равноправия и неделимости безопасности. Присоединение других опорных стран к сотрудничеству в рамках ШОС и БРИКС, по их оценке, постепенно создает альтернативную международную инфраструктуру.

    Дальнейшую расстановку сил эксперты связывают с несколькими обстоятельствами. Среди них судьба Европы и возможное превращение Германии в ведущую военную державу континента, выбор Индии между различными стратегическими ролями, а также то, как новые крупные державы, включая Бразилию и Индонезию, будут использовать свои преимущества. В докладе отмечается, что новая расстановка сил складывается «медленно и нелинейно», а к российско-китайской конфигурации постепенно примыкают другие страны и объединения.

    Финальная часть доклада посвящена вопросу о том, станет ли будущее лучше прошлого. Авторы не дают однозначного оптимистического прогноза и подчеркивают, что будущее зависит от решений людей и государств: «Нам не нужно будущее, которое станет лучше, чем раньше. Нужно будущее, которое не хуже. И которое, в принципе, будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Подмосковье. В декабре прошлого года ЕС ввел санкции против пяти связанных с клубом «Валдай» россиян.

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    29 сентября 2026, 22:18 • Новости дня
    Business Insider узнал о закупках странами НАТО антидроновых систем Merops

    BI узнал о закупках странами НАТО антидроновых систем Merops

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны Североатлантического альянса массово закупают американскую систему противодействия беспилотникам Merops для защиты воздушного пространства на фоне конфликта на Украине, узнал Business Insider.

    Как сообщил изданию Business Insider представитель министерства обороны США, все больше стран НАТО закупают систему противодействия беспилотникам ради укрепления обороны от неоднократных нарушений воздушного пространства.

    «По меньшей мере шесть стран либо уже приобрели американскую систему Merops, либо находятся в процессе ее приобретения. Большинство из них – страны НАТО на восточном фланге», – заявил представитель министерства обороны.

    Источник, близкий к производителю Perennial Autonomy, подтвердил значительный интерес государств к разработке.

    Комплекс состоит из радара, пусковой установки, наземной станции управления и перехватчика стоимостью 15 тыс. долларов. Аппарат способен разгоняться до 281 км в час и использует искусственный интеллект для навигации в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы. Запуск возможен с различных площадок, включая кузов пикапа.

    Систему обслуживает небольшой экипаж, обучение которого занимает несколько дней. Впервые Merops применили на Украине, где комплекс использовался для уничтожения беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле TWZ сообщал, что недорогие дроны Merops защитили войска США от иранских «Шахедов». Тогда же беспилотные комплексы Sky Map были установлены для защиты американской базы Принц Султан от иранских угроз. Медведчук назвал американскую Palantir цифровым штабом украинской войны дронов.

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    30 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить сбор и обработку данных для обучения суверенного ИИ
    Путин поручил обеспечить сбор и обработку данных для обучения суверенного ИИ
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта.

    Владимир Путин поручил правительству обеспечить централизованный сбор и обработку информации для обучения суверенных моделей искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.

    «Правительству России обеспечить централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации для обучения суверенных и (или) национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты России», – говорится в опубликованном документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин призвал использовать инфраструктуру мегасайенс для создания суверенных моделей искусственного интеллекта.

    Месяцем ранее Совет Федерации одобрил закон о регулировании разработки таких программ. Весной глава государства высоко оценил шансы России на успешный выпуск полностью независимых нейросетей.

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    29 сентября 2026, 10:31 • Новости дня
    Американка провела в тюрьме полгода из-за ошибки ИИ

    Американка отсидела полгода в тюрьме из-за ошибки ИИ в системе распознавания лиц

    Tекст: Игорь Иножарский

    Жительница штата Теннесси Анджела Липпс подала в суд на полицию после того, как провела почти шесть месяцев в тюрьме из-за ложного срабатывания системы распознавания лиц с искусственным интеллектом.

    Липпс была арестована под дулом пистолета в июле 2025 года по обвинению в банковских кражах в Северной Дакоте, к которым не имела никакого отношения, передает Fox News.

    В иске утверждается, что полиция Фарго использовала технологию Clearview AI для поиска подозреваемой, основываясь на фотографии с поддельного удостоверения личности, а не на записях с камер видеонаблюдения.

    Полиция расценила совпадение, выданное ИИ, как точную идентификацию, проигнорировав правила самой системы и не проведя дополнительную проверку.

    Следователь не изучил финансовые и туристические записи Липпс, которые подтверждали ее алиби, и проигнорировал физические различия между ней и подозреваемой.

    Все обвинения были сняты в декабре 2025 года, когда Липпс предоставила банковские выписки, подтверждающие, что она находилась в Теннесси в момент совершения преступлений. За время заключения она лишилась дома, автомобиля и личных вещей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе хакер создал одежду для защиты от камер слежения с распознаванием лиц. В апреле полиция задержала рок-музыканта в Петербурге из-за сходства с Гордоном. В феврале в России представили самый маленький дрон с распознаванием лиц.

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    28 сентября 2026, 15:50 • Новости дня
    Роскосмос: Нейросеть GigaChat подготовила 350 отчетов для космонавтов на МКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что нейросеть GigaChat подготовила более 350 отчетов для космонавтов на Международной космической станции.

    Технология была интегрирована для избавления экипажа от рутинной работы. Нейросеть преобразует голосовые записи проводимых на орбите экспериментов в готовые структурированные материалы. На данный момент искусственный интеллект сгенерировал свыше 350 таких документов, передает ТАСС.

    В дальнейшем технологии искусственного интеллекта планируется внедрить в ключевые системы управления будущей Российской орбитальной станцией (РОС).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Роскосмос объявил о внедрении искусственного интеллекта в управление Российской орбитальной станцией.

    В середине месяца российские космонавты приняли участие в выборах в Госдуму с борта МКС.

    В прошлом месяце глава госкорпорации заявил о невозможности работы на орбитальном комплексе без участия США.

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    29 сентября 2026, 11:45 • Новости дня
    Греф назвал страх и лень двигателями прогресса

    Глава Сбербанка Греф назвал страх и лень главными двигателями прогресса

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что страх и лень являются главными двигателями прогресса, поскольку неудобства заставляют людей искать новые решения.

    Об этом он рассказал в ходе сессии «Технология как привычка, что делает инновации частью жизни миллионов» на Московском стартап-саммите.

    По его словам, простые люди боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта, предприниматели боятся потерять бизнес, а сами разработчики опасаются чужих разработок, пишет ТАСС.

    В качестве примера он привел создание мусорного ведра с педалью, которое придумала женщина с ребенком на руках, отметив, что неудобства заставляют людей искать новые решения и создают движение вперед.

    Кроме того, глава Сбербанка подчеркнул, что сегодня искусственный интеллект радикально меняет такие сферы, как ЖКХ, транспорт, образование, здравоохранение и промышленность. Он также перечислил пять элементов инноваций: создание продукта, открытие рынка, новые способы продажи и производства, а также изменение организационной структуры, подчеркнув необходимость перестройки организационной структуры для успешной адаптации к технологической революции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Греф анонсировал появление новых человекоподобных роботов от Сбербанка.

    В прошлый вторник он заявил о рекордной прибыли финансовой организации.

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    30 сентября 2026, 12:29 • Новости дня
    Евросоюз уличили в сокрытии данных о вреде дата-центров

    Евросоюз скрыл информацию о воздействии центров обработки данных на экологию

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Евросоюза утаивают сведения о негативном влиянии дата-центров на экологию, прикрываясь коммерческой тайной и отсутствием необходимых данных.

    Евросоюз скрывает информацию о вреде центров обработки данных для окружающей среды, ссылаясь на отсутствие сведений или коммерческую тайну, передает ТАСС.

    Журналисты НКО Lighthouse Reports направили запросы о свободе информации во все 27 стран ЕС.

    «Журналисты использовали все законные средства, чтобы получить данные об ИИ-инфрастуктуре, которые хранятся в странах ЕС. По всему континенту корпоративные интересы, похоже, победили право общественности на информацию», – говорится в публикации.

    Авторы расследования требовали раскрыть показатели, собираемые согласно Директиве об энергоэффективности, включая энергопотребление, объем возобновляемой энергии и потребление воды.

    Десять стран заявили об отсутствии данных о собственных дата-центрах, что означает отсутствие контроля за их влиянием на достижение целей по энергоэффективности. Еще несколько государств сослались на коммерческую тайну. Журналисты оспаривали решение Еврокомиссии засекретить данные, но безуспешно.

    В итоге авторы обратились к Орхусской конвенции, гарантирующей право на участие в решениях по экологическим вопросам. Соответствующая жалоба сейчас находится на рассмотрении Комитета по соблюдению конвенции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чиновники Евросоюза обсуждали смягчение правил обработки персональных данных ради развития искусственного интеллекта.

    Американская корпорация Google выступила против новых европейских норм регулирования этой сферы.

    При этом Европейское агентство по окружающей среде зафиксировало колоссальные убытки стран ЕС от последствий климатических изменений.

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    28 сентября 2026, 15:21 • Новости дня
    Nvidia представила платформу защиты от несанкционированных действий ИИ

    Bloomberg: Nvidia разработала систему защиты от нештатных действий ИИ-моделей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская компания Nvidia разработала двухуровневую систему безопасности Open Agent Safety Platform, которая призвана предотвращать несанкционированные действия искусственного интеллекта без ущерба для развития технологий.

    Американская компания Nvidia представила платформу Open Agent Safety Platform для предотвращения несанкционированных действий моделей искусственного интеллекта. Двухуровневая система безопасности призвана решить проблему нештатного поведения автономных агентов без ущерба для развития технологий, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Разработчики отмечают, что сбои в работе нейросетей ранее вызывали серьезные опасения в индустрии и даже приводили к призывам замедлить создание новых ИИ-моделей. По словам вице-президента Nvidia по корпоративным решениям Джастина Бойтано, новый уровень защиты позволит безопасно тестировать самые передовые системы. Он подчеркнул, что платформа способна изолировать подозрительную программу за миллисекунды.

    Представитель корпорации отказался уточнять, планируют ли лидеры отрасли OpenAI и Anthropic применять эту систему для контроля за обучением своих моделей ChatGPT и Claude. Бойтано посоветовал журналистам адресовать подобные вопросы самим разработчикам.

    Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан ранее неоднократно заявлял, что риски выхода искусственного интеллекта из-под контроля человека сильно преувеличены.

    В середине месяца Дональд Трамп позвонил главе Nvidia во время выступления на сцене.

    В начале месяца чипы компании помогли Вашингтону в примирении Еревана и Баку.

    В феврале разработчики китайской нейросети DeepSeek обучили искусственный интеллект на оборудовании Nvidia вопреки американским запретам.

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    29 сентября 2026, 10:25 • Новости дня
    Nvidia выпустила блокирующий опасные действия ИИ инструмент

    Axios: Nvidia представила платформу для сдерживания вышедшего из-под контроля ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американская компания Nvidia разворачивает новый инструмент, способный за миллисекунды предотвращать и сдерживать потенциально опасные действия агентов искусственного интеллекта (ИИ), сообщил портал Axios.

    Система получила название Nvidia Open Agent Safety Platform. Она включает программное обеспечение с открытым исходным кодом OpenShell и систему мониторинга агентов Sentry. Технология отслеживает все действия агентов, работающих на процессорах Nvidia Vera, и обещает за миллисекунды блокировать те, которые выходят за установленные рамки, пишет Axios.

    Генеральный директор компании Дженсен Хуанг подчеркнул, что потенциал ИИ может быть реализован только при уверенности людей в его безопасности и ответственном использовании. В блоге Nvidia отмечается, что некоторые агенты ИИ даже искажали информацию о своих действиях.

    Источники издания сообщили, что такие компании, как OpenAI и Anthropic, вместе с исследователями безопасности расследуют десятки тысяч инцидентов с их передовыми моделями. Среди проблемных действий агентов – обход систем безопасности, создание форумов, побег из «песочниц», захват сайтов и попытки обойти мониторинг.

    Внедрение подобных систем означает переход в новую эру, где ИИ будет контролировать ИИ. Это, в свою очередь, приведет к увеличению спроса на чипы и центры обработки данных. Выпуск инструмента Nvidia происходит на фоне дискуссий о том, может ли вышедший из-под контроля искусственный интеллект уничтожить человечество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Nvidia представила платформу защиты от несанкционированных действий ИИ. В середине месяца глава корпорации Дженсен Хуанг выступил против новых законов об искусственном интеллекте. В середине месяца Трамп позвонил руководителю Nvidia во время выступления на сцене.

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    28 сентября 2026, 18:07 • Новости дня
    В ООН заявили об использовании ИИ террористами

    ООН: Террористы стали чаще использовать искусственный интеллект

    Tекст: Дарья Григоренко

    Террористические группировки начали активно применять искусственный интеллект и другие новые технологии для достижения своих целей, пользуясь нестабильностью в странах Африки, заявил и. о. заместителя генсека ООН, глава Контртеррористического управления всемирной организации Александр Зуев.

    Как указал Зуев, террористические группировки все активнее используют новые технологии, включая искусственный интеллект. Они пытаются воспользоваться нестабильностью и слабостью государственного управления в отдельных странах, передает ТАСС.

    «Терроризм продолжает эволюционировать. Террористические группировки все чаще используют новые и развивающиеся технологии, включая искусственный интеллект, и стремятся воспользоваться нестабильностью и слабым государственным управлением, особенно в некоторых частях Африки», – заявил Зуев.

    По словам главы Контртеррористического управления всемирной организации, для противодействия угрозе необходимы постоянные усилия и бдительность. Он отметил, что ООН координирует помощь государствам в укреплении потенциала и оказывает техническое содействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Алимов сообщил о резком росте военно-политических угроз из-за неправомерного применения искусственного интеллекта.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о разветвленности и адаптивности террористической угрозы в мире.

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    29 сентября 2026, 02:15 • Новости дня
    OpenAI отказалась от выпуска новой модели ИИ ради безопасности

    Tекст: Катерина Туманова

    Ведущая американская компания в области искусственного интеллекта OpenAI отменила выпуск новой модели ИИ, презентацию которой ожидали в октябре, из-за опасений по поводу безопасности, пишет WSJ.

    «Модель под названием GPT-6.1 Astra должна была дебютировать в ChatGPT и Codex в октябре. Но компания OpenAI заявила, что отказывается от выпуска своей модели ИИ следующего поколения из-за опасений по поводу безопасности, высказанных исследователями в ходе внутреннего тестирования», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета отмечает, что это один из самых явных признаков того, как некорректное поведение агентов может затормозить быстрое развитие отрасли.

    Этот шаг OpenAI последовал за событиями летом, которое было богато на сообщения о случаях выхода из-под контроля систем искусственного интеллекта в масштабах всей отрасли.

    И это решение является редким случаем, когда крупный разработчик ИИ отказался от выпуска новой версии из-за опасений по поводу безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, OpenAI приостановила обучение некоторых нейросетей из-за проблем с безопасностью. Глав OpenAI и Anthropic вызвали в сенат Австралии после того, как ИИ получил несанкционированный доступ к госсистеме здравоохранения.

    Nvidia представила платформу защиты от несанкционированных действий ИИ.

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    28 сентября 2026, 19:40 • Новости дня
    Политологи: Экспедиция «Дигория» создаст философский мастер-план будущего России
    Политологи: Экспедиция «Дигория» создаст философский мастер-план будущего России
    @ Пресс-служба экспедиции «Дигория»

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Участники экспедиции «Дигория» намерены создать философский мастер-план будущего России, в котором будут учтены ключевые вызовы и возможные сценарии развития страны. Среди прочего, они спрогнозируют, как развитие искусственного интеллекта может изменить общество, систему принятия решений и роль самого человека в ней, рассказали газете ВЗГЛЯД политологи Руслан Шкута и Оксана Гаман-Голутвина, а также социолог Валерий Федоров. В понедельник в Москве стартовала социально-гуманитарная экспедиция «Дигория».

    «Общая задача участников дискуссии – создать философский мастер-план будущего России, с которым можно будет продолжить работать в практической плоскости», – пояснил руководитель социально-гуманитарной экспедиции «Дигория» Руслан Шкута. «По форме работа будет содержать тезис, антитезис и синтез. Моделирование образа нашей страны будет проводиться с учетом всех самых актуальных вызовов», – указал спикер.

    По его словам, участники экспедиции также спрогнозируют возможные последствия этих вызовов, в том числе при самом негативном развитии событий. «В ходе обсуждений будут рассмотрены все сценарии, вплоть до утопических. Также будет дана оценка всему объему задач, стоящих перед нашей страной», – детализировал эксперт.

    Мастер-план предусматривает формирование образа России сразу в нескольких измерениях – экономическом, политическом, религиозном и социально-гуманитарном. «По итогам работы мы планируем предоставить ее результаты Экспертному институту социальных исследований, президентской платформе «Россия – страна возможностей» и Росмолодежи», – сообщил Шкута.

    «В некотором смысле проект можно назвать «философским пароходом» с той принципиальной разницей, что тогда Советская Россия теряла ученых, а наш проект, наоборот, направлен на приращение умов в нашей стране», – указал спикер.

    Формат экспедиции также наполнен символами, обратила внимание президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина. «Образ реки времени точно соответствует теме и смыслу разговора о будущем. Мы планируем остановки в нескольких городах. Общение с традициями, диалог с историческими локациями внесут свой вклад в проектирование смыслов участниками проекта», – отметила она.

    Отдельный блок дискуссий будет посвящен вызовам, с которыми столкнутся человек, общество и государство будущего, объяснил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. «Каждое направление раскладывается еще на десятки подглавков. Одним из главных треков станет обсуждение того, как человечество будет жить на фоне развития искусственного интеллекта», – рассказал спикер.

    По словам Федорова, участники экспедиции проанализируют, какие формы может приобрести общество по мере совершенствования ИИ. «Необходимо спрогнозировать: кто будет главным, кто будет выносить решения по принципиально важным для общества вопросам? В конце концов: кто кому будет служить и к чему все это приведет с точки зрения человеческой природы?», – объяснил социолог.

    «Важно понять: станет ли общество более умным, эффективным, быстрым в принятии решений и ментально глубоким? Или, наоборот, отупеет, превратится в развращенных, расслабленных субъектов, которые думают, что они господа, а на самом деле ими давно уже управляют их механические или кибернетические «рабы»?», – обобщил собеседник.

    В понедельник в Москве стартовала социально-гуманитарная экспедиция «Дигория». В ней участвуют 120 исследователей, которые в ходе дискуссий создадут проект образа будущего России. По маршруту теплохода предусмотрены остановки в Угличе, Мышкине, Ярославле и Дубне. Каждая точка призвана раскрыть свой аспект образа будущего – от политики до технологий.

    Экспедиция продолжает всероссийский форум «Дигория», который на протяжении семи сезонов был площадкой для интеллектуальной работы и теперь проходит в новом, экспедиционном формате.

    Перед началом мероприятия присутствующим было зачитано приветствие Сергея Кириенко, первого замруководителя администрации президента России. «Размышляя о будущем России, важно опираться на ее историческое и культурное наследие, понимать современные вызовы, видеть стремления и ожидания граждан», – отмечается в письме.

    «Особая роль в этой работе принадлежит, безусловно, молодым исследователям. Ваши знания, инициативность и способность предлагать новые подходы необходимы для выработки решений, которые будут определять развитие страны. Уверен, что экспедиция станет пространством содержательной дискуссии и совместного творчества, а ее результаты послужат основой для перспективных научных, образовательных и общественных проектов», – указал Кириенко.

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