  • Новость часаЭксперт: Украина лезет головой в петлю крупного окружения
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Истощение мировых резервов нефти на руку России
    Главком Сухопутных войск анонсировал создание новых танков с ИИ
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai сантехнике
    Психотерапевт объяснил моду на демонстрацию недостатков на сайтах знакомств
    В России задержали троих боевиков из банды Басаева
    ВС России освободили харьковские Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое
    Эстония запретила транзит зерна из России
    Пентагон не пригласил ключевых союзников США на встречу НАТО
    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля
    1 октября 2026, 09:41 • Новости дня

    Иран отверг причастность к инциденту на военной базе в Британии

    Глава МИД Ирана Аракчи отверг причастность Тегерана к инциденту на базе Фэрфорд

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отверг причастность своей страны к инциденту рядом с используемой США военной базой Фэрфорд в Британии.

    Иранские власти уверены, что освобождение предполагаемых террористов, которые якобы работают на иностранные государства, «говорит само за себя», заявил министр, передает РИА «Новости».

    Аракчи отметил, что британские власти, предполагающие причастность Ирана, идут по ложному следу.

    В конце прошлой недели рядом с базой задержали пятерых граждан Британии по подозрению в преступлениях по закону о взрывчатых веществах. На следующий день их отпустили под залог.

    База Фэрфорд – единственная в Европе, где приземляются американские стратегические бомбардировщики. Оттуда авиация США летала бомбить Ирак и Югославию. В марте британские власти разрешили США использовать базу для операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Иран уже отвергал обвинения в причастности к инциденту у базы ВВС США в Британии.

    В понедельник в Британии связали задержанных у базы с Ираном.

    29 сентября 2026, 10:40 • Новости дня
    Аргентина предъявила ультиматум Британии

    Аргентина дала Британии две недели на остановку добычи нефти у Мальвинских островов

    Аргентина предъявила ультиматум Британии
    @ Kyle Mazza/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Аргентины Хавьер Милей потребовал от британских властей в течение двух недель прекратить нефтяной проект у Фолклендских островов, пригрозив в противном случае обратиться в международный трибунал.

    Аргентинский лидер дал Лондону две недели на сворачивание проекта Sea Lion по разведке и добыче нефти, который совместно реализуют британские и израильские компании. Если работы не прекратятся, Буэнос-Айрес обратится в Международный трибунал по морскому праву, пишет Independent.

    Глава государства поручил министерству иностранных дел и юристам подготовить иск против незаконного расхищения аргентинских ресурсов. По его словам, право жителей архипелага на самоопределение в данном случае не действует, поскольку население было намеренно завезено оккупирующей державой на спорную территорию.

    Ранее Милей во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН раскритиковал организацию за бездействие в вопросе суверенитета Мальвинских островов. При этом президент США Дональд Трамп допустил пересмотр нейтрального статуса Вашингтона в этом споре, усомнившись в способности Британии защитить свои заморские владения из-за внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аргентинский лидер назвал ООН бесполезной организацией. В середине месяца дипломатическое ведомство южноамериканской страны вызвало послов Британии и Израиля из-за ситуации вокруг Мальвинских островов. В начале месяца министерство иностранных дел Аргентины сообщило о планах подать иск против иностранных нефтяных компаний.

    Комментарии (21)
    29 сентября 2026, 14:50 • Новости дня
    Политолог предсказал ответ Британии на ультиматум Аргентины

    Политолог Хейфец: Лондон отвергнет ультиматум Аргентины по нефтедобыче

    Политолог предсказал ответ Британии на ультиматум Аргентины
    @ REUTERS/Gary Clement

    Tекст: Олег Исайченко

    Буэнос-Айрес требует от Лондона остановить нефтедобывающий проект у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов, поскольку считает такую деятельность незаконным использованием своей территории, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. По его прогнозам, Лондон отвергнет ультиматум Аргентины, и спор перейдет в судебную плоскость.

    «Власти Аргентины никогда не признавали суверенитет Британии над Мальвинскими (Фолклендскими) островами», – напомнил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

    Он назвал требование южноамериканской страны к Лондону остановить добычу нефти в акватории спорных островов «последовательной позицией Буэнос-Айреса». «Аргентина считает проекты по добыче углеводородов незаконным использованием своей территории и настаивает на прекращении этой деятельности», – уточнил собеседник.

    Политолог также отметил, что аргентинские власти в какой-то мере пользуются моментом: администрация Трампа ситуативно намекает, что может пересмотреть свою позицию по островам из-за «неправильного» поведения британского правительства. Впрочем, оговорился Хейфец, вряд ли Вашингтон пойдет на такой шаг. «Тем не менее Аргентина последовательно отстаивает позицию о принадлежности островов», – подчеркнул спикер.

    По его прогнозам, Лондон сочтет ультиматум неприемлемым и незаконным и не станет сворачивать нефтяные проекты. В таком случае Буэнос-Айрес реализует свою угрозу и обратится в Международный трибунал по морскому праву. Как полагает эксперт, у Аргентины есть определенные шансы добиться решения в суде в свою пользу.

    «Международная конвенция по морскому праву, на которую ссылается страна, запрещает односторонние действия в отношении спорных территорий. Процесс не будет быстрым, но перспективы у иска существуют», – заключил Хейфец.

    Ранее власти Аргентины потребовали от Британии свернуть в двухнедельный срок проекты по добыче углеводородов в акватории спорных Мальвинских (Фолклендских) островов. В противном случае Буэнос-Айрес намерен обратиться в Международный трибунал по морскому праву (МТМП). Об этом говорится в заявлении канцелярии аргентинского президента Хавьера Милея.

    Речь идет о нефтяном проекте Sea Lion, который расположен примерно в 220 км от островов. Месторождение может содержать до 1,7 млрд баррелей нефти. Проект реализуется британской Rockhopper Exploration и израильской Navitas Petroleum.

    В начале сентября Милей выступил с обращением к нации, анонсировав внесение в парламент законопроекта об ужесточении санкций против участников нефтедобычи в регионе. Позднее правительство Аргентины сообщило о решении ввести меры в отношении 60 юридических и физических лиц, причастных к добыче углеводородов на спорной территории. Кроме того, аргентинский лидер отменил запланированную на 23–24 октября поездку в Лондон.

    Милей заявил, что Мальвинские острова являются аргентинскими «по истории и по закону». По его словам, «Британия оккупировала острова, изгнала аргентинские власти и установила там колониальный режим, который сохраняется до сих пор». Жители островов являются «искусственно размещенным населением на узурпированной территории» и потому «не имеют законного права на самоопределение», добавил он.

    Ужесточение позиции Буэнос-Айреса вызвало в Британии призывы увеличить расходы на оборону. По информации La Nacion, британские власти планируют заменить четыре самолета Typhoon на Фолклендах четырьмя Typhoon Tranche 2. Ротация произойдет до декабря 2027 года.

    Напомним, территориальный спор вокруг архипелага площадью чуть более 12 тыс. квадратных километров с населением 3,2 тыс. человек продолжается уже двести лет. В апреле 1982 года конфликт перерос в полномасштабные боевые действия. За два с половиной месяца Аргентина потеряла 649 военнослужащих и потерпела поражение.

    Несмотря на военную неудачу, южноамериканская республика продолжает оспаривать принадлежность территорий через механизмы ООН. На референдуме 2013 года 99,8% островитян проголосовали за сохранение британского статуса. США придерживаются нейтралитета по этому вопросу. Однако в конце августа стало известно, что Штаты не исключают пересмотра этого подхода.

    Как сообщала газета The Telegraph, такой вариант обсуждают в Пентагоне наряду с другими мерами, которые должны побудить союзников по НАТО выполнить обязательство по оборонным расходам на уровне 5% ВВП. При этом администрация архипелага заявила о незыблемости своего статуса.

    Комментарии (2)
    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 11:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил заявление Ирана о готовности выйти из ДНЯО

    Военный аналитик Ермаков назвал планы Ирана выйти из ДНЯО элементом торга с США

    Эксперт объяснил заявление Ирана о готовности выйти из ДНЯО
    @ Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявления Ирана о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – не сигнал о реальных намерениях, а скорее элемент переговорной стратегии Тегерана в отношениях с США. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков. По его оценкам, принятие проекта лишь легитимизирует возможные силовые действия со стороны Израиля и Штатов.

    «Заявления Ирана о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) следует рассматривать как часть дипломатической политики Тегерана», – считает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его мнению, такая риторика – элемент переговорной стратегии Исламской республики в отношениях с США. «Даже при отсутствии прямых переговоров стороны ведут опосредованный обмен сигналами. Схема выглядит так: Иран выдвигает предложения, и если прогресса нет, усиливает давление, в том числе с помощью угроз», – пояснил аналитик.

    Как полагает Ермаков, в ближайшее время до практического рассмотрения вопроса выхода из ДНЯО дело едва ли дойдет. «Да, в Иране есть радикальные силы, которые еще до конфликта с США выступали за создание ядерного оружия. Но эти группы даже сейчас не обладают всей полнотой власти», – рассуждает спикер.

    Кроме того, добавил он, выход из ДНЯО фактически легитимизировал бы любые силовые действия в отношении Ирана. «Страна тем самым подтвердит опасения Израиля и США относительно военной составляющей иранской ядерной программы. При таком сценарии еврейское государство и Штаты интенсифицируют военные действия, чтобы нанести максимальный практический урон Исламской республике», – уточнил эксперт.

    При этом сам по себе выход из Договора не приблизит Иран к созданию ядерного оружия, подчеркнул Ермаков. «Голосование в парламенте, как и наличие или отсутствие документа не влияет на техническую сторону вопроса. Для реального прогресса в этой сфере требуется масштабная и длительная работа», – заключил он.

    Ранее в парламенте Ирана подготовили законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщил заместитель спикера меджлиса Али Никзад. По его словам, сейчас инициатива изучается, в том числе с точки зрения международных последствий. Документ вынесут на пленарное заседание с пометкой о чрезвычайной важности, и депутаты должны будут его рассмотреть в тот же день, уточнил он.

    Никзад заявил, что Тегеран не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его нынешнему руководителю Рафаэлю Гросси. Спикер иранского парламента обвинил главу МАГАТЭ в том, что тот совершает лишь «поверхностные» визиты на ядерные объекты Ирана и публикует негативные отчеты.

    Он напомнил, что в сентябре 2025 года Исламская республика приостановила сотрудничество с агентством. По его мнению, такое решение пошло стране на пользу. «Неужели у нас есть хоть какая-то надежда на то, что генеральный директор МАГАТЭ или те, кто там сидят, окажут нам содействие в сфере ядерной энергетики? Разумеется, нет», – сказал Никзад.

    По данным, которые глава МАГАТЭ приводил в мае, Иран располагает примерно 440 кг урана, обогащенного до уровня 60%. Однако это еще не дотягивает до уровня оружейного урана. На минувшей неделе глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал необоснованными утверждения, что Тегеран находится на грани создания ядерного оружия. «Иран является членом ДНЯО с 1970 года и заявляет, что его ядерная программа является мирной», – подчеркнул дипломат.

    В свою очередь иранский президент Масуд Пезешкиан допустил, что Тегеран может отказаться от высокообогащенного урана в случае достижения договоренностей с США. Он также опроверг планы Ирана по созданию ядерного оружия. «В рамках международного права, на основе Договора о нераспространении ядерного оружия, мы будем соблюдать все, что от нас требуется», – сказал Пезешкиан.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 15:23 • Новости дня
    Армия Ирана объявила награду за захват американских солдат

    Армия Ирана заявила о выплатах 40 тыс. долларов за пленение солдат США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранская армия пообещала выплатить около 40 тыс. долларов за пленение американского солдата в случае наземного вторжения США.

    Вооруженные силы Ирана пообещали значительное денежное вознаграждение гражданам страны за захват американских военнослужащих в случае сухопутной операции, передает ТАСС. Представитель армии генерал Мохаммад Акраминия озвучил условия получения выплат.

    «Каждый иранец, который предоставит тело или пленит американского солдата, вторгнувшегося на территорию Ирана, получит награду в 50 млрд риалов (эквивалентно примерно 20 тыс. долларов), а если это сделает женщина, то награда будет в два раза больше – 100 млрд риалов (эквивалентно примерно 40 тыс. долларов)», – заявил Акраминия.

    Генерал также подчеркнул, что аналогичные выплаты могут быть рассмотрены и для жителей других стран региона за подобные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе командование вооруженных сил Ирана пообещало выплачивать крупные премии за пленение американских солдат.

    Позже официальный представитель армии республики Мохаммад Акраминия заявил о переходе страны к наступательной военной доктрине.

    В сентябре Тегеран получил разведывательные данные о подготовке Вашингтона к новой атаке.

    Комментарии (4)
    29 сентября 2026, 09:38 • Новости дня
    Меджлис Ирана намерен рассмотреть срочный выход из ДНЯО
    Меджлис Ирана намерен рассмотреть срочный выход из ДНЯО
    @ farsna

    Tекст: Игорь Иножарский

    Меджлис (парламент) Ирана рассмотрит законопроект о срочном выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил вице-спикер парламента Али Никзад.

    По словам Али Никзада, Иран не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его нынешнему директору Рафаэлю Гросси. Как утверждает вице-спикер, глава агентства проводит лишь «поверхностные инспекции» и представляет «негативные отчеты» об Иране, сообщает иранское агентство Fars.

    Проект закона о срочном выходе из ДНЯО будет рассмотрен парламентом в день его официального внесения. Никзад добавил, что Меджлис также изучит международные аспекты этого шага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дональд Трамп предложил Ирану экономические льготы в обмен на уступки по ядерной программе. В субботу США и Китай согласовали общую позицию по иранской ядерной проблеме. В пятницу президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны отказаться от запасов обогащенного урана.

    Комментарии (7)
    30 сентября 2026, 02:27 • Новости дня
    Axios: Переговоры США и Ирана зашли в тупик
    Axios: Переговоры США и Ирана зашли в тупик
    @ Christian Ohde/imago stock people/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном на этой неделе не принесли существенных результатов, поскольку ни одна из сторон не готова идти на уступки, о чем сообщили три источника, знакомых с ходом переговоров.

    Тупиковая ситуация укрепляет обе стороны во мнении, что вероятность возобновления военного конфликта возрастает. Американские чиновники полагают, что после промежуточных выборов президент Трамп может отдать приказ о начале полномасштабных боевых действий. Представители Катара намерены продолжать усилия, однако все больше разочаровываются в позиции обеих сторон, сообщили два источника портала Axios.

    Катарский посредник Али аль-Тавади провел многочасовые встречи в Нью-Йорке с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, а затем в Вашингтоне с посланником президента США Джаредом Кушнером. В переговорах также участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Обсуждался компромиссный план, предполагающий снятие морской блокады с Ирана в обмен на ядерные уступки. Несмотря на первоначальный оптимизм Белого дома, ситуация зашла в тупик.

    «Переговоры застряли. Иранцы просят то, что США не могут принять, а США считают, что побеждают, поэтому нет необходимости в компромиссах», – сообщил источник портала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его. Министр Аракчи заявил, что Иран готов воевать и договариваться с США.

    Аракчи вслед за Трампом категорически отверг данные СМИ об уступках.

    Комментарии (4)
    1 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мировой рынок нефти завершил третий квартал существенным подъемом котировок, сорта Brent и WTI подорожали на 30-34%, следует из данных торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов выросли на 1,94% относительно предыдущего закрытия, достигнув 98,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские контракты на нефть WTI подорожали на 1,16%, до 90,42 доллара за баррель.

    За весь третий квартал Brent подорожала на 34%, а WTI – на 30%. Только в сентябре стоимость этих марок увеличилась на 8% и 5% соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть продолжили рост из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.

    В понедельник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 10:42 • Новости дня
    Бернем допустил возвращение Британии в Евросоюз

    Бернем заявил о возможном возвращении Британии в Евросоюз

    Бернем допустил возвращение Британии в Евросоюз
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Премьер-министр Британии Энди Бернем допустил возможность возвращения страны в Европейский союз в рамках фундаментального пересмотра отношений с блоком.

    Британский премьер-министр Энди Бернем сообщил, что правительство может рассмотреть возвращение страны в Евросоюз, передает издание Politico.

    Выступая на ежегодной конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, политик отметил, что соглашение о Брексите, заключенное консерваторами, принесло больше вреда, чем пользы.

    «Мы могли бы рассмотреть то, что говорил Джордж Осборн о таможенном союзе, мы могли бы рассмотреть то, что либерал-демократы говорили на своей конференции о едином рынке, или мы могли бы пойти до конца», – заявил Бернем в интервью телеканалу Би-би-си.

    Он подчеркнул необходимость изучения всех вариантов, оценки их осуществимости, а также плюсов и минусов каждого из них. Бернем пообещал изложить возможные пути долгосрочных отношений Британии с европейскими партнерами на предстоящем в конце года саммите с ЕС.

    Предшественник Бернема на посту лидера лейбористов Кир Стармер ранее обещал не возвращаться в единый рынок или таможенный союз ЕС. Действующее правительство намерено придерживаться этой позиции до всеобщих выборов, однако новые заявления Бернема готовят почву для перезагрузки отношений спустя десятилетие после референдума о Брексите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Британии Тони Блэр призвал страну вернуться в состав Европейского союза.

    В июле новым руководителем Лейбористской партии и главой правительства стал Энди Бернем.

    Его предшественник Кир Стармер летом покинул пост лидера правящей партии.

    Комментарии (3)
    1 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Захарова назвала журналиста Би-би-си посмешищем из-за британской пропаганды

    Захарова: Журналист Би-би-си Розенберг стал посмешищем из-за пропаганды работодателя

    Захарова назвала журналиста Би-би-си посмешищем из-за британской пропаганды
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист корпорации Би-би-си Стив Розенберг стал посмешищем из-за пропагандистских штампов и установок своего работодателя, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Он стал посмешищем не в индивидуальном качестве, не потому, что он такой, а он стал посмешищем потому, что он работает в такой корпорации», – сказала Захарова в эфире «Соловьев LIVE», передает РИА «Новости».

    Дипломат отметила, что британские нарративы сделают посмешищем «даже самого лучшего человека». По ее словам, Розенберг выступает олицетворением того, во что превратилась современная британская пресса, и демонстрирует «суть журналистики по-британски».

    Так Захарова прокомментировала недавний вопрос Розенберга главе МИД Сергею Лаврову на полях клуба «Валдай» о том, признает ли Москва ведение «гибридной войны» против Европы. Министр в ответ указал на прямую вовлеченность Запада в конфликт через поставки оружия Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лавров поспорил с британским журналистом о «гибридной войне».

    В августе Захарова с юмором отреагировала на опрос Би-би-си на улицах Москвы.

    Летом журналист Би-би-си пообещал Захаровой осветить теракт ВСУ в Енакиево.

    Комментарии (2)
    1 октября 2026, 03:47 • Новости дня
    Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США

    Axios: Рубио потребовал от делегации Ирана на ГА ООН покинуть США

    Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США
    @ Freddie Everett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США из-за тупика в двусторонних переговорах об урегулировании, пишет Axios со ссылкой на свои источники.

    «Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник потребовал от иранской делегации на Генеральной Ассамблее ООН немедленно покинуть страну после того, как переговоры зашли в тупик, сообщили американский чиновник и второй источник, знакомый с ситуацией», – пишет Axios.

    Иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Арагчи была вынуждена экстренно покинуть Нью-Йорк. Постоянное представительство США при ООН передало соответствующее распоряжение госсекретаря, передает ТАСС.

    В Белом доме рассчитывали на прогресс в диалоге, однако к вечеру стало очевидно, что процесс зашел в тупик. Через несколько часов после получения уведомления иранские дипломаты направились в аэропорт и вылетели в Доху.

    Как отметил источник портала, глава МИД Ирана изначально планировал возвращение в Тегеран в тот же вечер. «Задержались дольше, чем было положено», – заявил собеседник издания, комментируя ситуацию с отъездом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва между США и Ираном завершились безрезультатно.

    Ранее Рубио лично заблокировал потенциальную сделку о прекращении конфликта.

    Комментарии (2)
    29 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд

    Рубио заявил об иностранном следе на британской авиабазе Фэрфорд

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном вмешательстве при инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, где ранее задержали пятерых человек из-за взрывчатки.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, сообщает телеканал Fox News. По его словам, ситуация оказалась очень серьезной.

    «То, что могло произойти в Великобритании на выходных, – это очень серьезная ситуация. Она явно не обошлась без иностранного вмешательства… Я хочу поблагодарить Великобританию за сотрудничество и помощь в этом вопросе», – приводит РИА «Новости» слова Рубио, который пообещал раскрыть больше в ближайшие дни.

    В воскресенье правоохранители задержали пятерых британских граждан возле военной базы Фэрфорд. Их подозревали в преступлениях, связанных с законом о взрывчатых веществах. На следующий день задержанных отпустили под залог.

    Фэрфорд является единственной в Европе базой для американских стратегических бомбардировщиков, откуда ранее наносились удары по Ираку и Югославии. В марте британские власти позволили США использовать объект для операций против Ирана в оборонительных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии ввели режим ЧС. В понедельник Госдеп предупредил американцев в Британии о риске из-за инцидента в Фэрфорде. Посольство Ирана отвергло обвинения в инциденте возле базы ВВС США в Британии.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 16:36 • Новости дня
    Задержанные у авиабазы ВВС США Фэрворд оказались британцами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все пять человек, задержанных в окрестностях британской авиабазы Фэрфорд, оказались гражданами Британии.

    Возраст задержанных мужчин составляет от 23 до 25 лет, все они проживают в Лондоне, передает ТАСС. Их подозревают в нарушении закона о взрывчатых веществах и закона о терроризме.

    Расследование ведет Контртеррористическое подразделение лондонской полиции. Задержанные находятся под стражей. Другие детали об их личностях и возможных мотивах не приводятся.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вели расследование в отношении задержанных, которые, по его словам, «намеревались нанести серьезный ущерб» авиабазе.

    База Фэрфорд в графстве Глостершир использовалась США в операции по нанесению воздушных ударов по Ирану. На ней дислоцирован штаб 501-го авиакрыла боевого обеспечения США и 420-й авиационной эскадрильи. База описывается как «предпочтительный передовой аэродром для размещения бомбардировщиков в Европе» Командования глобальных ударов ВВС США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Госдеп предупредил американцев в Британии о риске из-за инцидента в Фэрфорде.

    В воскресенье возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии ввели режим ЧС.

    В середине месяца в США задержали сторонника ИГ, готовившего теракт.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 13:53 • Новости дня
    Силы НАТО отработали захват судна с российским экипажем

    The Telegraph: Силы НАТО отработали захват судна с российским экипажем

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе учений Exercise Strike Warrior в Великобритании силы НАТО отработали сценарий захвата судна, экипаж которого условно состоял из граждан России.

    Военные альянса моделировали боевые действия у побережья Шотландии, включая угрозу уничтожения фрегатов при дозаправке, сообщает The Telegraph.

    Португальские морские пехотинцы десантировались с вертолетов на судно-заправщик, штурмом заняли мостик и машинное отделение, а затем задержали экипаж, игравший роль «условных российских военизированных гражданских лиц», отмечает РИА «Новости».

    В учениях приняли участие 1,3 тыс. военнослужащих из разных стран альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.

    В июле МИД заявил об отслеживании Россией учений НАТО в Болгарии.

    В июне Захарова назвала цель совместных учений Армении с альянсом.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 04:23 • Новости дня
    Аракчи вслед за Трампом категорически отверг данные СМИ об уступках

    Аракчи категорически отверг данные СМИ об уступках США

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в Нью-Йорке, что в понедельник встретился и снова поговорил с катарскими посредниками, обсудив с ними идеи, которые они представят американской стороне, но никаких уступок со стороны Тегерана в них не было.

    «Это абсолютно не соответствует действительности, я категорически это отрицаю. Кстати, в последние несколько часов мы наблюдаем пропагандистскую кампанию в различных СМИ, в которой выдвигаются обвинения и приписываются действия Ирана. Я категорически подтверждаю, что позиция Ирана не изменилась. Наши условия для открытия Ормузского пролива ясны», приводит его слова телеканал Al Hadah.

    Арагчи перед иранскими журналистами в понедельник рассказал о своей последней встрече с катарским посредником и одной из целей своего визита в Нью-Йорк он назвал информирование мира о ситуации в стране на поле боя, в частности, в отношении Ормузского пролива.

    «Наша миссия заключалась в том, чтобы проинформировать американскую сторону об этих условиях, а также сообщить всем другим странам и международному сообществу, что у Ирана есть план в этом отношении. Его условия справедливы и вполне логичны, и если американцы заявляют, что стремятся к соглашению или мирному решению, мы представили это решение», – сказал он.

    Ранее Трамп гневно отчитал портал Axios за фейк о предложениях Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его. Министр Аракчи заявил, что Иран готов и воевать и договариваться с США.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    Reuters: Глава МИД Ирана получил ответ США по Ормузскому проливу

    Reuters: США передали Ирану ответ по деблокаде Ормузского пролива

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи получил ответ США на план по открытию Ормузского пролива, который он планирует обсудить в Тегеране.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи получил от посредников из Катара ответ Соединенных Штатов на предложенный Тегераном план, передает РИА «Новости».

    Документ предполагает снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти в обмен на открытие Ормузского пролива на семь дней. Ожидается, что министр обсудит полученную информацию в Тегеране в среду.

    Ранее Аракчи заявлял о передаче американской стороне семидневного плана, однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Несмотря на позицию американского лидера, Иран продолжал ждать окончательного ответа через посредников. «Аракчи во вторник вечером встретился в Дохе с катарскими посредниками и получил ответ США на предложение, обсудит его в среду в Тегеране», – цитирует агентство свой источник.

    Основные разногласия сторон касаются последовательности шагов в рамках предложенного плана. Из-за конфликта между Ираном и США судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран, так как это ключевой маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран передал Вашингтону семидневный план открытия Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп ранее отверг данную инициативу.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил о готовности Исламской Республики к любому развитию событий.

    Комментарии (0)
    Главное
    Нетаньяху заявил о предотвращении нового 11 сентября
    Google представила новое поколение модели ИИ Gemini 4
    Politico: Макрон и Карни возглавили «сопротивление» Трампу
    Испания призвала страны Евросоюза сплотиться против США из-за цен на лекарства
    Захарова назвала журналиста Би-би-си посмешищем
    Суд утвердил восьмилетний срок историку Тамаре Эйдельман
    Школьников наказали за порнографический коллаж с учительницей