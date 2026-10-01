Биржевые цены на газ в Европе снизились в начале октября

Биржевые цены на газ в Европе опустились до 841 доллара за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 848,3 доллара, что на 0,1% ниже расчетной цены предыдущего дня, передает РИА «Новости».

К 9:00 мск показатель составил 841,2 доллара за тысячу кубометров.

В 2021–2022 годах биржевые цены на газ в Европе находились на пике, достигнув в начале весны 2022 года исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров. После снижения котировок новое удорожание было вызвано конфликтом на Ближнем Востоке. В августе средняя расчетная цена составила 745,4 доллара, а по итогам сентября выросла до 897,1 доллара.

По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе в сентябре превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заполненность газохранилищ в Европе в сентябре осталась на историческом минимуме.

Средние цены на газ в Европе в сентябре выросли на 20%.

Накануне биржевые цены на газ в Европе вернулись к росту.