FT: Производство стали в Евросоюзе упало до исторического минимума

Tекст: Мария Иванова

Объемы экспорта европейской стали также упали примерно на 20%, пишет Financial Times.

Глава ассоциации производителей стали (EUROFER) Аксель Эггерт заявил, что Европа является «единственным крупным регионом, где происходит сокращение сталелитейных мощностей».

Он добавил, что отрасль не сможет вернуться к показателям 2015 года, когда объем производства составлял около 155 млн тонн, отмечает ТАСС.

По данным EUROFER, в первой половине 2026 года экспорт в США упал на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за введения американских тарифов в 50%. Экспорт в Турцию, Индию и Китай снизился на 18%. Общее производство необработанной стали в Евросоюзе в 2025 году уменьшилось на 3%, составив 126 млн тонн.

Глава ArcelorMittal Europe Steel Герт Ван Пулворде отметил, что высокие производственные затраты, в том числе экологические стандарты, делают сталь слишком дорогой для покупателей, таких как автопроизводители.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил ввести сборы на экспорт в ЕС.

В начале года страны ЕС потеряли 65% экспорта в Россию из-за санкций.

В прошлом году Евросоюз запланировал ввести пошлины до 50% на китайскую сталь.