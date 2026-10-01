МИД назвал неприемлемым ужесточение санкций США против Кубы

Министерство финансов Соединенных Штатов продлило до 31 октября лицензию на операционную деятельность для находящейся под санкциями российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), передает РИА «Новости». Прежний документ действовал до 30 сентября 2026 года.
«Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США выдало NIS новую особую лицензию на операционную деятельность до 31 октября», – сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
В настоящее время идут переговоры о продаже контрольного пакета в 56,15% акций «Газпром нефти» в NIS венгерской компании MOL. Ранее OFAC ограничивал срок этих консультаций концом сентября.
Сербские власти уже заключили с MOL соглашение об управлении NIS в случае успешной сделки и ее одобрения американским Минфином. По условиям договора, правительство Сербии приобретет дополнительные 5% акций компании. При этом нефтеперерабатывающий завод продолжит работу минимум 10 лет, сохраняя объемы производства на уровне от 3,5 до 4 млн тонн нефтепродуктов ежегодно.
Компания NIS является одним из крупнейших энергетических предприятий Юго-Восточной Европы. Она обеспечивает работой около 14 тыс. человек, а ее ежегодные налоговые отчисления составляют до 9% бюджета Сербии. В активе компании более 400 автозаправочных станций и нефтеперерабатывающий завод в Панчево.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сербское предприятие направило американским властям запрос на продление лицензии.
Ранее Белград согласовал с венгерской компанией MOL условия покупки контрольного пакета акций этой организации.
Российские власти провели закрытые коммерческие консультации по вопросу передачи контроля над данным активом.