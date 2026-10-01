МИД назвал неприемлемым ужесточение санкций США против Кубы

МИД: Россия считает неприемлемым ужесточение санкций США против Кубы

Tекст: Вера Басилая

Щетинин подчеркнул, что Вашингтон проводит «абсолютно жестокую политику наказания этой страны, населения, создания там крайне тяжелых условий для жизни», пишет ТАСС.

Дипломат напомнил, что Куба является традиционным партнером и близким другом России, отношения с которым стали частью российской истории.

Кроме того, Щетинин отметил, что Россия и Мексика поддерживают конструктивный и взаимовыгодный диалог, несмотря на новые экономические реалии. По его словам, бизнес-миссии, посетившие Мексику в прошлом и текущем годах, демонстрируют прагматичный подход к поиску сфер взаимных интересов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник США ввели вторичные санкции для иностранных банков за операции с Кубой.

В субботу Китай призвал отменить блокаду Кубы.

В середине месяца Минфин США внес в санкционные списки по Кубе восемь компаний и три физлица.