Заполненность газохранилищ в Европе в сентябре осталась на историческом минимуме

GIE: Заполненность ПХГ Европы в сентябре осталась на историческом минимуме

Tекст: Мария Иванова

Общая средняя заполненность хранилищ в Евросоюзе составила 71,9 млрд кубометров газа, или 71,54%, свидетельствуют данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), которые приводит РИА «Новости».

В 2021–2025 годах средняя заполненность газохранилищ Европы к 30 сентября находилась на уровне 87,05%. Таким образом, текущий показатель на 15,5 процентного пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

Темпы закачки газа в сентябре составили в среднем 0,22%, что свидетельствует о стремлении европейцев быстрее пополнить запасы. Последний раз сопоставимые темпы закачки наблюдались в 2022 году (0,28%).

В конце августа европейские ПХГ также находились на историческом минимуме (65,09%). Еврокомиссия ранее снизила целевой показатель заполнения хранилищ к началу зимнего сезона с 90% до 80%, а затем допустила снижение до 75% для стран, не успевающих накопить запасы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября запасы газа в хранилищах Европы достигли минимума с 2013 года.

На прошлой неделе ряд европейских стран перешел к отбору газа из подземных хранилищ.

В конце августа заполненность ПХГ в Европе оставалась на историческом минимуме.