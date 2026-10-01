Ростех представил неуязвимые для огня и пуль аккумуляторы для дронов

Госкорпорация «Ростех» показала в Минске батареи для морских и наземных дронов

Tекст: Мария Иванова

Созданные компанией «РТ-Проектные технологии» и научно-производственным предприятием «Импульс» источники питания ТОРВАТ адаптированы для применения в составе безэкипажных катеров и роботизированных комплексов. Устройства выдерживают экстремальные температуры и сохраняют заряд даже в случае сожжения или пробития пулей, сообщает Telegram-канал Ростеха.

В госкорпорации отметили, что для судостроения и специальной морской техники разработана отдельная линейка аккумуляторов AQUA AGM. Эти батареи производятся в соответствии с требованиями морского и речного регистра и обладают устойчивостью к воздействию соленой воды.

Технология AGM подразумевает использование специальной стекловолоконной губки, пропитанной электролитом. Подобный аккумулятор не подвержен протечкам, монтируется в любом положении и отличается высокой стойкостью к перепадам температур и физическим разрушениям корпуса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ростех представил систему защиты заводов от беспилотников.

Госкорпорация заявила о способности новых российских беспилотников заменить крылатые ракеты.

В прошлом месяце разработчики сообщили о создании зенитных роботов для борьбы с дронами.