Ростех представил неуязвимые для огня и пуль аккумуляторы для дронов

Созданные компанией «РТ-Проектные технологии» и научно-производственным предприятием «Импульс» источники питания ТОРВАТ адаптированы для применения в составе безэкипажных катеров и роботизированных комплексов. Устройства выдерживают экстремальные температуры и сохраняют заряд даже в случае сожжения или пробития пулей, сообщает Telegram-канал Ростеха.
В госкорпорации отметили, что для судостроения и специальной морской техники разработана отдельная линейка аккумуляторов AQUA AGM. Эти батареи производятся в соответствии с требованиями морского и речного регистра и обладают устойчивостью к воздействию соленой воды.
Технология AGM подразумевает использование специальной стекловолоконной губки, пропитанной электролитом. Подобный аккумулятор не подвержен протечкам, монтируется в любом положении и отличается высокой стойкостью к перепадам температур и физическим разрушениям корпуса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ростех представил систему защиты заводов от беспилотников.
Госкорпорация заявила о способности новых российских беспилотников заменить крылатые ракеты.
В прошлом месяце разработчики сообщили о создании зенитных роботов для борьбы с дронами.