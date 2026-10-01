Средние цены на газ в Европе в сентябре выросли на 20%

Tекст: Мария Иванова

Рост цен обусловлен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и перебоями в судоходстве через Ормузский пролив, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

В течение месяца на стоимость газа также влиял низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, который к 22 сентября достиг лишь 70%, оставаясь на минимуме за всю историю наблюдений.

Дополнительное давление на цены оказало продление до конца ноября действия форс-мажора компании Qatar Energy на поставки сжиженного природного газа клиентам в Азии и Европе.

В результате средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF составила 897,1 доллара за тысячу кубометров. Максимально котировки поднимались в середине сентября до 1008 долларов, превысив отметку в 1000 долларов впервые с 22 декабря 2022 года.

Напомним, в августе средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 17% по сравнению с июлем, до 745,4 доллара за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе вернулись к росту.

Во вторник стоимость энергоресурса снизилась в начале торгов.

В понедельник цены выросли до 857 долларов.