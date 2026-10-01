Минувший сентябрь стал одним из самых теплых в Москве в XXI веке

Минувший сентябрь занял четвертое место по теплу в Москве в XXI веке

Tекст: Мария Иванова

По его словам, среднемесячная температура в столице в первый осенний месяц составила плюс 14,1 градуса, что на 2,1 градуса превышает климатическую норму. Об этом Леус написал в своем Telegram-канале.

Самым теплым днем стало 1 сентября, когда воздух прогрелся до плюс 25,5 градуса. Холоднее всего было 30 сентября – плюс 4,4 градуса. Температурных рекордов в течение месяца зафиксировано не было.

Сентябрь также оказался сухим – выпало 47 мм осадков, или 71% от месячной нормы. По этому показателю он делит одиннадцатое место с сентябрем 2012 года в списке самых сухих в XXI веке.

В октябре, по прогнозам синоптиков, продолжится тенденция к теплой погоде. Ожидается, что средняя температура превысит норму на 0,5–1,5 градуса. Осадков прогнозируется меньше обычного – 85–95% от нормы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник синоптики рассказали о погоде в Москве в октябре.

В прошлую субботу метеорологи сообщили о погожих днях в конце сентября в столице.

На прошлой неделе стало известно, что климат Москвы потеплел на полтора градуса за 30 лет.