В Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1975 года

Tекст: Мария Иванова

По словам Поздняковой, благодаря антициклону с центром над Финским заливом к 7 утра четверга давление повысилось до 763,8 мм ртутного столба, что стало новым суточным рекордом, написала она в своем канале на платформе «Макс».

Предыдущий рекорд был установлен в 1975 году, когда давление составило 763,7 мм ртутного столба.

Синоптик отметила, что в течение дня ожидается слабый рост давления, поэтому окончательное значение рекорда станет известно позже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле синоптики предупредили о рекордном падении давления в Москве. Тогда атмосферное давление в столице упало до рекордных значений 2015 года.