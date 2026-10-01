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    1 октября 2026, 08:12 • Новости дня

    Решетников обвинил европейских коллег по G20 в непрофессионализме

    Глава Минэкономразвития заявил о неготовности европейцев к диалогу на G20

    Tекст: Мария Иванова

    Представители европейских стран на министерской встрече G20 по торговле не готовы к предметному диалогу и используют только политические лозунги, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

    На министерской встрече «Большой двадцатки» в американском городе Милуоки европейские делегаты избегают практических обсуждений и оперируют исключительно политическими лозунгами, передает РИА «Новости».

    Глава Минэкономразвития отметил, что представители стран Европы не демонстрируют делового подхода и не могут аргументировать свою позицию конкретными расчетами. В то же время американская сторона ведет себя более прагматично, добавил министр. По словам Решетникова, позиции России и ее основных партнеров по ключевым проблемам полностью совпадают.

    В повестку переговоров в штате Висконсин вошли вопросы использования продовольствия в качестве оружия, проблема принудительного труда в логистических цепочках, а также пути борьбы с избыточными мощностями и хроническим перепроизводством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр заявил о снижении доверия к доллару.

    Он также раскрыл детали контактов с американской делегацией на саммите.

    В среду Решетников прибыл в США на встречу министров стран G20.

    30 сентября 2026, 20:29 • Новости дня
    МИД назвал законными целями европейские заводы по выпуску оружия для Украины

    МИД: Заводы в ЕС по выпуску оружия для Киева станут законными целями для России

    МИД назвал законными целями европейские заводы по выпуску оружия для Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское внешнеполитическое ведомство предупредило об угрозе для европейских оборонных заводов, производящих вооружение для нужд Вооруженных сил Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Европейские военные предприятия, работающие в интересах Киева, станут законными мишенями для российских ударов. Подобное заявление МИД России стало реакцией на намерения Варшавы организовать на своей территории выпуск зенитных ракет Patriot, передает РИА «Новости».

    «Не следует предполагать, что военные заводы за пределами Украины, производящие оружие для киевского режима, будут в безопасности. Тот, кто так думает, ошибается», – предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что открытие подобных производств и формирование совместных предприятий свидетельствуют о прямом участии европейских государств в конфликте. Москва расценивает такие шаги как сознательное затягивание процесса мирного урегулирования.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил США развернуть в Европе производство зенитных ракет для комплексов Patriot.

    Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник допустил возможность нанесения ударов по европейским оружейным заводам. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал такие предприятия потенциальными целями для российских военных.

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    30 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда

    Песков напомнил Европе о нормах ядерного ответа за блокаду Калининграда

    Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Нормативными документами России установлен ядерный ответ за любые попытки блокировать Калининградскую область, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские дипломаты совершенно естественно напоминают «горячим головам» в Европе о положениях установочных документов по этому вопросу, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские дипломаты напомнили о ядерном ответе при возможной блокаде Калининграда.

    Посольство России предупредило о последствиях блокады региона.

    В понедельник Москва также предупредила НАТО о готовности защищать Калининград всем арсеналом.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 14:10 • Новости дня
    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России

    Макрон заявил об утрате конкурентоспособности Европы без российского газа

    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России
    @ Daniel Augusto/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что отказ от российского газа лишил европейскую промышленность важнейшего преимущества и спровоцировал кризис.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил на экономическом форуме в Мадриде, где затронул тему конкурентоспособности европейской промышленности. Французский лидер констатировал, что отказ от российского топлива вызвал серьезный кризис, передает ТАСС.

    «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте», – отметил Эмманюэль Макрон.

    Он подчеркнул, что сейчас Европа переживает очередной виток энергетического кризиса из-за ситуации в Ормузском проливе. По словам Макрона, это вновь продемонстрировало зависимость континента от ископаемого топлива.

    В связи с этим президент Франции призвал к созданию единого энергетического рынка и справедливому распределению финансовой нагрузки в крупных проектах. Он также добавил, что низкоуглеродная энергия местного производства предпочтительнее импортной, независимо от способа ее получения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эммануэль Макрон объявил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

    В начале сентября канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой поспешный отказ от поставок топлива из России.

    До этого французские СМИ предупреждали об угрозе энергетической стабильности Европы на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе.

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    30 сентября 2026, 16:40 • Новости дня
    Молдавия попросила четыре страны помочь с оплатой счетов за энергию

    Молдавия попросила Канаду и Литву помочь с оплатой счетов за энергию

    Молдавия попросила четыре страны помочь с оплатой счетов за энергию
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Молдавии обратились к Ирландии, Норвегии, Литвы и Канады с просьбой помочь в оплате энергетических счетов в предстоящий зимний период.

    Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету обсудил с представителями Ирландии, Норвегии, Литвы и Канады возможную финансовую поддержку в холодное время года на фоне нехватки электроэнергии в стране, сообщает молдавский портал Bani.md.

    «У меня состоялись очень интересные и продуктивные переговоры с европейскими партнерами. Одним из очень важных вопросов, который мы обсуждали, была подготовка Республики Молдова к зиме, какие меры были приняты и какие совокупные риски могут повлиять на нас этой зимой», – заявил Жунгиету.

    Министр уточнил, что «партнерам была представлена ситуация в энергетическом секторе, в том числе меры, принятые властями для подготовки к холодному сезону, а также риски, которые могут оказать давление на энергосистему и потребителей».

    По словам министра, иностранные партнеры выразили солидарность и сейчас оценивают варианты оказания помощи республике.

    Средства могут направить на компенсацию счетов за энергию для потребителей. Точные суммы и форматы поддержки пока не определены. Сейчас тариф на природный газ в стране достигает 26,14 лея (примерно 123 рубля) за кубический метр, а компенсации в холодный сезон могут получить около 660 тыс. домохозяйств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету анонсировал новый рост тарифов на газ в октябре.

    Позже президент страны Майя Санду созвала Высший совет безопасности для обсуждения мер по преодолению энергетического кризиса. А премьер-министр республики Василий Тофан посоветовал гражданам молиться о теплой зиме.

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    30 сентября 2026, 20:57 • Новости дня
    Захарова сочла безрассудными слова в Европе об уничтожении баз ПВО под Калининградом

    МИД: Рассуждения в Европе об уничтожении баз ПВО в Калининградской области безрассудны

    Захарова сочла безрассудными слова в Европе об уничтожении баз ПВО под Калининградом
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что рассуждения в Европе о возможности «сровнять с землей» российские базы ПВО и ракетные комплексы в Калининградской области являются безрассудными.

    По словам Захаровой, некоторые европейские лидеры позволяют себе публично рассуждать о возможностях «сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы» в Калининградской области. Такая линия поведения, по мнению представителя внешнеполитического ведомства, позволяет некоторым европейским деятелям строить политическую карьеру и осваивать бюджетные средства ЕС, передает РИА «Новости».

    Захарова также подчеркнула, что европейские стратеги, потерпевшие неудачу, пытаются скрыть свои ошибки, приходя к выводу, что последствия провалов можно стереть только путем развязывания войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда. Летом в Германии призвали сделать Калининград «дорогостоящей стратегической уязвимостью» России.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал получение официального письма Москвы с жестким предупреждением о последствиях возможной блокады Калининградской области.

    Российские дипломаты в Бельгии предостерегли НАТО от попыток блокады Калининградской области.

    Также дипломаты указали на готовность применить ядерный арсенал для защиты региона.

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    30 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    Посол США предостерег Европу от замены американского оружия европейским

    Посол США Паздер предостерег ЕС от замены американского оружия европейским

    Tекст: Вера Басилая

    Стремление Евросоюза при перевооружении отдавать предпочтение европейскому оружию вместо американского может привести к разногласиям и ослабить трансатлантическое сотрудничество, заявил посол США при ЕС Эндрю Паздер.

    Паздер заявил, что стремление Евросоюза поддержать свою военную промышленность чревато отчуждением союзников и фрагментацией оборонно-промышленной базы, передает РИА «Новости».

    Еврокомиссия и страны ЕС продвигают меры для увеличения доли оружия европейского производства в оборонных закупках. Программа ЕС SAFE предусматривает до 150 млрд евро на закупки, ограничивая долю компонентов из третьих стран 35%. Пентагон выступает против такого подхода.

    Паздер предложил вместо принципа «сделано в Европе» перейти к «сделано в НАТО», чтобы сохранить доступ американских производителей к европейским контрактам. По его словам, при выборе вооружений европейские страны должны руководствоваться их эффективностью, а не местом производства.

    В ЕС единой позиции по приоритету европейского оружия нет, ряд стран выступает против протекционизма при закупках. Посол заявил, что Вашингтон будет добиваться сохранения доступа американских производителей к европейским оборонным программам.

    В понедельник в США заявили о неготовности оборонной промышленности к современным войнам.

    До этого Еврокомиссия выделила пяти странам кредиты на совместные закупки военной техники.

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    30 сентября 2026, 19:41 • Новости дня
    Европейский регулятор начал расследование конфликта пилотов на рейсе Flydubai

    EASA приступило к анализу инцидента с самолетом Flydubai в Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) сообщило, что собирает данные о чрезвычайной ситуации на борту лайнера эмиратской авиакомпании Flydubai в Саудовской Аравии для принятия возможных мер в рамках своих компетенций.

    Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) начало сбор данных о ЧП на борту лайнера эмиратской авиакомпании Flydubai в Саудовской Аравии. Регулятор не исключает введения ограничительных мер в Европе по итогам проверки обстоятельств происшествия.

    «EASA известно о серьезном инциденте с рейсом Flydubai FZ1073, агентство собирает дополнительную информацию у оператора и Главного управления гражданской авиации ОАЭ», – заявили РИА «Новости» в европейском ведомстве.

    Там же уточнили, что сертификация и контроль за безопасностью эмиратской авиакомпании находятся в юрисдикции властей ОАЭ. Именно они отвечают за соблюдение требований к экипажам. При этом европейское агентство планирует самостоятельно изучить все материалы.

    Представители ведомства отказались делать преждевременные выводы о причинах случившегося до окончания расследования.

    В среду лайнер, летевший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в саудовском Табуке. По данным СМИ, один из пилотов напал на коллегу с ножом и попытался разбить самолет.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал этот инцидент попыткой теракта.

    Позже эвакуационный рейс с пассажирами успешно приземлился в Тель-Авиве.

    Командиром рейса FZ1073 авиакомпании Flydubai был гражданин Индии Смит Маччхар.

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    30 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе вернулись к росту

    ICE: Биржевые цены на газ в Европе превысили 842 доллара за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов в среду перешли к росту, превысив отметку в 842 доллара за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 809,1 доллара за тысячу кубометров, что ниже расчетной цены предыдущего дня на 1,2%. К 9:00 мск цена снизилась до 800,5 доллара, передает РИА «Новости».

    Однако затем начался рост, и к 14:03 мск стоимость газа достигла 842,9 доллара, показав рост на 2,9% к уровню предыдущего дня, отмечает ICE.

    В конце августа эксперты допускали, что зимой стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров на фоне проблем с заполнением хранилищ.

    По данным Gas Infrastructure Europe, к 22 сентября европейские ПХГ были заполнены более чем на 70%, однако этот показатель стал самым низким для данного дня с начала наблюдений в 2011 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе снизились в начале торгов.

    В понедельник стоимость газа выросла до 857 долларов за тысячу кубометров.

    В субботу Евросоюз призвал страны рассмотреть меры по ограничению спроса на природный газ.

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    30 сентября 2026, 18:56 • Новости дня
    Решетников прибыл в США на встречу министров стран G20

    Глава Минэкономразвития Решетников прибыл в Милуоки на совещание G20

    Tекст: Вера Басилая

    Министр экономического развития Максим Решетников прилетел в американский город Милуоки для участия в совещании Группы двадцати по вопросам торговли.

    Встреча профильных министров стран «двадцатки», посвященная экономическому развитию, проходит в штате Висконсин с 30 сентября по 1 октября, передает ТАСС.

    Максим Решетников возглавляет на этом мероприятии российскую межведомственную делегацию. Ранее в министерстве пояснили, что участники совещания планируют рассмотреть широкий круг актуальных проблем.

    В частности, на повестку вынесены вопросы торговли продовольствием и прекращения использования принудительного труда в цепочках поставок. Кроме того, министры обсудят сокращение избыточных мощностей и борьбу с хроническим перепроизводством.

    Во вторник Минэкономразвития сообщило, что Решетников возглавил делегацию России на этой встрече.

    Минфин США оправдал приглашение представителей Москвы на мероприятия объединения.

    В прошлом месяце американское ведомство раскрыло темы предстоящего саммита министров финансов Группы двадцати.

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    1 октября 2026, 03:58 • Новости дня
    Генсек НАТО назвал ликвидацию ядерного потенциала Ирана задачей Европы

    Рютте: Европа должна была покончить с ядерным потенциалом Ирана

    Генсек НАТО назвал ликвидацию ядерного потенциала Ирана задачей Европы
    @ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожение ядерного потенциала Ирана должно было стать задачей европейских государств, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, поддержав американскую операцию против Ирана.

    «Всегда есть негативные последствия, когда начинается война, это ясно. Но, будем реалистами, Европа не смогла покончить с ядерным потенциалом Ирана», – заявил Рютте.

    По его словам, именно европейские страны должны были провести подобную операцию, пишет Democrata.

    Он подчеркнул, что в будущем региону необходимо самостоятельно обеспечивать свою безопасность и реагировать на угрозы, подобные атакам хуситов в Красном море.

    При этом генсек военного блока добавил, что Соединенные Штаты должны продолжать участвовать в защите континента как в обычной, так и в ядерной сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября Рютте констатировал острую нехватку военных возможностей у европейских стран для самостоятельного вмешательства в конфликты на Ближнем Востоке.

    Летом Североатлантический альянс поддержал действия Вашингтона в отношении Тегерана.

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    1 октября 2026, 08:05 • Новости дня
    Решетников раскрыл детали контактов с делегацией США на G20

    Решетников сообщил о рабочих контактах с делегацией США на полях G20

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр экономического развития России Максим Решетников подтвердил поддержание рабочих связей с американскими представителями во время встречи глав торговых ведомств стран Большой двадцатки.

    Глава Минэкономразвития подчеркнул отсутствие дискуссий о международных санкциях или перспективах экономического сотрудничества между странами, передает РИА «Новости».

    «На рабочем уровне мы, конечно, как делегации общаемся», – ответил министр на вопрос журналистов о ходе переговоров с американской стороной. Российская делегация принимает участие в профильном мероприятии, проходящем в американском Милуоки.

    По словам руководителя ведомства, несмотря на санкционное давление, Россия сохранила открытый характер экономики, успешно перестроила внешнеэкономические связи и нашла новых надежных партнеров. На полях саммита не поднималась тема резкого скачка мировых цен на дизельное топливо.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщал о возможном запрете на экспорт дизеля, признавая риск последующего подорожания других товаров на внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр экономического развития Максим Решетников прилетел в американский город Милуоки для участия в совещании Группы двадцати.

    Участники встречи рассмотрят вопросы сокращения избыточных мощностей и хронического перепроизводства.

    В прошлом году глава ведомства заявил о готовности России возобновить торгово-экономические отношения с Соединенными Штатами.

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    1 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    Решетников сообщил о чувстве обмана у стран ВТО из-за США

    Решетников: Страны ВТО чувствуют себя обманутыми из-за политики США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил об ощущении обмана у многих стран-участниц ВТО из-за действий США и введенных ими односторонних пошлин.

    Решетников на полях встречи министров торговли G20 в Милуоки заявил о разочаровании ряда стран во Всемирной торговой организации, передает РИА «Новости».

    По его словам, США обещали государствам честную торговлю и единые подходы, но на деле ввели односторонние пошлины в отношении 60 стран-участниц ВТО.

    «Многие страны вспоминают о том, что в свое время их в ВТО очень сильно, буквально затаскивали Соединенные Штаты Америки, рассказывая про честную торговлю, рассказывая про единые подходы, про предельные пошлины и так далее», – отметил глава ведомства. Он подчеркнул, что некоторые государства даже отказались от развития собственных отраслей ради вступления в организацию, а теперь чувствуют себя обманутыми.

    Решетников также указал на недопустимость отхода от принципа консенсуса при принятии решений в рамках «Большой двадцатки». Попытки обсуждать инициативы, к которым присоединится лишь часть стран, не соответствуют формату G20.

    При этом министр позитивно оценил атмосферу на встрече в Милуоки. Он подчеркнул, что участники выслушивают все точки зрения за столом переговоров без излишней политизации, назвав это большим плюсом мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр экономического развития Максим Решетников прилетел в американский город Милуоки для участия в совещании Группы двадцати.

    Президент России Владимир Путин заявил об утрате силы глобальных принципов Всемирной торговой организации.

    Вице-премьер Алексей Оверчук назвал работу этой структуры практически парализованной.

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    1 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Решетников заявил о снижении доверия к доллару

    Глава Минэкономразвития Решетников констатировал падение доверия к доллару

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень доверия к доллару как к резервной валюте падает, этому в том числе способствовала практика замораживания активов, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях встречи министров торговли стран G20 в Милуоки.

    События последних пяти лет, в частности замораживание активов, привели к тому, что уровень доверия к доллару как к резервной системе снизился, передает РИА «Новости» слова Максима Решетникова.

    Министр отметил, что эта ситуация стимулировала появление новых платежных систем.

    Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли G20, которая проходит в американском Милуоки с 30 сентября по 1 октября. В повестке встречи, как сообщало Минэкономразвития, находятся актуальные вопросы, такие как сокращение избыточных мощностей и хроническое перепроизводство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Решетников раскрыл детали контактов с американской делегацией на G20.

    В среду глава Минэкономразвития прибыл в США на встречу министров стран «Большой двадцатки».

    Летом Решетников сообщил о рекордном росте товарооборота между Россией и АСЕАН.

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    1 октября 2026, 08:30 • Новости дня
    Решетников оценил практичность США в диалоге по торговле с Россией

    Глава Минэкономразвития Решетников: США практично относятся к Москве в торговле

    Tекст: Мария Иванова

    США практично относятся к России в вопросах диалога по торговле, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

    На полях встречи министров торговли G20 в Милуоки Решетников отметил, что американская сторона действует практично, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что основные партнеры России известны и проявляют высокую активность, взаимодействие с ними идет плотно, а по большинству вопросов подходы стран полностью совпадают.

    Встреча министров торговли «Большой двадцатки» проходит в США с 30 сентября по 1 октября, российскую делегацию возглавляет Решетников. В повестку включены актуальные вопросы, среди которых сокращение избыточных мощностей и хроническое перепроизводство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Решетников обвинил США в стагнации Всемирной торговой организации.

    В четверг он раскрыл детали контактов с американской делегацией на G20.

    Накануне министр прибыл в Соединенные Штаты на встречу министров стран G20.

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    1 октября 2026, 08:56 • Новости дня
    Средние цены на газ в Европе в сентябре выросли на 20%

    Tекст: Мария Иванова

    Средние биржевые цены на газ в Европе в сентябре выросли на 20,3% по сравнению с августом, приблизившись к 900 долларам за тысячу кубометров.

    Рост цен обусловлен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и перебоями в судоходстве через Ормузский пролив, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    В течение месяца на стоимость газа также влиял низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, который к 22 сентября достиг лишь 70%, оставаясь на минимуме за всю историю наблюдений.

    Дополнительное давление на цены оказало продление до конца ноября действия форс-мажора компании Qatar Energy на поставки сжиженного природного газа клиентам в Азии и Европе.

    В результате средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF составила 897,1 доллара за тысячу кубометров. Максимально котировки поднимались в середине сентября до 1008 долларов, превысив отметку в 1000 долларов впервые с 22 декабря 2022 года.

    Напомним, в августе средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 17% по сравнению с июлем, до 745,4 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе вернулись к росту.

    Во вторник стоимость энергоресурса снизилась в начале торгов.

    В понедельник цены выросли до 857 долларов.

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