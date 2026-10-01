Решетников обвинил европейских коллег по G20 в непрофессионализме

Глава Минэкономразвития заявил о неготовности европейцев к диалогу на G20

Tекст: Мария Иванова

На министерской встрече «Большой двадцатки» в американском городе Милуоки европейские делегаты избегают практических обсуждений и оперируют исключительно политическими лозунгами, передает РИА «Новости».

Глава Минэкономразвития отметил, что представители стран Европы не демонстрируют делового подхода и не могут аргументировать свою позицию конкретными расчетами. В то же время американская сторона ведет себя более прагматично, добавил министр. По словам Решетникова, позиции России и ее основных партнеров по ключевым проблемам полностью совпадают.

В повестку переговоров в штате Висконсин вошли вопросы использования продовольствия в качестве оружия, проблема принудительного труда в логистических цепочках, а также пути борьбы с избыточными мощностями и хроническим перепроизводством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр заявил о снижении доверия к доллару.

Он также раскрыл детали контактов с американской делегацией на саммите.

В среду Решетников прибыл в США на встречу министров стран G20.