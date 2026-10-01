Гидрометцентр спрогнозировал самые холодные выходные в Москве

Геномная регистрация выявила тысячи находившихся в розыске мигрантов

Собянин: Геномная регистрация мигрантов помогла найти 14 серийных преступников

Tекст: Вера Басилая

Обязательная процедура получения генома помогла выявить около 10 тыс. человек, находящихся в розыске, в том числе 14 серийных преступников, передает РИА «Новости».

Около тысячи задержанных совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, включая убийства, изнасилования и грабежи. Это способствовало оперативному раскрытию дел, остававшихся нераскрытыми долгие годы, заявил Собянин.

Мэр также отметил, что внедренные в 2024 году механизмы учета и контроля мигрантов полностью себя оправдали. В пунктах пропуска через границу используется оборудование для сбора биометрии, которая сверяется с базами данных в реальном времени, передает ТАСС,

Собянин подчеркнул, что новые меры снизили количество инцидентов с участием мигрантов в первом полугодии 2026 года на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил использовать в регионах опыт Москвы по контролю за мигрантами.

В начале сентября МВД зафиксировало снижение уровня преступности среди иностранцев.

Ранее Сергей Собянин рассказал о новой системе контроля за мигрантами в Москве.