Войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города

Силы ОДКБ отработали освобождение населенного пункта на учениях в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ходе командно-штабных маневров «Взаимодействие-2026» на полигоне Чебаркульский союзные подразделения провели тренировку по нейтрализации вражеских сил, передает РИА «Новости». «Сегодня в Российской Федерации на территории полигона Чебаркульский в рамках командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ отработаны совместные действия по освобождению населенного пункта, захваченного условным противником», – сообщил объединенный пресс-центр.

Штурмовые отряды продвигались с нескольких направлений под прикрытием огня стрелкового оружия и дронов. После выбивания условного неприятеля бойцы закрепились на отбитых рубежах. Затем спецназ провел зачистку зданий и сооружений.

В тренировке задействовали около 2 тыс. военных из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Войска применили 350 единиц техники, активно используя робототехнические комплексы и беспилотники с учетом опыта спецоперации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные маневры стран Организации Договора о коллективной безопасности стартовали на Чебаркульском полигоне в конце сентября. Воинские контингенты из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в Челябинскую область для проведения совместных тренировок. Белорусское министерство обороны направило своих военнослужащих на эти учения для отработки командно-штабных задач.