Стало известно количество столетних долгожителей в Москве

Власти Москвы сообщили о проживании в городе 1,4 тыс. столетних пенсионеров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Почти 1,4 тыс. жителей российской столицы перешагнули вековой рубеж, передает РИА «Новости». Такие данные привели в пресс-службе московского департамента труда и социальной защиты населения.

«На сегодня в Москве живут почти 1400 человек, чей возраст уже достиг ста лет и более», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, отметку в 90 лет преодолели 65 тыс. горожан. Еще 432 тыс. москвичей отпраздновали свое 80-летие. Статистика приурочена к Международному дню пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, возраст старейшей жительницы Москвы достиг 108 лет. Средняя продолжительность жизни в столице превысила показатели других регионов страны на семь лет. Всего в России насчитывается 17 тыс. граждан старше ста лет.