Беспилотник «Скат-350М» адаптировали для работы на Каспии

«Скат-350М» признали подходящим для работы в акватории Каспийского моря

Tекст: Дмитрий Зубарев

Всеклиматический высотный беспилотник-разведчик «Скат-350М» подходит для работы в акватории Каспийского моря, передает ТАСС. Об этом рассказали военнослужащие и специалисты на стенде концерна во время 6-й Международной выставки оборонной промышленности ADEX 2026, которая проходит в Баку с 30 сентября по 2 октября.

«Дело в том, что изделие «Калашникова» отличается повышенной ветроустойчивостью – до 20 м/сек в полете. Аппарат положительно зарекомендовал себя в морских регионах с жарким и влажным климатом», – сообщили в концерне. Там добавили, что дрон готов следить за протяженными объектами нефтегазовых компаний.

Аппарат оснащен тридцатикратным оптическим зумом, что позволяет ему наблюдать за морскими объектами с высоты до 5,5 тыс. метров на расстоянии до 100 км. Ранее беспилотник успешно применялся в природоохранных зонах.

Система оптической навигации дрона позволяет ему ориентироваться на местности и возвращаться на точку старта автоматически, даже если отсутствует спутниковая связь и нет помощи оператора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, разведывательный беспилотник «Скат-350М» получил более 40 обновлений по опыту спецоперации. Центр «Воин» представил версию этого дрона с искусственным интеллектом. Концерн «Калашников» оснастил модернизированный летательный аппарат совмещенным тепловизором и сверхчувствительной камерой.