  • Новость часаВойска России освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО за сентябрь
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    На примирение Африки и Европы арабы бросили женщину
    На Украине заявили о применении Россией нового боезаряда для ударов по мостам и ЛЭП
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в 200-х годах
    Самодельные системы автопилота для автомобилей стали причиной смертельных ДТП
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    Глава Пентагона рассказал о «чистке» генералов и адмиралов в армии США
    В новом бюджете России заложено увеличение средств на нацпроект «Станки»
    Рютте подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда
    Спецпосланник папы римского посетил пленных украинцев в России
    1 октября 2026, 05:45 • Новости дня

    Дмитриев: Синкявичюс прав об отсутствии угрозы Литве со стороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев согласился с заявлением премьер-министра Литвы Миндаугаса Синкявичюса об отсутствии у НАТО доказательств военных планов Москвы против Евросоюза.

    «Необычно мудрые слова от премьер-министра Литвы, который открыто говорит, что европейская истерия в форме «запугивания Россией» не основана на каких-либо фактах», – заявил Дмитриев в соцсетях, передает РИА «Новости».

    По мнению Дмитриева, европейские чиновники намеренно используют миф о российской угрозе. Таким образом они пытаются отвлечь внимание граждан от собственных провалов в экономике, миграционной политике и других важных сферах.

    Напомним, премьер Синкявичюс признал отсутствие у разведки данных о подготовке России к агрессивным действиям.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опроверг информацию о планах нападения на европейские страны.

    Ранее глава литовского правительства призвал не запугивать население мнимой российской угрозой.

    30 сентября 2026, 15:31 • Новости дня
    Путин: Новые регионы приняли участие в референдуме в сложнейших условиях

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил, что жители новых регионов проголосовали за воссоединение с Россией в сложнейших прифронтовых условиях.

    Президент Владимир Путин в среду приехал на первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва, передает РИА «Новости».

    «В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах. Хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом, сделали свой законный выбор», – отметил президент.

    Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней в Донецкой народной республике за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в Луганской народной республике – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.

    30 сентября 2022 года российский лидер выступил в Кремле по итогам голосования, после чего подписал договоры о принятии новых субъектов в состав государства.

    Президент Владимир Путин назвал ясным выбор жителей Донбасса и Новороссии.

    Он поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов со страной.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о патриотическом подъеме после возвращения в состав государства.

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    30 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    На Украине заявили о применении Россией специального боезаряда для ударов по ЛЭП
    На Украине заявили о применении Россией специального боезаряда для ударов по ЛЭП
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Россия при ударах по опорам высоковольтных линий электропередачи использовала реактивный беспилотник с боезарядом кумулятивно-режущего действия, сообщил советник по вопросам развития технологических направлений обороны главы киевского режима Сергей Бескрестнов (Флеш).

    Такой боезаряд предназначен специально для разрушения высоковольтных опор и металлических конструкций мостов, пишет «Страна.ua». Он якобы состоит из основной части весом 40 кг и четырех дополнительных поражающих модулей.

    Бескрестнов предположил, что российская сторона планирует продолжить атаки на ключевые линии электропередачи. В среду днем появились видео разрушения ЛЭП в Киевской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что массированные удары по энергообъектам Киевской области наносятся с целью нарушить энергоснабжение объектов ВПК в украинской столице.

    Видео ударов по ЛЭП под Киевом смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    30 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Ульянов ответил назвавшему Россию «карликом» президенту Австрии

    Ульянов посоветовал президенту Австрии задуматься о размерах собственной страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Постпред России в Вене Михаил Ульянов посоветовал президенту Австрии Александру Ван дер Беллену объективно оценить размеры собственной страны после заявлений о российской государственности.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил на высказывание австрийского лидера, передает РИА «Новости».

    Дипломат посоветовал главе государства задуматься о масштабах собственной страны.

    Ранее Александр Ван дер Беллен во время выступления во дворце Хофбург назвал Россию «карликом, который ведет себя как гигант». Это заявление вызвало резкую критику со стороны пользователей социальных сетей. Комментаторы указали на оторванность политика от реальности и прикрепили к своим сообщениям географическую карту.

    «Президент Австрии назвал Россию «карликом, который ведет себя как гигант». Любопытно. Если он считает Россию карликом, то как бы он охарактеризовал свою собственную страну?» – написал Ульянов в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Дипломат также подчеркнул, что публичным деятелям следует более тщательно подбирать слова во время официальных выступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Михаил Ульянов раскритиковал политику Австрии по затягиванию выдачи виз российским дипломатам.

    В ответ на искусственные задержки с оформлением въездных документов Москва заблокировала проведение крупного космического форума на австрийской территории.

    Ранее Министерство иностранных дел России исключило возможность нормализации двусторонних отношений из-за ангажированной позиции Вены.

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    30 сентября 2026, 11:58 • Новости дня
    Власти Израиля признали резню на рейсе FlyDubai терактом
    Власти Израиля признали резню на рейсе FlyDubai терактом
    @ Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел экстренное совещание после попытки второго пилота захватить самолет авиакомпании FlyDubai, летевший из Дубая в Тель-Авив с израильтянами на борту.

    Инцидент произошел на рейсе FZ1073, направлявшемся в Тель-Авив со 180 израильскими пассажирами, передает Israel National News.

    Во время полета над Иорданией второй пилот напал с ножом на командира судна. Самолет начал стремительное снижение с высоты около 10 тыс. метров до 4 тыс. метров.

    Командир успел подать сигнал бедствия, свидетельствующий о незаконном вмешательстве. По словам очевидцев, кабина была залита кровью. Армия обороны Израиля сообщила: «После поступления сообщений начальник Генерального штаба провел оценку ситуации с командующим ВВС и другими командирами».

    Пассажирам и членам экипажа удалось выломать дверь кабины и обезвредить нападавшего. Вскоре лайнер восстановил управление и благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Израильские власти официально расценивают произошедшее как террористический акт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж летевшего в Тель-Авив лайнера FlyDubai подал сигнал о захвате воздушного судна.

    Вскоре после этого самолет экстренно приземлился на территории Саудовской Аравии.

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    30 сентября 2026, 13:20 • Новости дня
    Авиаэксперт оценил версии ЧП на борту самолета Flydubai

    Авиаэксперт Гусаров: Самолет Flydubai избежал катастрофы благодаря урокам 2015 года

    Авиаэксперт оценил версии ЧП на борту самолета Flydubai
    @ IMAGO/PIUS KOLLER/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Инцидент на борту рейса Flydubai показал, насколько критичен принцип взаимного контроля в кабине пилотов: именно он не позволил потенциально опасной ситуации перерасти в авиакатастрофу. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате из-за драки двух пилотов.

    «В истории гражданской авиации случались инциденты, когда пилот намеренно провоцировал авиакатастрофу. Один из самых резонансных произошел в 2015 году: Airbus A320-211 авиакомпании Germanwings, летевший маршрутом Барселона – Дюссельдорф, разбился во французских Альпах. Официальной причиной трагедии стало самоубийство пилота», – напомнил Роман Гусаров.

    Он отметил, что согласно результатам расследования, командир воздушного судна передал управление второму пилоту и ненадолго покинул кабину. Оставшись один, тот заблокировал дверь изнутри и целенаправленно изменил настройки автопилота, запустив снижение самолета. Когда командир попытался вернуться в кабину, второй пилот никак не реагировал – не отвечал на стуки и не открывал дверь. В результате катастрофы погибли 144 пассажира и шесть членов экипажа.

    «Эти события стали поводом для серьезного пересмотра стандартов безопасности в авиации. Было введено правило: если один из пилотов покидает кабину во время полета, его место должен занять кто-то из членов экипажа. Таким образом, в кабине ни при каких обстоятельствах не должен оставаться только один летчик. Это критически важно с учетом того, что вход защищен бронированной дверью – она предотвращает попытки угона, но одновременно лишает остальных участников полета возможности попасть внутрь при острой необходимости», – рассказал эксперт.

    Как указал собеседник, в случае ЧП на самолете Flydubai есть несколько версий произошедшего. Согласно одной из них – причиной инцидента могли стать действия одного из пилотов, который пытался совершить самоубийство. «Командиры корабля проходят серьезный психологический отбор, их тестируют, и далеко не каждый допускается к управлению лайнером – даже при наличии нужных навыков», – напомнил Гусаров. Он допустил, что поскольку у пилота нет возможности остаться в кабине одному, тот решил обезвредить своего коллегу и затем сделать «свое черное дело».

    Эти планы были нарушены: экипаж подал сигнал бедствия, и дверь в кабину, по всей видимости, была открыта, что позволило вмешаться, в том числе пассажирам. «Сейчас часто звучат заявления, что технически самолеты могут летать на автопилоте, без пилотов. Но практика показывает: мало того, что работу систем должен контролировать человек, так еще второй пилот, в свою очередь, должен контролировать первого. Это своего рода резервный канал, и в данном случае он, к счастью, сработал надежно – трагедии не произошло», – рассуждает аналитик.

    По его мнению, после ЧП потребуется «ревизия» психологического состояния пилотов авиакомпаний. «Виновные же в инциденте не только лишатся возможности работать по специальности, но и получат немалый срок по уголовному делу», – заключил Гусаров.

    В среду самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. Рейс выполнял Boeing 737 MAX. Лайнер вылетел из Дубая около 07:05 по местному времени (06:05 мск). Во время полета над Саудовской Аравией он начал снижаться и отклонился от первоначального маршрута.

    По данным сервисов отслеживания, экипаж сначала установил код 7700, означающий общую чрезвычайную ситуацию, а затем на короткое время переключился на 7500 – тот, который подают при возможном захвате. Израиль поднял в воздух истребители, а Центральное командование США (CENTCOM) подключилось к координации связи с региональными службами.

    Позднее связь с кабиной пилотов восстановили. Около 10:00 борт приземлился в аэропорту саудовского города Табук. Ряд израильских СМИ сообщили, что на борту Boeing произошла драка. Во Flydubai в свою очередь рассказали, что конфликт продолжался в кабине пилотов, пока один из них не потерял сознание.

    В ходе расследования обстоятельств ЧП власти Саудовской Аравии проверяют версию, что один из пилотов мог намеренно попытаться разбить самолет. По информации 14-го канала, он направил лайнер в пике с высоты 30 тыс. футов. Другой пилот в этот момент якобы попытался его остановить – так и завязалась драка, где один из мужчин был ранен ножом.

    Предположительно, пилот, совершивший опасный маневр, – гражданин Омана, а командир корабля – ОАЭ. При этом изначально поступали сообщения, что нападавший является украинцем, а пострадавший пилот – россиянин. Впрочем, вскоре в российском генконсульстве в Дубае заверили, что граждан России среди пилотов не было. Израиль классифицирует инцидент как попытку теракта. Подозреваемого в ЧП допрашивают, передает 12-й канал израильского телевидения.

    Смотрите видео с борта Flydubai, снятое во время драки пилотов, в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

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    30 сентября 2026, 11:45 • Новости дня
    Пассажиры самолета FlyDubai обезвредили вооруженного ножом пилота

    Пилот с ножом попытался устроить крушение лайнера FlyDubai рейсом в Тель-Авив

    Пассажиры самолета FlyDubai обезвредили вооруженного ножом пилота
    @ IMAGO/Zoonar.com/Markus Mainka/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пассажиры рейса Дубай – Тель-Авив предотвратили авиакатастрофу, обезвредив вооруженного ножом пилота, который пытался разбить самолет с 180 людьми на борту.

    Одного из пилотов пассажирского лайнера FlyDubai ранили ножом, передает РИА «Новости». Вмешательство израильских пассажиров позволило обезвредить нападавшего и избежать трагедии, сообщил телеканал i24News.

    «Два часа мы слышали крики в самолете. Пилот был ранен ножом, и мы видели много крови», – рассказала одна из пассажирок.

    Находившиеся на борту врач и медсестра оказали первую помощь пострадавшему. Управление лайнером взяли на себя другие пилоты, летевшие этим рейсом.

    По данным 14-го канала израильского телевидения, инцидент мог быть попыткой самоубийства одного из пилотов. Он направил судно в крутое пике с высоты 10 тыс. метров до 4,5 тыс. метров.

    Трагедию предотвратил напарник, вступивший в драку. 12-й канал израильского ТВ сообщал, что конфликт произошел между пилотами – россиянином и украинцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж летевшего из Дубая в Тель-Авив лайнера подал сигнал о захвате воздушного судна.

    Причиной чрезвычайной ситуации, по данным израильского телевидения, стала драка между пилотами.

    Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил о полном контроле над ситуацией.

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    30 сентября 2026, 17:53 • Новости дня
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в 2000-х годах
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в 2000-х годах
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни из Грозного в начале двухтысячных годов из-за сильных разрушений.

    Президент России Владимир Путин вспомнил события начала двухтысячных годов, когда после боевых действий в Чечне многие предлагали перенести столицу республики из разрушенного Грозного, передает ТАСС.

    «Помню, вы это знаете, когда летал над Грозным в начале двухтысячных годов, все мы знаем, как Грозный тогда выглядел, и как, скажу об этом еще раз, многие думали о том, чтобы перенести вообще столицу республики в другое место. Но первый президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров хотя и сам был родом из другого региона республики, все-таки сказал: нет, Грозный был и должен остаться столицей Чечни. Так и произошло», – заявил Владимир Путин.

    Глава государства отметил, что за последние годы город невероятно преобразился благодаря усилиям Рамзана Кадырова и его управленческой команды.

    «И я хочу поблагодарить всю вашу управленческую команду за это, пожелать вам дальнейших успехов», – обратился Путин к главе Чечни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин высоко оценил вклад чеченского народа в СВО и укрепление России.

    На прошедших в сентябре выборах явка в Чеченской Республике составила 95,19%. Действующий глава региона Рамзан Кадыров одержал победу с результатом 99,85% голосов.

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    30 сентября 2026, 11:20 • Новости дня
    Подравшиеся на борту самолета Flydubai пилоты оказались из России и с Украины
    Подравшиеся на борту самолета Flydubai пилоты оказались из России и с Украины
    @ IMAGO/Zoonar.com/Markus Mainka/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии из-за драки между российским и украинским пилотами, сообщил 12-й канал израильского телевидения.

    Бортом эмиратской авиакомпании Flydubai, совершившим экстренную посадку в Саудовской Аравии во время рейса Дубай – Тель-Авив, управляли пилоты из России и с Украины, передает ТАСС.

    Согласно информации израильского телеканала, украинец выполнял обязанности второго пилота. Ранее этот же источник заявлял, что самолет не смог достичь пункта назначения в Израиле из-за конфликта в кабине.

    Уточняется, что экипаж передал сигнал об угоне воздушного судна именно вследствие возникшей драки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские телеканалы назвали драку пилотов причиной инцидента на рейсе Дубай – Тель-Авив.

    Самолет благополучно сел в Саудовской Аравии.

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    30 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    Рютте подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал получение официального письма Москвы с жестким предупреждением о последствиях возможной блокады Калининградской области.

    Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил получение предупреждения России о ядерном ответе на возможную блокаду Калининграда со стороны альянса. Выступая на военно-космической конференции в Брюсселе, руководитель Североатлантического блока прокомментировал ситуацию с российским посланием, передает ТАСС.

    «Я не могу разглашать содержание, но да, мы получили это письмо, и это примерно то, о чем они сообщили СМИ», – сказал Марк Рютте.

    При этом генсек НАТО призвал страны Прибалтики сохранять спокойствие, а государства блока – продолжать поддержку Киева и вкладывать средства в вооружения. Он в очередной раз назвал альянс исключительно оборонительным союзом и добавил, что не верит в возможные угрозы.

    Ранее российские дипломаты в Бельгии предостерегли НАТО от попыток блокады Калининградской области.

    Днем позже дипломаты указали на готовность применить ядерный арсенал для защиты региона.

    В ответ пресс-секретарь военного блока Эллисон Харт осудила подобные комментарии Москвы.

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    30 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    Стало известно о драке пилотов самолета Дубай – Тель-Авив

    ТВ Израиля: Причиной ЧП с лайнером Flydubai стала драка пилотов

    Стало известно о драке пилотов самолета Дубай – Тель-Авив
    @ IMAGO/Andreas Haas/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лайнер Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, сообщил о захвате, поскольку между пилотами произошла драка, сообщили израильские телеканалы.

    Воздушное судно подало сигнал о бедствии и развернулось в небе над Саудовской Аравией из-за драки между пилотами, передает ТАСС со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

    Согласно этим данным, сигнал о захвате самолета подали, когда между пилотами произошел конфликт.

    Телеканал указал, что первоначальная версия угона самолета теперь исключается.

    Напомним, пилоты сначала передали код 7700, сигнализирующий о ЧС, после был передан код 7500, сообщающий о захвате воздушного судна. На его перехват направили самолеты ВВС Израиля.

    Через некоторое время самолет сел в Саудовской Аравии.

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    30 сентября 2026, 08:25 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе массированного удара поразили киевский коммуникационный центр, а также порт Измаил, сообщило Минобороны.

    Удар наносился в ночь на среду высокоточным оружием наземного базирования и дальнобойными беспилотниками, указало ведомство в Max.

    В результате операции были успешно поражены несколько стратегически важных целей. Среди них оказался коммуникационный центр, расположенный в Киеве.

    Кроме того, российские военные нанесли урон объектам энергетической системы в Киевской области, которые обеспечивали работу военного производства.

    Также была поражена инфраструктура порта Измаил.

    Ранее ВС России поразили объекты энергетики, использовавшиеся в интересах ВСУ.

    Кроме того, российские военные нанесли групповой удар по центрам обработки данных в Киеве.

    Также российская армия ударила по цехам производства беспилотников ВСУ.

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    30 сентября 2026, 19:26 • Новости дня
    В Киеве остановился электротранспорт и пропал свет

    В Киеве полностью остановился электротранспорт и пропал свет

    В Киеве остановился электротранспорт и пропал свет
    @ Yevhen Kotenko/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Украины полностью остановилось движение электротранспорта и начались масштабные перебои с электричеством и водоснабжением.

    Работа электротранспорта в Киеве полностью прекратилась на фоне масштабных перебоев, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В городе также зафиксированы серьезные проблемы с инфраструктурой. Помимо остановки наземного транспорта, перебои со светом наблюдаются в киевском метрополитене. Также в столице Украины фиксируются сложности с водоснабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в среду в Киеве начались масштабные отключения электроэнергии и водоснабжения.

    За два дня до этого российские военные атаковали киевские центры обработки данных. Ранее мэр города Виталий Кличко сообщал о перебоях с водой из-за ударов по складам.

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    30 сентября 2026, 13:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области

    Военный эксперт Кнутов: Удары по энергообъектам сократят запуски дронов Украиной

    Эксперт объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России стремятся нарушить энергоснабжение ВПК Украины, чтобы снизить выпуск дронов и комплектующих для ракет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, серия ударов по энергообъектам в Киевской области – еще не старт полномасштабной кампании, но предупреждение. Если позиция Киева по урегулированию конфликта останется прежней, интенсивность ударов будет нарастать.

    «В Киеве и области сосредоточено значительное количество предприятий военно-промышленного комплекса: это сборка дронов и крылатых ракет, производство радиолокационных станций и систем РЭБ, а также ремонт военной техники и различной аппаратуры», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что ранее эти объекты прикрывались украинскими системами ПВО. Однако после сокращения западных поставок ракет-перехватчиков значительная часть предприятий фактически осталась без должной защиты. Это существенно расширило возможности ВС России для поражения целей, уточнил собеседник.

    Вместе с тем, добавил аналитик, часть производств размещена под прикрытием густонаселенной агломерации: некоторые развернуты в подвалах жилых домов, а дроны типа FPV зачастую собирают прямо в квартирах – рядом с местами проживания обычных граждан. «Уничтожить такие объекты крайне сложно», – заметил спикер.

    Поэтому, по его словам, российская армия проводит мероприятия по ограничению электроснабжения противника. «Для работы предприятий ВПК Украины нужны электричество, и в преддверии зимы – тепло. Именно поэтому сейчас мы наносим удары по энергетической инфраструктуре: выводим из строя в том числе подстанции и тепловые электростанции. Такие меры сократят выпуск дронов и комплектующих для крылатых ракет. В результате снизится общий объем средств, способных наносить удары по российской территории», – пояснил Кнутов.

    Он обратил внимание на то, что украинские СМИ называют минувшую ночь началом «кампании против энергосистемы». Впрочем, как считает эксперт, говорить об этом пока преждевременно. «Если бы речь действительно шла о начале полноценной кампании, то удары носили бы куда более масштабный характер – причем не только по Киеву, но и по таким регионам, как Закарпатье, Днепропетровск, Запорожье и Харьков, где еще сохраняется военное производство», – предположил аналитик.

    «В нынешнем виде это скорее предупреждение: если украинское руководство не изменит свою позицию в вопросе урегулирования конфликта, тенденция сохранится и будет развиваться по нарастающей», – заключил Кнутов.

    В ночь на среду ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетической системы на Украине. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного базирования, беспилотных летательных аппаратов.

    По данным военного ведомства, в результате в Киеве поражен центр обработки данных «Де Ново». ЦОД является одной из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающей обработку, хранение и передачу информации в интересах ВСУ, указали в министерстве.

    В Киевской области целями стали электроподстанция Киевская в населенном пункте Наливайковка, обеспечивающая переток электроэнергии и ее распределение для объектов военно-промышленного комплекса; гидроэлектростанция Киевская в населенном пункте Вышгород, обеспечивающая объекты военной промышленности в северной части региона.

    Кроме того, российские военные нанесли удары по тепловой электростанции Трипольская, обеспечивающей электроэнергией объекты военной промышленности в южной части Киевской области, а также по аккумуляторному парку хранения энергии в населенном пункте Гореничи, использовавшемуся для накопления электроэнергии в интересах бесперебойного функционирования военных объектов в столичном регионе.

    В Одесской области атакован производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, обеспечивавший прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны. На переходе морем в северо-западной части Черного моря поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для украинской армии, добавили в ведомстве.

    Напомним, удары по целям в Киеве и области носят практически непрерывный характер. Украинская столица, по оценкам западной прессы, все больше напоминает прифронтовой город: регулярные налеты БПЛА привели к перебоям в работе транспорта, мобильной связи и интернета, пустым полкам в магазинах. Как отмечают эксперты, ошибки Владимира Зеленского привели к тому, что для украинцев Киев потерял репутацию безопасного города, а для союзников перестал быть «витриной устойчивости» Украины.

    Смотрите кадры ударов по Киеву и области в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

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    30 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Индийские СМИ назвали имя командира рейса Flydubai FZ1073
    Индийские СМИ назвали имя командира рейса Flydubai FZ1073
    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Командиром рейса FZ1073 авиакомпании Flydubai был гражданин Индии Смит Маччхар, сообщили индийские СМИ.

    Коллеги пилота сообщили, что он присоединился к авиакомпании Flydubai в 2022 году, передает Breaking Aviation News & Videos.

    До этого Смит Маччхар в течение десяти лет работал в индийской бюджетной авиакомпании SpiceJet.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минобороны Израиля назвал инцидент с самолетом Flydubai терактом. В среду пассажиры рейса молились во время экстренной посадки в Аравии. В среду пилотов госпитализировали.

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    30 сентября 2026, 12:22 • Новости дня
    Израильские СМИ: Устроивший резню пилот самолета FlyDubai – гражданин Омана

    Военные Израиля назвали чудом спасение пассажиров самолета FlyDubai

    Израильские СМИ: Устроивший резню пилот самолета FlyDubai – гражданин Омана
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    В Израиле сообщили, что пилот, предположительно оманец, мог пытаться направить самолет с целью суицида, однако экипажу и пассажирам удалось избежать трагедии.

    По данным издания Israel National News, военные ведут проверку версии, согласно которой пилот пытался использовать самолет для самоубийства. Пока неясно, был ли мотивом психологическое состояние или национальные соображения.

    Представитель армии назвал благополучное завершение инцидента «настоящим чудом» и связал это с находчивостью экипажа и помощью израильских пассажиров на борту.

    Начальник генштаба ЦАХАЛа проводит оценку ситуации и рассматривает возможность отправки военно-транспортных самолетов Hercules в Саудовскую Аравию. Одновременно авиакомпания Flydubai приняла решение направить туда собственный самолет, чтобы вернуть пассажиров в Израиль.

    Военно-воздушные силы Израиля повысили уровень готовности на случай проведения такой операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, направлявшийся из Дубая в Тель-Авив самолет FlyDubai подал сигнал о захвате и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

    Пассажиры рейса при помощи врача и медсестры предотвратили авиакатастрофу, обезвредив вооруженного ножом пилота

    Ранее сообщалось, что подравшиеся в кабине пилоты оказались гражданами России и Украины.

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