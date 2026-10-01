Главы МВД земель Германии отменили принцип единогласия из-за АдГ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Конференция министров внутренних дел федеральных земель Германии отказалась от принципа единогласия... В дальнейшем для принятия решения будет достаточно как минимум 13 голосов из 16», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс еще осенью 2025 года предлагала ввести механизм, ограничивающий возможность оппозиции блокировать важные инициативы.

Принцип единогласия ранее не был закреплен формально, а опирался на многолетнюю традицию.

Похожие изменения планируются и на конференциях премьер-министров земель Германии. Руководство регионов намерено перейти к принятию решений квалифицированным большинством, чтобы исключить риск единоличного блокирования работы со стороны представителей АдГ.

В начале сентября «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

Власти ФРГ заранее проработали варианты изоляции данного региона.

Председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай пригрозил оппозиции применением ранее не использовавшейся статьи конституции.