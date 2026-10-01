  • Новость часаВойска России освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО за сентябрь
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    На примирение Африки и Европы арабы бросили женщину
    На Украине заявили о применении Россией нового боезаряда для ударов по мостам и ЛЭП
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в 200-х годах
    Самодельные системы автопилота для автомобилей стали причиной смертельных ДТП
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
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    В новом бюджете России заложено увеличение средств на нацпроект «Станки»
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    Спецпосланник папы римского посетил пленных украинцев в России
    1 октября 2026, 05:25 • Новости дня

    Генштаб: План осеннего призыва на срочную службу выполнен на 80%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В России досрочно призвали около 80% граждан в рамках осенней призывной кампании 2026 года благодаря новому формату круглогодичных медицинских обследований, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский.

    Призывники теперь могут проходить медицинское освидетельствование и психологический отбор в течение всего года, это снизило нагрузку на призывные пункты, сказал Бурдинский в интервью «Красной Звезде».

    «В результате к настоящему времени – до начала очередного периода отправки – уже призваны около 80% граждан от установленного задания. Это высокий показатель деятельности сотрудников военных комиссариатов и призывных комиссий», – отметил он.

    Генерал-полковник также сообщил, что, согласно указу президента, в 2026 году на срочную службу планируется направить 261 тыс. человек. В период с октября по декабрь в войска отправятся 120 тыс. новобранцев.

    Круглогодичный призыв проводится в России впервые.

    В ноябре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве на срочную военную службу.

    В конце декабря глава государства утвердил количество новобранцев на 2026 год в размере 261 тыс. человек.

    Весной Генеральный штаб объяснил расширение периода призывных мероприятий необходимостью равномерного распределения нагрузки на военкоматы.

    30 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда

    Песков напомнил Европе о нормах ядерного ответа за блокаду Калининграда

    Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Нормативными документами России установлен ядерный ответ за любые попытки блокировать Калининградскую область, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские дипломаты совершенно естественно напоминают «горячим головам» в Европе о положениях установочных документов по этому вопросу, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские дипломаты напомнили о ядерном ответе при возможной блокаде Калининграда.

    Посольство России предупредило о последствиях блокады региона.

    В понедельник Москва также предупредила НАТО о готовности защищать Калининград всем арсеналом.

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    30 сентября 2026, 10:19 • Новости дня
    Boeing получил контракт на создание новейшего истребителя для ВМС США

    Пентагон заключил с Boeing сделку на 20 млрд долларов для разработки истребителя

    Boeing получил контракт на создание новейшего истребителя для ВМС США
    @ Boeing/NAVAIR (Public Release SPR-2026-0601)

    Компания Boeing выиграла многомиллиардный контракт на создание перспективного истребителя шестого поколения для Военно-морских сил США.

    Американская корпорация займется созданием истребителя шестого поколения по программе F/A-XX для Военно-морских сил США, передает Axios. Пентагон объявил о сделке стоимостью свыше 20 млрд долларов во вторник.

    В ходе закрытого конкурса Boeing обошел Northrop Grumman, в то время как Lockheed Martin выбыл из гонки ранее. Новые боевые машины должны прийти на смену парку самолетов Super Hornet, которые длительное время эксплуатировались, в том числе на Ближнем Востоке.

    Детали окончательного дизайна самолета пока держатся в секрете, однако известно, что он будет дополнять различные модификации F-35. Главнокомандующий ВМС США адмирал Дэрил Кодл ранее заявил: «Служба должна иметь авиакрыло, состоящее из самых передовых ударных истребителей».

    Параллельно Boeing занимается производством истребителя F-47 для ВВС США. Этот проект был представлен президентом США Дональдом Трампом и министром обороны Питом Хегсетом в Овальном кабинете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной корпорация Northrop Grumman представила концепт военно-морского истребителя F/A-XX.

    Осенью прошлого года компания Boeing приступила к производству боевого самолета шестого поколения F-47.

    Ранее министерство обороны США рекомендовало перенаправить финансирование с флотского проекта на эту программу ВВС.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    30 сентября 2026, 12:55 • Новости дня
    Песков подтвердил обсуждение возможного перемещения С-400 из Турции

    Песков: Россия и Турция обсуждают возможное перемещение систем С-400

    Tекст: Мария Иванова

    Тема возможного перемещения зенитных ракетных систем С-400 из Турции стоит на повестке дня, ведется соответствующая работа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил информацию о контактах по возможному перемещению систем, отметив, что «такая тема есть на повестке дня, ведется соответствующая работа и осуществляются соответствующие контакты», передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Москва может согласиться на перемещение С-400 из Турции в страну, с которой у России дружественные отношения.

    В 2017 году Турция подписала контракт с Россией на поставку полкового комплекта С-400, который был доставлен летом и осенью 2019 года.

    США призывали Анкару отказаться от этих комплексов в пользу Patriot, однако Турция не пошла на такие уступки. В результате Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о продолжении переговоров по реэкспорту российских С-400.

    В субботу глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Анкара не обращалась к Москве с просьбой разрешить вывоз этих систем.

    На прошлой неделе США пообещали урегулировать спор с Турцией по поводу зенитных ракетных комплексов.

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    30 сентября 2026, 09:05 • Новости дня
    Ростех представил систему защиты заводов от беспилотников

    Ростех показал на минском «Иннопроме» комплексную систему защиты от БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке в столице Белоруссии продемонстрировали новейшие технологические решения, способные уберечь критическую инфраструктуру от атак дронов и последствий чрезвычайных ситуаций.

    Госкорпорация привезла на мероприятие «Иннопром. Беларусь» уникальную экосистему для охраны предприятий, сообщает пресс-служба организации.

    «Мы показываем в Минске решения, которые повышают безопасность предприятий и специалистов при различных чрезвычайных ситуациях, включая атаки беспилотников», – отметили представители компании.

    Экспозиция включает три основных элемента. Первый из них представляет собой модульную пассивную защиту «Паутина». Эта пространственная сеть монтируется без сварки и способна перехватывать летящие на огромной скорости аппараты.

    Также разработчики показали мобильные электроподстанции на колесных платформах для быстрого восстановления энергоснабжения при авариях.

    Третьим компонентом стали модульные убежища гражданской обороны «Куб-М». Один такой контейнер площадью 25 квадратных метров вмещает до 50 человек и выдерживает фугасный взрыв при усилении бетонными блоками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре российские специалисты создали инновационную систему радиоэлектронной борьбы с беспилотниками «Жнец».

    Летом госкорпорация «Ростех» наладила серийный выпуск мобильных убежищ для защиты работников предприятий от взрывов.

    Ранее компания «РТ-Проектные технологии» показала модульную конструкцию «Паутина» для перехвата тяжелых дронов.

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    30 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Создана версия дрона Supercam S180 с возможностью оперативного картографирования

    Новую версию дрона Supercam S180 научили создавать цифровую карту местности

    Tекст: Мария Иванова

    Российские разработчики представили новую версию беспилотника-разведчика Supercam S180, которая способна оперативно передавать командованию цифровую карту местности при проведении разведки в глубоком тылу.

    О новой модификации дрона сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская на международной выставке ADEX 2026 в Баку, передает ТАСС.

    По ее словам, аппарат способен предоставлять детальную карту местности еще во время полета. Полученные данные могут применяться для глубокой разведки, обнаружения замаскированных объектов, оценки состояния дорог и мостов, а также выявления окопов, укреплений и складов.

    Згировская отметила, что информация с S180 может стать более оперативной альтернативой спутниковым данным. Она позволяет планировать огневое поражение и отслеживать изменения обстановки, в том числе ретроспективно. Использование системы с фотонагрузкой снижает влияние человеческого фактора, так как позволяет детально изучить кадры аэрофотосъемки в любой момент.

    В компании уточнили, что скорость фотосъемки регулируется автоматически в зависимости от скорости полета беспилотника, а данные передаются в высоком качестве в режиме реального времени на наземную станцию управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что иностранные заказчики заинтересовались производством российских дронов Supercam S350.

    В понедельник разработчики анонсировали показ новейшего беспилотника Supercam на выставке в Баку.

    В январе БПЛА Supercam получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.

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    30 сентября 2026, 16:07 • Новости дня
    Российские военные поделились опытом тылового обеспечения на учениях ОДКБ

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие России продемонстрировали коллегам из стран ОДКБ организацию тылового обеспечения и маскировку позиций с учетом опыта проведения специальной военной операции.

    Российские военные в ходе маневров «Эшелон-2026» на полигоне Чебаркульский в Челябинской области продемонстрировали организацию тылового обеспечения во время спецоперации, передает РИА «Новости». Начальник штаба материально-технического обеспечения Центрального военного округа Сергей Спиридонов отметил, что опыт передается союзникам по ОДКБ.

    «В ходе учения «Эшелон-2026» мы демонстрируем нашим коллегам из стран ОДКБ, как мы выполняем задачи тылового обеспечения в реальной боевой обстановке. В заданном районе для восстановления боеспособности подразделений, прибывающих после выполнения боевых задач, оборудован тыловой район», – привело слова Спиридонова Минобороны РФ. Он уточнил, что такие районы полностью заглубляются и маскируются под рельеф местности.

    Все помещения в тыловом районе строятся по блиндажному типу и включают элементы для проживания, питания и банно-прачечного обслуживания в полевых условиях. Особое внимание уделяется безопасности: блиндажи оснащены замаскированными входами и запасными выходами для экстренной эвакуации.

    Военнослужащие также отработали развертывание полевых пунктов заправки, эвакуацию и ремонт техники под угрозой атак беспилотников. Кроме того, сводный батальон применил наземные робототехнические комплексы и дроны для доставки грузов на линию соприкосновения и эвакуации раненых.

    Учения «Эшелон-2026» проходят совместно с маневрами «Взаимодействие-2026» и «Поиск-2026», в них участвуют около 2 тыс. человек и 350 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные маневры стран ОДКБ стартовали на Чебаркульском полигоне 27 сентября.

    Воинские контингенты из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в Челябинскую область накануне тренировок.

    Российская сторона активно делится с союзниками по организации опытом ведения специальной военной операции.

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    30 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    В Петербурге спустили на воду новейший тральщик «Семен Агафонов»

    В Петербурге спустили на воду морской тральщик «Семен Агафонов»

    Tекст: Мария Иванова

    На Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге состоялась церемония спуска на воду новейшего морского тральщика «Семен Агафонов» проекта «Александрит».

    Корабль стал 12-м в серии проекта 12,7 тыс., построенным для нужд ВМФ России, передает ТАСС.

    Заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин отметил, что корабли этого проекта успешно выполняют задачи во всех морях страны.

    По его словам, освоение сложнейшей технологии строительства серийных кораблей подтверждает правильность решений руководства флота и судостроительной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной ВМФ принял на вооружение тральщик «Полярный».

    В апреле в Петербурге заложили новый морской тральщик «Дмитрий Глухов».

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    30 сентября 2026, 21:41 • Новости дня
    Выпускников пожарных колледжей предложили отправлять на службу в структуры МЧС

    МЧС предложило отправлять выпускников пожарных колледжей в свои подразделения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы спасательного ведомства Денис Попов предложил направлять выпускников пожарных колледжей на воинскую службу в подразделения федеральной противопожарной службы.

    Статс-секретарь – заместитель главы МЧС Денис Попов на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции сообщил о планах направлять выпускников пожарных колледжей на воинскую службу в подразделения федеральной противопожарной службы. По его словам, во многих регионах России наблюдается нехватка кадров, включая водителей, что препятствует выезду техники на дежурства, передает РИА «Новости».

    Для устранения дефицита депутаты нижней палаты парламента разработали законопроект. Документ предполагает привлечение военнослужащих к профилактике и тушению возгораний, а также к проведению военно-спасательных операций.

    «Самое важное, что наши колледжи, которые выпускают наших специалистов, – у нас нет брони… они сразу уходят в армию, а здесь они будут работать по специальности. У нас сейчас уже выпускники там больше 176 человек, мы их сможем, так скажем, привлечь на воинскую службу к себе, они уже нам будут служить… эффективно по назначению», – подчеркнул Попов.

    До этого правительство России поддержало законопроект о прохождении срочной службы в подразделениях пожарной охраны.

    Ранее спасательное ведомство подготовило проект указа для закрепления возможности прохождения военной службы в своих формированиях. Как писала газета ВЗГЛЯД, ежегодно в пожарные части МЧС будут направлять до 5 тыс. призывников.

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    30 сентября 2026, 08:30 • Новости дня
    В России создали нейросетевой комплекс для обнаружения дронов

    Центр «Ушкуйник» создал акустический комплекс «Паук» для вычисления дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественные инженеры разработали экспериментальную сеть акустических датчиков «Паук», способную с помощью обучаемых нейросетей распознавать модели беспилотников и прогнозировать пути их полета.

    Научно-производственный центр «Ушкуйник» разработал экспериментальную линейку акустических датчиков комплекса «Паук», предназначенных для распознавания дронов и определения их траектории, передает РИА «Новости».

    Генеральный директор центра Алексей Чадаев сообщил, что система была впервые показана на III Международном технологическом конгрессе в парке «Патриот» в сентябре.

    «Сегодня поле боя становится сенсорным, даже мультисенсорным. И побеждает на нем тот, кто лучше видит, слышит, чувствует, реагирует на тепло. Линейка новейших акустических датчиков призвана дополнить это сенсорное поле боя, чтобы лучше слышать противника», – заявил Чадаев. Он отметил, что система будет постоянно совершенствоваться за счет накопления базы звуковых файлов и обучения нейросетей.

    В будущем комплекс сможет не только обнаруживать беспилотники, но и определять их тип, скорость и двигатель, сравнивая работу системы с акустиками подводных лодок. В состав «Паука» входят датчики различных типов, включая парашютные, которые можно сбрасывать с дронов или размещать на земле и деревьях.

    Каждый датчик функционирует как ретранслятор благодаря меш-сети. Разработчики пояснили, что крупные ретрансляторы собирают данные с 30 устройств и передают их на шлюзы, что позволяет масштабировать систему до десятков тысяч единиц. Оптимальное размещение датчиков – в три эшелона на расстоянии 200 метров друг от друга, что помогает прогнозировать маршрут дрона и направлять мобильные огневые группы для его уничтожения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы начали боевые испытания новейшего акустического детектора дронов с искусственным интеллектом.

    Специалисты научно-производственного центра «Ушкуйник» разработали малозаметный безэкипажный катер «Скорлупа» для антидроновой защиты морских судов.

    Российские инженеры ранее представили скоростной самолетный антидрон «Кречет».

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    30 сентября 2026, 10:51 • Новости дня
    США заказали 30 новейших надводных беспилотников

    ВМС США заказали 30 средних беспилотных кораблей за 1,2 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Американский флот приобретет 30 автономных судов у трех различных производителей для расширения своих оперативных возможностей в морской зоне.

    Военно-морские силы Соединенных Штатов заключили контракты на производство новейших дронов в рамках программы MUSV, передает издание TWZ.

    Соглашения подписаны с компаниями Galliano Marine Services, HII и Saronic Technologies. Каждая фирма построит по десять аппаратов.

    «Эти контракты знаменуют собой значительный шаг вперед в воплощении стратегического видения в реальные возможности флота», – заявил исполняющий обязанности руководителя программы роботизированных систем ВМС Крис Миллер. Стоимость одного судна составит около 40 млн долларов. Общая сумма сделки достигает 1,2 млрд долларов.

    Поставки новых беспилотных кораблей начнутся в конце 2027 года. Аппараты должны обладать дальностью хода более 4600 км и нести полезную нагрузку массой до 25 т. Основной упор делается на модульные контейнерные системы, позволяющие быстро менять оборудование под конкретные задачи.

    Длина будущих судов не должна превышать 90 метров. На недавних испытаниях прототипы успешно продемонстрировали способность автономно ориентироваться в море и избегать столкновений. Представители флота отметили, что развитие подобных технологий критически важно для снижения рисков для экипажей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС США начали внедрение крупных безэкипажных кораблей типа Marauder от компании Saronic.

    Весной компания Saildrone представила ракетный беспилотный катер Spectre для участия в военно-морском конкурсе.

    В июле американские военные впервые задействовали надводные дроны для удара по иранской подводной лодке.

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    1 октября 2026, 03:35 • Новости дня
    Глава РАН оценил эффективность российского лазерного оружия

    Глава РАН Красников: Российское лазерное оружие показало высокую эффективность

    Tекст: Антон Антонов

    Российское лазерное оружие продемонстрировало высокую эффективность, а ведущие академические институты активно участвуют в его доработке, сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников.

    «Также высокую эффективность показало наше лазерное оружие, лазерные установки», – сказал глава РАН в интервью РИА «Новости».

    По его словам, специалисты работают над увеличением мощности и дальности луча, а также сокращением времени сопровождения цели лазером.

    Красников рассказал и о другом направлении – средствах поражения специальными методами, когда снаряд разлетается на мелкие высокоэнергетичные осколки, облако которых уничтожает беспилотники противника.

    Глава РАН добавил, что развиваются и классические комплексы противовоздушной обороны, включая «Панцири» и другие российские системы. Он подчеркнул, что в каждом из этих направлений ведущие ученые и институты страны принимают самое активное участие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал о целой линейке российских лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками.

    Новейший лазерный комплекс «Перун», обеспечивающий до 15 минут непрерывного излучения, проходит испытания в России.

    Ранее российские предприятия начали выпуск и поставки новых лазерных систем для противодействия беспилотникам, первые образцы которых успешно прошли испытания.

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    30 сентября 2026, 09:31 • Новости дня
    Индонезийский генерал пообещал заговорить с российскими моряками по-русски

    Генерал ВМС Индонезии пообещал говорить с моряками ТОФ по-русски

    Tекст: Мария Иванова

    Бригадный генерал морской пехоты Индонезии Диан Сурьяншах выразил готовность использовать русский язык при общении с экипажами кораблей Тихоокеанского флота в знак глубокого уважения.

    Заместитель командующего третьим региональным командованием ВМС Индонезии назвал странным использование английского на двусторонних встречах, передает РИА «Новости».

    Выступая на церемонии прибытия российских кораблей в порт Джакарты, военачальник поприветствовал гостей фразой «Доброе утро».

    «Возможно, в следующий раз я буду говорить по-русски – в знак уважения к вашей стране. Ведь это очень странно: представители двух стран, России и Индонезии, встречаются в Джакарте, но мы используем английский язык», – заявил офицер.

    Сурьяншах добавил, что визит укрепит профессиональные связи и оборонное сотрудничество. Отряд Тихоокеанского флота пробудет в Джакарте до четвертого октября. В состав группы вошли фрегат «Маршал Шапошников», корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Печенга».

    Программа пребывания включает совместные учения по маневрированию и связи, а также встречи офицеров и спортивные соревнования. Местные жители получат возможность осмотреть российские боевые корабли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с дружественным визитом в порт Танджунг-Приок в Джакарте.

    Месяцем ранее представители министерства обороны Индонезии и российского посольства договорились о расширении военного сотрудничества.

    Весной российские и индонезийские моряки провели совместное маневрирование у берегов индонезийской столицы.

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    30 сентября 2026, 08:07 • Новости дня
    Обвал иены сорвал программу модернизации японских истребителей F-15

    Модернизация японских истребителей F-15 отстала от графика из-за инфляции

    Tекст: Мария Иванова

    Модернизация японских истребителей F-15 столкнулась с серьезными проблемами из-за инфляции и падения курса иены, что привело к резкому удорожанию комплектующих.

    Программа обновления боевых самолетов американского производства существенно отстала от графика из-за резкого роста цен на комплектующие, передает ТАСС.

    С 2022 года удалось переоснастить только 18 машин, хотя по плану к концу марта 2028 года модернизацию должны пройти 54 самолета.

    В первую очередь истребители планировалось приспособить для запуска ракет JASSM дальностью от 320 до 800 км. Однако выделенный бюджет оказался недостаточным из-за резкого подорожания деталей на фоне падения курса иены и высокой инфляции.

    Основные виды вооружений для японской армии с 2023 года подорожали на 30-70%. Американский боевой самолет F-35B в 2026 финансовом году прибавил в цене 35%, достигнув 24,2 млрд иен (более 155 млн долларов). Японский самолет морского наблюдения Р-1 подорожал почти на 50%, вертолеты UH-2 – на 66%, а бронемашины – более чем на 40%.

    Из-за нехватки средств военное ведомство вынуждено сокращать планы закупок. Количество новых эсминцев для ВМС урезали с 12 до восьми, а число новых самолетов-заправщиков и транспортников – с 13 до семи. Теперь Токио делает ставку на приобретение более дешевых беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Boeing приступила к реализации программы обновления японских истребителей F-15J.

    Проект переоснащения этих боевых машин ракетами JASSM-ER подорожал наполовину от изначального бюджета.

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    30 сентября 2026, 08:51 • Новости дня
    При атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки пострадали четыре человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области 115 раз за прошедшие сутки. В результате четыре мирных жителя получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

    Вооруженные силы Украины 115 раз атаковали территорию Белгородской области за минувшие сутки, в результате чего пострадали мирные жители, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в MAX.

    «За минувшие сутки ВСУ 115 раз атаковали территорию Белгородской области. <…> В Белгородском и Шебекинском округах ранены четыре человека. Один из них находится в тяжелом состоянии», – написал глава региона.

    Украинские военные пять раз обстреляли область с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также сбросили взрывные устройства с беспилотников. Под ударами оказались Белгород и 17 округов, включая Алексеевский, Борисовский, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский и другие.

    За прошедшие сутки над регионом силами ПВО были сбиты и подавлены 119 украинских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь силы ПВО нейтрализовали 384 беспилотника ВСУ над территорией России.

    При атаке дронов на Белгородскую область пострадали три человека.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении трех сотрудников скорой помощи из Белгородской области за героизм.

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    1 октября 2026, 06:23 • Новости дня
    В России начались испытания новых модульных FPV-дронов

    Российские военные начали боевую апробацию новых модульных FPV-дронов «Сварог»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России стартовали испытания новых модульных FPV-дронов «Сварог», способных быстро менять частоты для адаптации к радиоэлектронной обстановке.

    Боевая апробация новой линейки FPV-дронов «Сварог» диагональю 15 и 17 дюймов проводится в России, передает ТАСС. Беспилотники оснащены сменными модулями управления и видео, которые позволяют адаптироваться к меняющейся радиоэлектронной обстановке.

    «В настоящее время боевую апробацию проходит новая линейка FPV-дронов «Сварог 15» и «Сварог 17» со сменными модулями управления и видео. Их главная особенность – модульность», – сообщил официальный представитель научно-производственного центра «Сварог». В организации отметили, что изделия могут быстро адаптироваться пилотами для полетов без необходимости переделывать весь комплекс с нуля. Операторы получили возможность оперативно менять частоты, и уже поступают первые положительные отзывы из зоны СВО.

    В НПЦ «Сварог» уточнили, что сменные модули позволяют адаптировать платформы под различные частотные диапазоны. Пилот может самостоятельно выбирать рабочую частоту, исходя из обстановки. Кроме того, новая линейка дронов оборудована системой быстросъемных шасси, что значительно ускоряет их замену при поломках после жесткой посадки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее в России стартовало применение автомобильного комплекса радиоэлектронной борьбы «Сварог 12». Летом российские подразделения приступили к боевым испытаниям новейшего зенитного дрона-перехватчика «Сварог про».

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