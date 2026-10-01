Генштаб: План осеннего призыва на срочную службу выполнен на 80%

Tекст: Алексей Дегтярёв

Призывники теперь могут проходить медицинское освидетельствование и психологический отбор в течение всего года, это снизило нагрузку на призывные пункты, сказал Бурдинский в интервью «Красной Звезде».

«В результате к настоящему времени – до начала очередного периода отправки – уже призваны около 80% граждан от установленного задания. Это высокий показатель деятельности сотрудников военных комиссариатов и призывных комиссий», – отметил он.

Генерал-полковник также сообщил, что, согласно указу президента, в 2026 году на срочную службу планируется направить 261 тыс. человек. В период с октября по декабрь в войска отправятся 120 тыс. новобранцев.

Круглогодичный призыв проводится в России впервые.

В ноябре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве на срочную военную службу.

В конце декабря глава государства утвердил количество новобранцев на 2026 год в размере 261 тыс. человек.

Весной Генеральный штаб объяснил расширение периода призывных мероприятий необходимостью равномерного распределения нагрузки на военкоматы.