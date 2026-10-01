Генштаб рассказал о ходе призыва на военную службу в новом формате

Генерал Бурдинский: Качество призыва россиян на военную службу возросло

Tекст: Антон Антонов

Отмечается, что впервые мероприятия призыва проходят круглый год. Бурдинского попросили рассказать об особенностях нового формата и первых его результатах.

«Указанное новшество позволило равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и значительно повысить качество призыва граждан на военную службу, а призывникам – спокойно пройти все необходимые мероприятия перед тем, как встать в армейский строй», – заявил Бурдинский в интервью «Красной звезде».

Генерал-полковник отметил, что в соответствии с президентским указом от 29 декабря 2025 года необходимо призвать на военную службу и направить в войска 261 тыс. человек. Для этого сформировано более 2,5 тыс. призывных комиссий, в медицинском освидетельствовании задействовано 26 тыс. врачей-специалистов.

«В результате к настоящему времени – до начала очередного периода отправки – уже призваны около 80% граждан от установленного задания. Это высокий показатель деятельности сотрудников военных комиссариатов и призывных комиссий», – отметил Бурдинский.

В октябре-декабре для прохождения военной службы необходимо направить около 120 тыс. военнослужащих по призыву. Отправка со сборных пунктов начнется с 10 октября, а в районах Крайнего Севера – с 1 ноября по 31 декабря. Для жителей сельской местности, занятых на посевных и уборочных работах, отправка стартует 15 октября.

Бурдинский подчеркнул, что мероприятия призыва проводятся с применением Реестра воинского учета: повестки дублируются в электронном виде, а уведомления поступают в личный кабинет на портале «Госуслуги». Благодаря автоматической актуализации данных о студентах, отцах двух и более детей и ИТ-специалистах более 350 тыс. граждан уже получили отсрочку или освобождение от призыва без личной явки в военкомат.

Генштаб откроет горячую линию по вопросам призыва с 13 октября – по телефонам 8 (495) 498-96-96, 498-96-97 и 498-96-98 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00.

«Ожидаемо, большинство из них вызваны обеспокоенностью за судьбу новобранцев в связи с проведением специальной военной операции. Но в очередной раз повторюсь, призывники к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», – подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году президент России Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу.

Генштаб пояснил, что решение призывной комиссии теперь действует в течение года по всей России.