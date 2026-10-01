Тарифы ЖКХ планово проиндексированы в России

Tекст: Антон Антонов

Правительство России утвердило на 2026 год две индексации платы за жилищно-коммунальные услуги – с 1 января и с 1 октября, передает РИА «Новости».

Как отмечали в Федеральной антимонопольной службе, «индексация тарифов необходима для обеспечения стабильной работы комплекса ЖКХ и качества коммунальных услуг для потребителей, а также обновления коммунальной инфраструктуры», передает ТАСС.

Предельные значения индексации составят от 8 до 22% в зависимости от региона. Минимальные показатели установлены в Хакасии и на Чукотке (плюс 8%), в Кировской области (плюс 8,9%), Сахалинской и Томской областях (плюс 9%). Индексация в Москве не должна быть выше 15%, в Санкт-Петербурге – 14,6%, в Подмосковье – 12,8%.

Указанные цифры – не обязательный рост, а лишь максимально допустимый уровень. Региональные власти могут устанавливать более низкий показатель, а также определять разные значения для отдельных муниципалитетов в рамках допустимого диапазона отклонений, который составляет от 2,1 до 21,9%.

Самые большие отклонения предусмотрены в Ставропольском крае (21,9%), Коми (15%), Пермском крае и Орловской области (14,9%). А вот для Москвы, Петербурга и Севастополя возможность отклонения не предусмотрена вовсе – там показатель равен 0%.

«Стоит отметить, что корректировка тарифов неравномерна по всей стране и связана с факторами каждой конкретной территории. Продолжают действовать меры поддержки граждан, региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг», – напомнили в Союзе потребителей России.

В организации отметили, что индексация тарифов – объективно необходимая реальность, обусловленная вложениями в модернизацию энергосистемы и проектами повышения надежности энергоснабжения на фоне роста спроса. По их данным, потребление электроэнергии населением выросло примерно на 20% за пять лет, что вместе со старением инфраструктуры требует дополнительных вложений.

ФАС регулярно проверяет достоверность и обоснованность расходов, которые учитываются в тарифах, и пресекает нарушения.

Для разных категорий россиян есть льготы на услуги ЖКХ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, юрист посоветовал россиянам проверять начисления за коммунальные услуги по разным документам, включая сайты региональных тарифных органов и ГИС ЖКХ.