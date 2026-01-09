  • Новость часаСтраны ЕС одобрили соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР
    «Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель
    Политолог объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»
    Дмитриев напомнил Каллас об отсутствии средств ПВО против «Орешника»
    Эксперт: История с танкером Marinera стала «подставой» для США
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада
    Власти Киева слили воду из систем отопления жилых домов
    Посольство едко прокомментировало отмену концертов Захаровой во Флоренции
    The Washington Post оценил удары «Орешником»
    Страны ЕС одобрили соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР
    9 января 2026, 23:55 • Новости дня

    Глава Колумбии Петро указал на отсутствие у страны ПВО для противодействия США

    Tекст: Антон Антонов

    Колумбия не располагает системами противовоздушной обороны, которые могли бы защитить страну в случае военного конфликта с США, заявил президент Колумбии Густаво Петро.

    «Я не стану говорить, что якобы не испытываю страха перед угрозами в тот момент, когда у меня перед глазами кадры с вертолетами и ракетами в Венесуэле, в то время как у нас нет даже системы ПВО», – приводит слова Петро ТАСС со ссылкой на CBS.

    Петро подчеркнул, что любые агрессивные действия Вашингтона по отношению к Боготе станут «катастрофической ошибкой» и могут привести к гражданской войне, а также усилить враждебность к Соединенным Штатам в стране.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что примет Петро в Белом доме в начале февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петро признался, что опасался повторения судьбы венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Трамп пригрозил главе Колумбии подобным захватом.

    23 комментария


    9 января 2026, 08:42 • Новости дня
    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»

    Трамп сообщил о разгрузке нефти с танкера «Маринера»

    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нефть с танкера «Маринера», задержанного американскими военными, начали разгружать, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

    С танкера «Маринера», который был захвачен американскими силами, уже начали разгружать нефть, передает РИА «Новости».

    Президент США Дональд Трамп заявил каналу Fox News : «Нефть сейчас разгружают».

    По его словам, решение о захвате судна не представляло для него сложности.

    Трамп также уточнил, что не готов обсуждать детали своих возможных контактов с президентом России Владимиром Путиным после инцидента с танкером. «Я не хочу говорить этого», – заявил глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с вооруженной акцией США против российского танкера «Маринера». МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры».

    При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «Маринера», ранее известный как Bella-1, пуст, но, по мнению США, относится к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    Комментарии (23)
    9 января 2026, 09:25 • Новости дня
    Трамп назвал операцию в Венесуэле возможным актом мести Рубио

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп отметил возможную заинтересованность госсекретаря Марко Рубио в действиях против Венесуэлы из-за его кубинского происхождения.

    Президент США Дональд Трамп предположил, что операция в Венесуэле могла быть актом мести со стороны госсекретаря Марко Рубио, передает ТАСС. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News, комментируя связь Рубио с Кубой и его роль в американской политике по отношению к латиноамериканским странам.

    Трамп подчеркнул, что Рубио, выросший в семье кубинских эмигрантов, «хорошо знает Кубу». По его словам, Куба «полностью зависит от Венесуэлы финансово и в плане нефти».

    В ходе беседы ведущий Fox News высказал предположение, что операция в Венесуэле могла быть «местью со стороны Марко». Трамп прямо ответил: «Может быть, была», не исключая личных мотивов Рубио при принятии решений по этому направлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше одного года.

    Дональд Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.

    Трамп подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

    Комментарии (5)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 08:01 • Новости дня
    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному США и Украиной плану мира

    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному плану мира на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После достижения соглашения с Украиной практически по всем аспектам мирного плана американского лидера Дональда Трампа Белый дом хочет получить четкий ответ от президента России Владимира Путина на это предложение.

    Переговоры российского спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Кирилла Дмитриева со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись в Париже. До этого американские представители два дня вели переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, включая Владимира Зеленского.

    «В ходе этих переговоров основное внимание было уделено двум спорным моментам: гарантиям безопасности для Украины и возможным территориальным уступкам Украины в восточном регионе Донбасса. Зеленский заявил в четверг, что соглашение о гарантиях безопасности Украины с Трампом «в принципе готово к окончательному согласованию на самом высоком уровне», – пишет портал Axios.

    По словам Зеленского, Украина была проинформирована, что текущий документ будет обсуждаться с Россией.

    «Украинские чиновники сообщили Axios, что существует вероятность поездки Зеленского в США. На следующей неделе состоится встреча с Трампом для завершения соглашения о гарантиях безопасности. Другой вариант – их встреча во время Всемирного экономического форума в Давосе», – резюмирует портал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры «коалиции желающих» в Париже  подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. Зеленский заявил, что документ с США по гарантиям безопасности Украины почти готов. Le Monde сообщила о визите Дмитриева в Париж 7 января.

    Комментарии (5)
    9 января 2026, 19:05 • Новости дня
    Самолет госдепа США прибыл в Каракас

    Самолет госдепа США приземлился в Каракасе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В международном аэропорту Каракаса приземлился самолет, связанный с государственным департаментом США, вылетевший из столицы Кюрасао.

    Посадка самолета государственного департамента США в Каракасе зафиксирована данными портала Flightradar24, передает РИА «Новости». Воздушное судно Dash 8-300, принадлежащее госдепу США, отправилось из Виллемстада, столицы Кюрасао, около 12.45 по Гринвичу и прибыло в Каракас спустя 50 минут, в 13.35 (16.35 мск).

    Назначение визита и список пассажиров, находившихся на борту, пока не раскрываются. Согласно расписанию госдепа, у госсекретаря США Марко Рубио на пятницу запланированы встречи в Белом доме. На утро пятницы по местному времени изменений в этом графике не появлялось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу Дональд Трамп отметил возможную заинтересованность госсекретаря Марко Рубио в действиях против Венесуэлы из-за его кубинского происхождения.

    Напомним, Трамп выбрал именно Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.

    Однако президент США подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 09:40 • Новости дня
    В Китае отметили безжалостную критику США со стороны Небензи в ООН

    Baijiahao сообщил о жесткой критике США Небензей в ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постпред России в ООН Василий Небензя выступил с жесткой критикой США после их нападения на Венесуэлу, что удивило китайских журналистов.

    Журналисты китайского издания Baijiahao обратили внимание на позицию постоянного представителя России в ООН Василия Небензи, который не стал проявлять милосердие к США и резко осудил их действия против Венесуэлы, передает Lenta.ru.

    В материале отмечается: «Российский представитель привлек внимание своими необычными формулировками. <…> Небензя не стал проявлять милосердия к США». Авторы статьи подчеркнули, что заявления постпреда России были не импульсивными, а отражали недовольство Москвы, которая поддерживает тесные связи с Венесуэлой.

    В отличие от российской стороны, Франция и Британия предпочли использовать осторожные выражения, чтобы не обидеть Вашингтон. Китайские журналисты выразили удивление резкостью позиции Москвы, учитывая позитивные изменения в российско-американских отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России Василий Небензя выступил на заседании Совбеза ООН за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги из следственного изолятора в Нью-Йорке.

    Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на экстренном заседании Совбеза ООН по ситуации на территории Венесуэлы представители разных стран употребляли слово «шок».

    Венесуэла на заседании Совета Безопасности ООН одержала явную и законную победу – мировое сообщество признало атаку США нарушением международного права.

    Комментарии (2)
    9 января 2026, 06:30 • Новости дня
    Трамп поддержал законопроект о новых санкциях против России

    Трамп заявил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что поддерживает идею о новых санкциях против России, но надеется, что их не придется вводить, так как США и так в отношении Москвы применяют достаточно жесткие рестрикции.

    «Я это поддерживаю это. Надеюсь, не придется это применять», – цитирует Трампа ТАСС.

    По его словам, «очень серьезные санкции в отношении России» уже действуют, из-за чего экономика в России якобы «очень плоха». При этом он добавил, что Россия крупнее и сильнее Украины.

    Законопроект о санкциях, которому Дональд Трамп дал «зеленый свет», известен с апреля 2025 года как плод творчества сенаторов Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричарда Блюменталя.

    Он ориентирован на Китай, Индию и Бразилию, которых США намерены наказать за покупку российской нефти.

    Двухпартийный законопроект нацелен на страны, которые продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на санкции США, и предусматривает введение 500-процентных пошлин для покупателей российской сырой нефти или урана, пишет Independent.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что президент США Дональд Трамп не только не отменяет действующие антироссийские санкции, но и усиливает их.

    США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Американский сенатор Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, похвастался 7 января разрешением Трампа на санкции против России.

    Комментарии (2)
    9 января 2026, 03:01 • Новости дня
    Президент США заявил о скором крахе Кубы, которая «висит на волоске»

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время разговора с ведущим Хью Хьюиттом в шоу The Hugh Hewitt Show президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, не пора ли усилить давление на Гавану, заявив, что остров «висит на волоске» и режим переживает критический момент.

    По словам Трампа, не возможно оказывать большее давление без того, чтобы «не ворваться и не разнести все на куски», передает портал Cibercuba.

    Эти слова американский президент сказал в тот момент, когда описал Кубу как страну, «находящуюся в большой беде» и близкую к тому, чтобы опуститься на самое дно.

    Трамп напрямую связал хрупкость кубинской системы с потерей внешней поддержки, настаивая на том, что «жизнь» режима зависит от Венесуэлы. В своем ответе он изобразил Кубу как игрока, который в течение многих лет поддерживал себя благодаря нефти и деньгам, поступающим из Каракаса, и предположил, что эта поддержка, видимо, ослабла.

    Когда Хьюитт спросил, может ли Мигель Диас-Канель «пасть», как это может произойти с лидерами в других кризисных ситуациях, например, с Али Хаменеи, верховным лидером Ирана, Трамп ответил утвердительно.

    «Да... У Кубы действительно большие проблемы», – сказал он, признав, что на протяжении десятилетий Кубе предсказывался крах, которого не произошло.

    В заключение он высказал мысль, которую многие кубинцы слышали в разных вариациях и которая уязвляет своей привычностью о том, что «у них были проблемы в течение 25 лет... но я думаю, что они довольно близки».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп пригрозил главе Колумбии таким же захватом, как и Мадуро. Экс-глава ЦРУ спрогнозировал тяжелое будущее Кубы из-за ситуации с Венесуэлой.

    Политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил вероятность операций США против Гренландии и Панамы.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 01:25 • Новости дня
    Послы Дании и Гренландии встретились с официальными лицами Белого дома

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол Дании Йеспер Меллер Серенсен и главный представитель Гренландии Джейкоб Исбосетсен встретились в четверг в Вашингтоне с представителями Совета нацбезопасности Белого дома, чтобы обсудить попытки президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию.

    Серенсен и Исбосетсен пытаются разубедить американских чиновников в необходимости действий Трампа в отношении Гренландии и намерены транслировать свою точку зрения в конгрессе.

    США являются участниками международного договора 1951 года, который дает им широкие права на создание там военных баз с согласия Дании и Гренландии. Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам, что европейские лидеры должны «серьезно отнестись к президенту США и его словам», поскольку он сформулировал проблему как оборонительную, передает Associated Press (AP).

    «Мы просим наших европейских друзей серьезнее отнестись к безопасности этого региона, потому что, если они этого не сделают, Соединенным Штатам придется что-то с этим делать», – сказал Вэнс.

    Ожидается, что на следующей неделе госсекретарь Марко Рубио встретится с официальными лицами Дании, которые возлагают на эту встречу большие надежды.

    «Это тот диалог, который необходим, как того требует правительство совместно с правительством Гренландии», – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен датской телекомпании DR.

    Один из двух гренландских политиков в датском парламенте Айя Хемниц заявила AP о том, что высказанные американцами замечания неуважительны.

    «Многие также считают, что эти разговоры обсуждаются через их головы. У нас в Гренландии есть поговорка: «Ничего о Гренландии без Гренландии», – сказала она

    Хемниц к тому же опровергла заявление Трампа о том, что Гренландия «повсюду покрыта российскими и китайскими кораблями».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Дании Метте Фредериксен была вынуждена высказаться и призвать США прекратить подобные угрозы в адрес «исторически близкого союзника». Глава Евросовета Кошта заявил о принадлежности Гренландии ее народу. Reuters сообщило о планах команды Трампа купить жителей Гренландии выплатами.

    Публичные разногласия Европы и США по вопросу Гренландии в России воспринимаются как повод для радости, по мнению министра обороны Бельгии Тео Франкена.

    Комментарии (2)
    9 января 2026, 12:38 • Новости дня
    Президент Колумбии Петро рассказал о страхе повторить участь Мадуро

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Колумбии Густаво Петро признался, что опасался повторения судьбы венесуэльского лидера Николаса Мадуро, который был захвачен во время военной операции США.

    «[Президент США Дональд] Трамп сказал мне во время звонка, что он думал о том, чтобы совершить что-то плохое в Колумбии», – заявил Петро в интервью испанской газете El Pais, комментируя угрозу военного вмешательства со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    Колумбийский лидер уточнил, что почувствовал в словах Трампа прямую угрозу: в США якобы «уже что-то готовят, планируют, военную операцию». Отвечая на вопрос журналиста, боялся ли он повторить судьбу Мадуро, Петро прямо ответил: «Безусловно».

    Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что начало года ознаменовалось резонансным похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что стало новой острой точкой в отношениях между США и странами Латинской Америки.

    В пятницу во время разговора с ведущим Хью Хьюиттом в шоу The Hugh Hewitt Show президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, не пора ли усилить давление на Гавану, заявив, что остров «висит на волоске» и режим переживает критический момент.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп пригрозил главе Колумбии таким же захватом, как и Мадуро. Экс-глава ЦРУ спрогнозировал тяжелое будущее Кубы из-за ситуации с Венесуэлой.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 07:38 • Новости дня
    Президент США отказался обещать Украине увеличение поддержки

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп дал понять, что готов взять на себя обязательство по участию США в будущей обороне Украины, но без жестких сроков и огульных заявлений, пишет NYT.

    Американский президент Дональд Трамп в интервью New York Times (NYT) подчеркнул, что, по его мнению, его российский коллега Владимир Путин по-прежнему готов к заключению мира и точно «готов заключить сделку».

    «У меня были случаи, когда я добивался от Путина всего, а Зеленский не соглашался на сделку, что меня шокировало. Затем у меня были случаи, когда всё было наоборот. Я думаю, сейчас они оба хотят заключить сделку, но мы это выясним», – сказал глава Белого дома.

    Газета отметила, что Трамп отказался вдаваться в подробности того, как быстро он надеялся закончить войну, что стало отступлением от его практики 2025 года, когда он устанавливал многочисленные сроки для достижения соглашения, которые остались невыполненными.

    Он также сказал, что не готов обещать увеличение поддержки Украины со стороны США, если Россия откажется от прекращения огня.

    «Я не хочу быть в таком положении, чтобы говорить это, потому что я обязан оценивать, смогу ли спасти жизни», – сказал Трамп.

    На вопрос NYT о сроках, он ответил: «Мы делаем всё, что в наших силах. У меня нет сроков».

    Напомним, Зеленский ранее заявлял, что США рассматривают возможность предоставления Киеву гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможностью продления.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский выразил готовность к диалогу с Россией, отметив предварительную необходимость переговоров с партнерами из США и Европы в январе. При этом президент Финляндии Стубб заявил об участии страны в обеспечении мира на Украине.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 20:56 • Новости дня
    Генерал Орехов провел переговоры с военным атташе Венесуэлы в РФ

    Генерал Орехов обсудил военное сотрудничество с Венесуэлой в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе встречи в Москве обсуждались вопросы развития военного и военно-технического сотрудничества, а также планы по дальнейшему взаимодействию между Россией и Венесуэлой, сообщили в Минобороны.

    Встреча начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-майора Алексея Орехова с атташе по вопросам обороны при посольстве Венесуэлы дивизионным генералом Эдуардо Верхелем Тортолеро прошла в Москве, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Венесуэлой. Были рассмотрены дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия между военными ведомствами обеих стран.

    В министерстве отметили, что стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение регулярных контактов. Подчеркивается, что сотрудничество будет развиваться в рамках ранее достигнутых двусторонних договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Каракасе призвало россиян отказаться от поездок в Венесуэлу из-за вооруженной агрессии США.

    Венесуэла подчеркнула свое право на законную самооборону для защиты народа, территории и независимости, заявило посольство страны в Москве.

    Напомним, что в результате атаки США на Венесуэлу погибли более 80 человек, среди которых были гражданские и представители сил безопасности.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 10:56 • Новости дня
    Евродепутат Мариани обвинил Евросоюз в двойных стандартах по Венесуэле

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заявления США о намерении контролировать Венесуэлу в переходный период представляют собой явное нарушение суверенитета республики, считает депутат Европарламента от правой французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

    По словам политика, подобные высказывания фактически отрицают само существование венесуэльского государства как субъекта международного права, передает РИА «Новости».

    «Объявление о том, что Соединённые Штаты будут «управлять» Венесуэлой в течение переходного периода – даже в косвенной форме – представляет собой явное нарушение суверенитета Венесуэлы и права венесуэльского народа на самоопределение», – отметил Мариани. Он также подчеркнул, что ни одна норма международного права не дает для этого юридических оснований.

    Мариани добавил, что возможное похищение президента Николаса Мадуро также противоречит международному праву. По его словам, Устав ООН запрещает государствам навязывать смену режима другим странам или организовывать свержение законных властей извне.

    По мнению евродепутата, истинная причина подобных заявлений США кроется в стремлении получить контроль над венесуэльскими ресурсами, особенно нефтью, поскольку у Венесуэлы крупнейшие в мире доказанные запасы. Он считает, что риторика о «переходе» лишь маскирует попытку смены режима, продиктованную энергетическими и геополитическими интересами Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше одного года.

    Дональд Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.

    Трамп подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 14:44 • Новости дня
    США отменили вторую волну атак на Венесуэлу

    Трамп заявил об отмене второй волны атак на Венесуэлу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп сообщил об отмене второй волны атак на Венесуэлу на фоне успешного диалога и освобождения политзаключенных.

    Трамп объявил об отмене второй волны атак на Венесуэлу в связи с улучшением сотрудничества между странами, передает ТАСС. В своем сообщении в соцсети Truth Social Трамп заявил: «США и Венесуэла отлично работают вместе. В связи с этим сотрудничеством я отменил ранее ожидаемую вторую волну атак».

    По словам американского лидера, власти Венесуэлы начали освобождать значительное число политзаключенных. Также Трамп отметил, что стороны успешно взаимодействуют в вопросах развития нефтегазовой инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские сенаторы поддержали резолюцию, запрещающую использование войск в Венесуэле без формального разрешения Конгресса.

    Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше одного года.

    В рамках американского плана для Венесуэлы предусмотрена передача власти с одновременной амнистией оппозиционных сил и запуском национального примирения.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 13:40 • Новости дня
    Хаменеи призвал США не вмешиваться в дела Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал президента США Дональда Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    «Если он способен на это, пусть займется управлением своей страны», – заявил Хаменеи на встрече с жителями Тегерана, комментируя угрозы Трампа в адрес иранского руководства, передает ТАСС.

    Хаменеи также отметил, что протесты в Иране, по его мнению, происходят в интересах США. Он заявил, что участники протестов разрушают собственное имущество, чтобы угодить американскому президенту. При этом Хаменеи подчеркнул, что Вашингтон якобы заинтересован в дестабилизации ситуации в исламской республике.

    Верховный лидер обратился к иранской молодежи с призывом сохранять единство перед лицом угроз. «Дорогие молодые люди! Сохраняйте готовность и единство. Единая нация победит любого врага», – подчеркнул он, выступая перед различными слоями населения.

    Кроме того, Хаменеи обвинил Трампа в причастности к гибели более тысячи иранцев во время июньской войны Израиля с Ираном в 2025 году. «Этот человек заявил, что отдавал приказы в ходе войны, – тем самым признав, что его руки по локоть в крови иранцев, – а потом он заявляет, что поддерживает иранский народ. Кучка неопытных, невнимательных и недальновидных людей верит ему и действует в угоду ему. Поджигают мусорные баки, чтобы ему понравилось», – сказал Хаменеи.

    Ранее сообщалось, что участников массовых выступлений, охвативших Тегеран и несколько городов Ирана, государственное телевидение страны назвало «террористами» и сообщило о гибели и ранениях людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о поддержке со стороны США мирно протестующих в Иране.

    За предыдущие десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана. Ранее сообщалось что повстанцы в Иране захватили два города.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 13:07 • Новости дня
    МИД КНР назвал тайваньский вопрос внутренним делом Китая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тайваньский вопрос остается внутренним делом Китая, и вмешательство извне недопустимо, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления президента США Дональда Трампа по поводу острова.

    Она отметила: «Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая», передает РИА «Новости».

    Мао Нин также подчеркнула, что решение по Тайваню принимает исключительно китайский народ и любые попытки внешнего воздействия неприемлемы. Дипломат напомнила о позиции Пекина, который требует от всех государств соблюдения принципа «одного Китая» как обязательного условия для установления или сохранения дипломатических отношений с КНР.

    Трамп ранее заявил, что лидеру КНР Си Цзиньпину предстоит принять решение по Тайваню, однако применение силы Пекином вызовет серьезное недовольство Вашингтона.

    Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что ситуация вокруг Тайваня является красной линией в отношениях Китая и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что учения Народно-освободительной армии Китая «Миссия справедливости – 2025» в акватории вокруг острова Тайвань продемонстрировали готовность Пекина жестко реагировать на любые провокации в поддержку «независимости» Тайбэя.

    Комментарии (0)
