Секретарь Совбеза Ирана заявил о попытке бунтовщиков развязать гражданскую войну

Секретарь Совбеза Ирана Лариджани: Бунтовщики хотят развязать гражданскую войну

Tекст: Антон Антонов

«Они стремятся к гражданской войне, чтобы создать условия для иностранного вторжения», – приводит слова Лариджани ТАСС. Лариджани пообещал, что террористические группировки будут подвергнуты самому суровому наказанию.

Официальный представитель полиции Саид Монтазер оль-Махди заявил, что ситуация в стране после вооруженных беспорядков, произошедших в ночь на пятницу, постепенно стабилизируется. По его словам, в различных городах сохраняется спокойствие, а мирные жители выступили против действий нарушителей порядка и осудили их, поскольку считают, что эти события поддерживаются иностранными государствами.

Иранская гостелерадиокомпания сообщила, что вооруженные провокаторы открывали огонь по мирным жителям и участникам беспорядков с верхних этажей зданий с целью посеять панику. Для нападений использовались боевое и охотничье оружие, взрывчатка и коктейли Молотова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во время массовых беспорядков на территории Ирана зафиксирована гибель 11 человек. При беспорядках в Иране погиб прокурор города Эсферайен. В Тегеране участники беспорядков сожгли двадцать пять мечетей и разгромили двадцать шесть банков.