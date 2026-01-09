Каллас назвала соглашение с МЕРКОСУР геостратегическим выбором ЕС

Tекст: Мария Иванова

Глава евродипломатии Кая Каллас назвала соглашение между Евросоюзом и МЕРКОСУР «геостратегическим выбором» для Европы и началом новой эры сотрудничества с Латинской Америкой, передает РИА «Новости».

По ее словам, речь идет не только об объемах торговли, а о стратегическом партнерстве между регионами.

Ранее сообщалось, что государства-члены Евросоюза утвердили соглашение с МЕРКОСУР, несмотря на споры и массовые протесты среди европейских фермеров.

Решение было объявлено главой Евросовета Антониу Костой. При этом Франция, Польша, Венгрия и Ирландия выступили против подписания этого документа.

Протесты фермеров охватили несколько стран Евросоюза в начале 2024 года. Сельхозпроизводители опасаются, что после заключения соглашения европейский рынок будет наводнен дешевым импортом из стран с менее жесткими санитарными и экологическими стандартами, что приведет к снижению продаж и усилению конкуренции.

МЕРКОСУР – крупнейшее интеграционное объединение Южной Америки, в которое входят Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. На его долю приходится 250 млн человек и свыше 75% совокупного ВВП Южной Америки.