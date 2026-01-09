  • Новость часаСтраны ЕС одобрили соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР
    9 января 2026, 20:37 • Новости дня

    Страны ЕС одобрили соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны поддержали соглашение с МЕРКОСУР, несмотря на протесты фермеров и опасения по поводу наплыва дешевой аграрной продукции из Латинской Америки.

    Страны Евросоюза проголосовали за подписание соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР, передает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это решение историческим и подчеркнула, что сейчас около 60 тыс. европейских компаний экспортируют товары в страны МЕРКОСУР и смогут сэкономить до 4 млрд евро в год на экспортных пошлинах. По словам главы Евросовета Антониу Кошты, соглашение принесет выгоды европейским потребителям и бизнесу.

    Как ожидается, соглашение будет подписано в течение следующей недели. Для утверждения решения требовалось квалифицированное большинство: не менее 16 из 27 стран ЕС, представляющих не менее 65% населения сообщества, должны были поддержать инициативу. Официальный список стран, проголосовавших за и против, не публикуется – свои позиции они объявят самостоятельно.

    Против соглашения выступают аграрные лобби Европы, которые опасаются притока дешевых продуктов из Латинской Америки. По данным Euractiv, голос против соглашения отдали Франция, Польша, Ирландия, Венгрия и Австрия, а решающей стала позиция Италии.

    Документ готовился 25 лет и предусматривает создание общего рынка на 780 млн потребителей, устранение пошлин на ряд товаров и доступ европейских компаний к сельскому хозяйству МЕРКОСУР. Эксперты Bloomberg считают, что соглашение может увеличить ВВП МЕРКОСУР на 0,7%, а экономику ЕС – на 0,1%, а также усилит позиции ЕС в регионе на фоне роста влияния Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал достижение торгового соглашения между ЕС и МЕРКОСУР.

    Также в пятницу фермеры Бельгии и Франции перекрыли ключевые трассы из-за опасений по поводу наплыва дешевой продукции из стран МЕРКОСУР.

    Напомним, Евросоюз планировал подписать соглашение 16 декабря, но церемонию отложили из-за протестов Франции.

    8 января 2026, 20:27 • Новости дня
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    @ Anders Kongshaug/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время встречи «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским, показав укоризненный жест, пишут СМИ.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Владимиру Зеленскому во время встречи в Париже, состроив ему укоризненную гримасу и шутливо погрозив пальцем, передает РИА «Новости». Издание The Telegraph сообщило, что этот жест главы Еврокомиссии выглядел как реакция на попытку Зеленского вписать в итоговое коммюнике фразу о нападении на Москву.

    Автор статьи предположил, что украинский лидер рассчитывал, будто его действия останутся незамеченными, однако фон дер Ляйен публично выразила свое недовольство.

    Кроме того, The Telegraph обратила внимание на то, что союзники Киева на встрече выглядели растерянными и не проявляли решительных действий, ограничиваясь только разговорами о необходимости что-то предпринять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о положительном исходе переговоров с Владимиром Зеленским в Никосии и назвала вступление Украины в ЕС ключевой гарантией безопасности.

    До этого СМИ назвали просьбы Евросоюза к США о гарантиях безопасности для войск на Украине странными и унизительными.

    Напомним, что во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз на Украине в случае прекращения огня.

    8 января 2026, 21:33 • Новости дня
    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет

    Дипслужба ЕС не смогла подтвердить слова Каллас о 19 странах, атакованных Россией

    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейская дипломатическая служба не смогла предоставить перечень из 19 стран, на которые Россия якобы нападала за последние 100 лет, ограничившись общими формулировками без конкретики.

    Дипслужба Евросоюза не смогла предоставить список из 19 стран, на которые, по словам главы ведомства Каи Каллас, Россия якобы нападала за последние 100 лет, сообщает ТАСС.

    Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер направил соответствующий запрос в европейскую Службу внешних действий, опубликовав его и официальный ответ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В обращении Картайзер обратился к Каллас: «Вы упомянули, что Россия напала на 19 стран за последние 100 лет. Я был бы благодарен, если бы вы смогли мне предоставить список этих 19 стран».

    Однако в ответе европейской дипслужбы, датированном 7 января, не приводится ни одной конкретной страны, и полного списка также нет, отметил Картайзер.

    В письме говорится, что за последние 100 лет Россия и ранее СССР, по мнению ведомства, предпринимали «неспровоцированные акты агрессии», включая вторжения и оккупацию, однако эти утверждения не подкреплены фактами или именами государств. В дипслужбе пояснили, что Каллас имела в виду также действия СССР, правопреемницей которого является Россия.

    На подготовку ответа у аппарата Каллас было пять недель – запрос был направлен еще 1 декабря. В письме отдельно уточняется, что Российская Федерация существует как субъект международного права с 12 июня 1990 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат финского парламента Йоханнес Юрттиахо потребовал не допускать фальсификаций в оценке исторических событий.

    А помощник президента России Владимир Мединский назвал высказывания Каллас «калласальными» открытиями в военной истории.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    8 января 2026, 15:52 • Новости дня
    ЕК предоставила странам ЕС право самим решать судьбу российских танкеров
    ЕК предоставила странам ЕС право самим решать судьбу российских танкеров
    @ Serguei Fomine/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров, заявила представитель ЕК Анита Хиппер.

    Хиппер заявила на брифинге в Брюсселе: «Мы разделяем общую цель введения санкций против теневого флота и борьбы с уклонением от них», передает ТАСС.

    Она отметила, что задержание для проведения инспекций этих судов находится в компетенции отдельных государств Евросоюза, а не Еврокомиссии. Хиппер не дала прямого ответа на вопрос, допускает ли санкционный режим Евросоюза задержание российских судов.

    Вопрос о том, будут ли страны Евросоюза задерживать российские танкеры по примеру американских властей, остается на усмотрение каждого государства-члена ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении продолжать давление на Россию в 2026 году, включая новые меры против нефтетрейдеров и операторов теневого флота.

    В Госдуме обсудили возможные варианты защиты российских танкеров от действий США.

    Несколько танкеров у побережья Венесуэлы сменили свои флаги на российские после начала морской блокады американским флотом.

    9 января 2026, 18:01 • Новости дня
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что сообщения о применении Россией ракетного комплекса «Орешник» следует рассматривать как «предупреждение Европе и США», передает РИА «Новости». Об этом Каллас написала в своей публикации в соцсети X, комментируя ночной ракетный удар.

    По информации Минобороны России, в ночь на 9 января Вооружённые силы России нанесли массированный удар по целям на Украине в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента в Новгородской области, которая произошла 29 декабря 2025 года. В операции использовалось высокоточное оружие большой дальности, включая подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные беспилотники.

    Минобороны России уточнило, что все цели удара были достигнуты: поражены объекты по производству беспилотников, применённые при атаке, а также энергетическая инфраструктура, поддерживающая работу военно-промышленного комплекса Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в пятницу специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил Каллас, что в мире не существует систем противовоздушной обороны, способных перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ночной удар «Орешником» по Украине продемонстрировал тактику борьбы с «опасными психами», сравнив это с применением галоперидола.

    Удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали напоминанием для западных стран о масштабах ядерного арсенала Москвы, пишет The Washington Post.

    9 января 2026, 14:33 • Новости дня
    Премьер Италии Мелони: Европе пришло время говорить с Россией
    Премьер Италии Мелони: Европе пришло время говорить с Россией
    @ Barbara Amendola/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна начать диалог с Россией.

    Мелони на пресс-конференции по итогам прошедшего года ответила на вопрос о позиции вице-премьера Маттео Сальвини, который известен своей поддержкой диалога с Россией, передает ТАСС.

    По словам Мелони, вице-премьер Сальвини, как и президент Франции Эмманюэль Макрон, высказал свои мысли о важности отношений между Россией и Италией. Премьер-министр заявила: «Я думаю, Макрон прав: я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией». Она отметила, что главная сложность – определить, кто именно должен представлять Европу в этом вопросе, поскольку «голосов слишком много».

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. При этом он заявил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    Италия занимает десятую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    6 января 2026, 23:18 • Новости дня
    Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным
    Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    «Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на France 2.

    Макрон подчеркнул, что считает необходимым провести диалог с Путиным «как можно скорее». По его словам, стороны находятся на этапе «восстановления контакта». Он ожидается «в ближайшие недели», сказал французский лидер.

    «Цель – мир без капитуляции Украины», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. При этом он заявил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    Франция занимает шестую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    7 января 2026, 11:56 • Новости дня
    Названа причина смерти Брижит Бардо

    Paris Match сообщил о причине смерти Брижит Бардо после двух операций

    Названа причина смерти Брижит Бардо
    @ Franco Vitale/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Французская актриса Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием и перенесенных операций, сообщил журнал Paris Match.

    Французская актриса Брижит Бардо умерла от онкологического заболевания, передает ТАСС со ссылкой на журнал Paris Match. Причину смерти изданию сообщил супруг артистки, предприниматель Бернар д’Ормаль.

    По его словам, состояние Бардо ухудшилось после двух операций, проведенных для лечения рака, и постоянных болей в спине.

    Paris Match приводит слова д’Ормаля: «За последние месяцы это вырывалось у нее два-три раза – в моменты физического страдания она говорила, что ей все надоело». Журнал отмечает, что последние недели жизни актриса провела у себя дома в Сен-Тропе вместе с мужем и домашними животными.

    Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже и с детства занималась музыкой и танцами, обучаясь в классе русского хореографа Бориса Князева. В кино Бардо снялась в 48 фильмах, среди которых «Частная жизнь» Луи Маля и «Презрение» Жан-Люка Годара.

    После ухода из кинематографа в 38 лет она посвятила себя защите животных. Актриса скончалась 28 декабря на 92-м году жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья Брижит Бардо не пригласила Эммануэля Макрона на прощальную мессу.

    Сообщалось, что Брижит Бардо обретет покой в саду своей виллы в Сен-Тропе по собственному желанию.

    Между тем Мирей Матье назвала Брижит Бардо сестрой и самой красивой женщиной Франции.

    6 января 2026, 22:22 • Новости дня
    Британия и Франция собрались создать военные базы по всей Украине

    Стармер: Британия и Франция готовы создать военные базы по всей Украине

    Британия и Франция собрались создать военные базы по всей Украине
    @ Stephen Lock/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей стране, лидеры «коалиции желающих» на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    Стармер сообщил, что подписана декларация о намерении разместить войска на Украине при условии заключения мирного соглашения. По его словам, это позволит создать правовую базу для действий вооруженных сил Британии, Франции и ряда партнеров на территории Украины, включая «обеспечение безопасности» неба и морей, а также «восстановление» ВСУ, передает РИА «Новости».

    Стармер также подчеркнул, что Британия и Франция, в случае прекращения огня, создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые склады техники для нужд украинской армии.

    Кроме того, страны коалиции согласовали участие в мониторинге режима прекращения огня под руководством США и поддержку долгосрочных поставок вооружений на Украину.

    «Мы будем работать над принятием обязательств по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России», – заявил Стармер.

    Документ по итогам встречи, размещенный на сайте Елисейского дворца, подтверждает, что члены коалиции будут включены в специальный механизм мониторинга прекращения огня и примут участие в комиссии по рассмотрению нарушений. Также коалиция договорилась о создании координационной ячейки США-Украина-Коалиция в оперативном штабе в Париже.

    «Мы договорились завершить разработку обязательств, излагающих наш подход к поддержке Украины и восстановлению мира и безопасности <...>. Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, принятие дополнительных санкций», – приводит ТАСС текст документа.

    Отмечается, что многонациональные силы для Украины, сформированные на добровольной основе, могут включать неевропейские страны. Поддержка Вооруженных сил Украины со стороны «коалиции желающих» будет заключаться в предоставлении финансовой поддержки, поставках оружия и практической помощи при строительстве фортификационных сооружений.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что коалиция желающих намерена юридически закрепить свои обязательства по поддержке Украины в случае нового конфликта с Россией и продолжит подготовку к развертыванию многонациональных сил после прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Канады, Франции и других европейских стран провели в Париже переговоры по вопросу создания европейской военной миссии с участием США. Участники встречи также обсудили варианты мониторинга возможного перемирия между Россией и Украиной. Британия и Франция занимают первую и шестую строчки в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    7 января 2026, 08:29 • Новости дня
    Британская и французская военная авиация проследила за танкером «Маринера»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции осуществили слежение за российским танкером у северного побережья Британии, сообщают британские СМИ.

    Патрульная авиация Британии, Ирландии и Франции следила за российским танкером «Маринера» на его пути к северу Британии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Отмечается, что союзники по НАТО и ирландские ВВС совершили перелет над судном, чтобы наблюдать за его маршрутами.

    По данным издания, в направлении «Маринеры» был поднят самолет ирландской авиации и патрульный самолет ВМС Франции. Также в воздух поднимался британский истребитель Eurofighter Typhoon, который позже исчез с радаров общедоступных систем слежения.

    Действия координировались между странами НАТО.

    Ранее МИД России сообщал, что танкер «Маринера» преследуют военные США и НАТО.

    В конце декабря американские СМИ указывали, что экипаж нефтяного танкера, уходившего от военных США в Атлантическом океане, якобы нарисовал российский флаг на борту судна, чтобы получить защиту со стороны России.

    7 января 2026, 17:41 • Новости дня
    СМИ назвали просьбы ЕС к США о гарантиях безопасности странными и унизительными

    UnHerd оценил просьбы ЕС к США о гарантиях безопасности как странные и унизительные

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В западном издании усомнились в самостоятельности ЕС, указав на унизительный характер просьб о гарантиях безопасности США для войск на Украине.

    Просьбы так называемой «коалиции желающих» из числа союзников Киева к Соединенным Штатам о предоставлении гарантий безопасности для войск на Украине выглядят странно в контексте заявлений о Гренландии, передает РИА «Новости».

    В статье издания UnHerd отмечается: «Если зависимость от США по украинскому вопросу вынудит европейцев смириться с тем, что Соединенные Штаты захватят территорию европейского государства – члена НАТО, унижение будет настолько глубоким, что сама концепция Европы как значимого игрока на мировой арене исчезнет».

    Автор материала считает, что для сохранения защиты Вашингтона Европейскому союзу придется признать право США забирать «любой участок земли, который они захотят». Также подчеркивается, что «некомпетентность европейских государственных деятелей и дипломатов, проявленная в последние десятилетия, делает сложившуюся ситуацию неудивительной». По мнению автора, будущие поколения, вероятно, воспримут происходящее как «коллективное безумие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Михаил Шеремет также охарактеризовал декларацию так называемой «коалиции желающих» о размещении иностранных войск на Украине как «опасную ересь».

    Напомним, во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз по всей Украине в случае прекращения огня.

    Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон надеется достичь компромисса по территориальному вопросу на Украине.

    В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц допустил размещение немецких войск на территории стран НАТО, расположенных рядом с Украиной, после перемирия.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер подчеркнул, что вопрос отправки британских войск на Украину будет рассмотрен парламентом отдельно.

    Финляндия заявила о намерении присоединиться к международным инициативам по обеспечению мира на Украине, однако детали участия пока не определены.

    7 января 2026, 16:40 • Новости дня
    Финская полиция изъяла судно Fitburg для следственных действий

    Финская полиция провела изъятие судна Fitburg для начала следственных действий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках расследования повреждения кабеля в Балтийском море финская полиция задержала и изъяла судно Fitburg для технической экспертизы и допроса экипажа.

    Центральная криминальная полиция Финляндии изъяла судно Fitburg для проведения предварительного расследования, передает РИА «Новости». По данным полиции, причиной для изъятия стало подозрение в причастности судна к повреждению кабеля в Балтийском море. В ходе расследования на судне проводится техническая экспертиза, а также организованы допросы членов экипажа. В полиции заявили, что изъятие судна на этом этапе считается необходимым для установления обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финские правоохранители 31 декабря 2025 года задержали грузовое судно Fitburg, следовавшее из России в Израиль, по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

    Окружной суд Хельсинки 4 января выдал ордер на досудебное заключение под стражу одного из членов экипажа, гражданина Азербайджана.

    Евросоюз решил усилить контроль над танкерами, которые, по его утверждениям, перевозят российскую нефть, после инцидента с повреждением подводного кабеля между Финляндией и Эстонией, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.


    7 января 2026, 18:51 • Новости дня
    Киев и Брюссель решили использовать парижскую декларацию для урегулирования

    Фон дер Ляйен: Киев и Брюссель используют парижскую декларацию для урегулирования

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киев и Брюссель намерены использовать положения парижской декларации, предусматривающей отправку европейских военных на Украину после перемирия, как основу для мирного урегулирования, заявили власти Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о положительном исходе переговоров с Владимиром Зеленским в Никосии на Кипре, передает ТАСС. По ее словам, Киев и Брюссель планируют сделать парижскую декларацию, предполагающую отправку европейских военных на Украину после прекращения огня, основой для мирного урегулирования.

    В социальной сети X (заблокирована в РФ) фон дер Ляйен написала: «Хорошая встреча с Зеленским в Никосии. Вчерашнее соглашение о гарантиях безопасности – это ключевой шаг в работе по достижению свободного и справедливого мира для Украины». Она добавила, что Брюссель считает будущий прием Украины в ЕС «ключевой гарантией безопасности самой по себе».

    Аналогичное заявление сделал и глава Евросовета Антониу Кошта, который вместе с фон дер Ляйен находится на Кипре по случаю передачи председательства Республике Кипр в Совете Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ назвали просьбы Евросоюза к США о гарантиях безопасности для войск на Украине странными и унизительными.

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет также охарактеризовал декларацию так называемой «коалиции желающих» о размещении иностранных войск на Украине как «опасную ересь».

    Напомним, во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз по всей Украине в случае прекращения огня.

    8 января 2026, 21:49 • Новости дня
    Le Monde сообщила о визите Дмитриева в Париж 7 января

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева заметили 7 января на улице Фобур-Сент-Оноре в Париже рядом с Елисейским дворцом и посольством США, когда там проходило совещание «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине, пишет французская газета Le Monde.

    Французская газета Le Monde заявила, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев находился в Париже 7 января. В этот день проходило совещание «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине.

    По данным издания, Дмитриева заметили на улице Фобур-Сент-Оноре, где расположены Елисейский дворец и американское посольство, пишет ТАСС.

    Газета отмечает, что представители Елисейского дворца опровергли визит Дмитриева во дворец. В материале отмечается, что на следующий день после заседания «коалиции» проходили обсуждения со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Le Monde предполагает, что Дмитриев мог быть принят в посольстве США, находящемся рядом с президентской резиденцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Дмитриев предложил европейским странам раскрыть информацию о своих долях и доходах в оборонном секторе.

    Спецпредставитель президента также заявил, что США уже определились по вопросу Гренландии и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    Напомним, что лидеры «коалиции желающих» в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска.

    7 января 2026, 01:59 • Новости дня
    Макрон: Войска Франции в случае отправки на Украину не будут вовлечены в бои

    Tекст: Антон Антонов

    Франция рассматривает возможность отправки нескольких тысяч военных на Украину по завершении конфликта, но они не будут вовлечены в боевые действия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    По словам Макрона, речь идет о потенциальном развертывании, которое не состоится «немедленно» и будет тщательно спланировано. Макрон уточнил, что эти силы не будут участвовать в боевых действиях. «Я хочу это четко прояснить», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на France 2.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция в случае прекращения огня создадут военные базы на Украине и лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о размещении войск. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что численность вооруженных сил Украины после окончания конфликта должна составлять 800 тыс. человек.

    Франция занимает шестую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    8 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Дмитриев призвал ЕС раскрыть доли в оборонных компаниях

    Дмитриев призвал раскрыть доли и прибыль ЕС в оборонных предприятиях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предложил европейским странам опубликовать данные о своих долях и доходах в оборонном секторе.

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что странам Евросоюза стоит обнародовать информацию о размере своих долей в европейских оборонных подрядчиках и прибыли, которую они получают от этих компаний. Об этом он написал в социальной сети X, комментируя публикацию европейского издания Politico, пишет ТАСС.

    Дмитриев отметил: «Европейские поджигатели войны вдруг захотели размещать войска направо и налево. Возможно, им следует раскрыть информацию о своих долях в европейских оборонных подрядчиках и о том, какую прибыль они получают от них».

    Он связал инициативы по расширенному размещению войск с финансовыми интересами европейских государств в сфере обороны.

    Напомним, Politico пишет, что в Евросоюзе на фоне ужесточения риторики президента США Дональда Трампа о возможном установлении контроля над Гренландией призывают быть готовыми к прямой конфронтации с главой американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте заявил о планах разместить военных США в Гренландии. А госсекретарь США Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация Штатов рассматривает покупку Гренландии у Дании как основной вариант и не планирует военное вторжение на остров.

