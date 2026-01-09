Специалисты впервые дистанционно из России управляли дроном над Антарктидой

ZALA впервые дистанционно управляла дроном над Антарктидой с территории России

Tекст: Мария Иванова

Специалисты из Центра управления полетами Ижевска впервые дистанционно управляли беспилотным комплексом ZALA T-16 в небе над Антарктидой с территории России, передает РИА «Новости».

Эксперимент прошел в рамках 71-й Российской антарктической экспедиции на станции «Мирный». В компании ZALA подчеркнули, что это первый успешный опыт управления беспилотником в антарктических широтах с расстояния в тысячи километров.

В сообщении компании отмечается: «В рамках 71-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ) на станции «Мирный» осуществлён уникальный технологический прорыв. Беспилотный комплекс ZALA T-16, выполняя программу научного мониторинга в небе над Антарктидой, перешёл под прямое управление операторов из Центра управления полётами в Ижевске». Технология загоризонтного управления была специально разработана для работы там, где присутствие пилота на месте невозможно или затруднено.

Операторы в Ижевске смогли в реальном времени получать видео и данные с борта беспилотника благодаря надежному каналу ретрансляции линии Command&Control. Беспилотник выполнял задания по мониторингу ледовых трещин, разломов, а также проводил аэровизуальные наблюдения за колониями пингвинов в рамках биологической программы.

Интеграция с цифровой платформой ZALA 4Z1x обеспечила доступ к видеотрансляции высокого разрешения и массиву телеметрических данных в режиме реального времени не только в Ижевске, но и в Москве. В компании ZALA считают, что это достижение открывает новые возможности для дистанционного мониторинга и исследований в самых удалённых уголках Земли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года на стенде Рособоронэкспорта иностранным журналистам презентовали обновленный разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» производства Zala в рамках выставки Dubai Airshow 2025.

Западные СМИ отмечали, что российские ударные дроны «Ланцет» получили значительные улучшения, что повысило их боевые характеристики.

Эти дроны уже уничтожили более 500 танков ВСУ.