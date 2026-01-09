НАСА сообщило о скором разрушении гигантского айсберга А23а

НАСА спрогнозировало полное разрушение айсберга А23а в ближайшие недели

Tекст: Мария Иванова

Айсберг А23а, некогда крупнейший в мире, может полностью разрушиться в ближайшие дни или недели, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные НАСА.

По информации американского агентства, на спутниковых снимках видны большие лужи талой воды, что указывает на ослабление структуры ледяной массы.

В НАСА отмечают: «Ученые говорят, что эти признаки указывают на то, что айсберг А23а может полностью разрушиться всего через несколько дней или недель... Ученые, которые отслеживали этот айсберг на протяжении всей своей карьеры, воспринимают его неминуемую гибель как горько-сладкий момент».

В декабре 2025 года Арктический и антарктический научно-исследовательский институт сообщил, что айсберг потерял 67% своей первоначальной площади, уступив первенство айсбергу D15а. Сейчас А23а дрейфует в Южной Атлантике к юго-востоку от Южной Америки.

Айсберг А23а откололся от ледника Фильхнера в 1986 году, тогда его площадь составляла 4 170 кв. км. Более 30 лет он находился на мели, а в ноябре 2023 года снова начал движение. Весной 2024 года айсберг двинулся вдоль Антарктического полуострова, направляясь к морю Скоша.

В декабре сообщалось, что айсберг А23а утратил статус крупнейшего ледника в мире.

Роскосмос показал фотографию айсберга А23а после его раскола.

На новых снимках Роскосмос запечатлел крупнейший айсберг D15а.