МЖД сообщила о задержках с прибытием поездов в Москву из-за погоды

МЖД: В Москве поезда отбывают и прибывают с задержками из-за погоды

Tекст: Тимур Шайдуллин

Поезда дальнего следования прибывают и отправляются со станций Московской железной дороги (МЖД) с небольшими отклонениями от расписания из-за сложных метеоусловий, сообщили в МЖД.

При этом движение электропоездов Московского центрального диаметра и Московского центрального кольца идет в штатном режиме, подчеркнули представители железной дороги. Оперативную информацию о работе поездов пассажиры могут узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД или по телефону круглосуточного Центра поддержки клиентов РЖД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сильный снегопад привел к задержке и отмене 62 рейсов в московских аэропортах. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме и проводят расчистку инфраструктуры.

Синоптики прогнозируют ослабление снегопадов в центре России в субботу и похолодание до 20 градусов ночью на следующей неделе.

Ранее в Новый год тысячи пассажиров в Краснодарском крае оказались заблокированы в поездах из-за снегопада, где находились более 10 часов без света и горячей пищи.