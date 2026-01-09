Импорт газа в ЕС достиг максимума за два года

Импорт газа ЕС в 2025 году достиг максимальных за два года 313,6 млрд кубометров

Tекст: Тимур Шайдуллин

Импорт природного газа странами Евросоюза в 2025 году вырос до 313,6 млрд кубометров. Аналитическая компания Bruegel отмечает, что этот показатель стал максимальным с 2023 года, а в предыдущие два года закупки газа ЕС только сокращались. За 2025 год импорт вырос на 5,3%, пишет РИА «Новости».

По итогам года основную часть поставок составил трубопроводный газ, однако его объемы снизились на 8,3% по сравнению с 2024 годом и составили 169,9 млрд кубометров. Доля трубопроводного газа уменьшилась до 54,2% совокупного импорта.

Bruegel также фиксирует заметный рост поставок сжиженного природного газа: в 2025 году импорт СПГ увеличился на 27,7% и достиг 143 млрд кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник компания «Газпром» отметила снижение заполненности подземных хранилищ газа в Европе до 59,9%. Запасы газа в этих хранилищах снизились на 10,6 млрд кубометров по сравнению с концом 2024 года и составили 63 млрд кубометров.

В то же время, газ в Европе по итогам прошлого года подорожал на 9% на фоне рекордного импорта СПГ.