ВСУ перестали подъезжать ближе 10 километров к фронту из-за атак дронов России

Tекст: Дарья Григоренко

«Основная задача – изолировать район боевых действий, обрезать противнику логистику. Убрать его пилотов БПЛА, все по возможности сразу «выносится», работаем КВНами (дроны на оптоволокне – прим. ВЗГЛЯД)», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

Приоритетными целями ударов становятся пилоты тактических беспилотников типа «Мавик», тяжелых гексакоптеров «Баба Яга» и расчеты дронов-камикадзе. Такая тактика, по словам «Пионера», уже дает результаты: украинским военным теперь приходится преодолевать пешком расстояние до 10 километров до передней линии.

Ранее противник мог подъезжать на автомобилях или другой технике, но после массированных ударов и применения дронов ВС России отрезали логистику противника. Теперь украинские бойцы вынуждены идти малыми группами или поодиночке, что значительно снижает их возможности по снабжению и переброске сил.

Офицер с позывным «Гром» уточнил, что управление дронами на оптоволокне – сложная командная задача. Необходимо аккуратно доставлять на позиции сами дроны, снаряды, топливо, генераторы и катушки с оптоволокном – любое неосторожное обращение может вывести оборудование из строя. Также «Гром» отметил, что ВСУ активно охотятся на российские группы снабжения, устраивая засады из дронов, а для защиты снабженцев ВС РФ применяют посты воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы.

По мнению российских бойцов, только комплексные меры по обеспечению защиты и поддержке снабжения позволяют успешно выполнять боевые задачи на этом направлении фронта.

В среду офицер российской группировки «Запад» сообщил о резком увеличении использования ВСУ оптоволоконных дронов-камикадзе на краснолиманском направлении.

Ранее сообщалось, что российские подразделения заблокировали важный логистический маршрут украинских формирований у Красного Лимана, что затруднит снабжение противника на этом направлении.