Экс-мэр Калининграда погиб на охоте

Бывший мэр Калининграда Любивый погиб на охоте в Курганской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Экс-глава Калининграда Евгений Любивый погиб во время охоты в Курганской области, передает РИА «Новости». О трагедии сообщил председатель городского совета депутатов Олег Аминов. По его словам, пока известно лишь о несчастном случае, подробности не раскрываются, супруга Любивого находится в трауре.

Аминов добавил, что вопрос о месте и времени похорон пока не решен – совет депутатов уточнит детали у родственников погибшего. В своем Telegram-канале он выразил соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что Любивый посвятил жизнь служению людям, работая как врач и общественный деятель, активно участвовал в жизни города и защищал интересы жителей.

Евгений Любивый родился 3 апреля 1974 года в Белгородской области, получил медицинское образование в РГМУ им. Н.И. Пирогова, работал заместителем главного врача в московском научном Центре хирургии. С 2017 года возглавлял БСМП Калининграда, с 2018 года был главным внештатным хирургом регионального минздрава и координировал проект «Здоровое будущее» от партии «Единая Россия». В 2021 году Любивый стал депутатом горсовета, а с сентября 2021 по март 2023 года занимал пост главы Калининграда.

В марте 2023 года он ушел в отставку, чтобы вернуться к медицинской работе. В январе 2024 года уволился на фоне скандала с незаконной охотой на Куршской косе, а в апреле пытался через суд восстановиться на работе и взыскать компенсацию за, по его мнению, незаконное увольнение, однако суд отказал ему в иске.

В 2025 году Любивый завершил политическую деятельность как депутат городского Совета Калининграда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября прошлого года в Хакасии на охоте погиб руководитель крупной компании Игорь Веремчук. Один из охотников сразил его пулей, перепутав с диким зверем.

Позже при схожих обстоятельствах 1 октября погиб глава Ленинского района Новосибирска Александр Гриб.



