    9 января 2026, 15:47 • Новости дня

    Профессор Дизен заявил о невозможности остановить удары ракет «Орешник»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мощные удары Вооружённых сил России ракетами «Орешник» по целям на Украине стали сигналом для НАТО, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

    Российские удары по Украине с использованием ракет «Орешник» стали сигналом для Североатлантического альянса, об этом в своей публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, передает РИА «Новости».

    По его словам, «это предупреждение НАТО», а сами ракеты отличаются большой мощностью и невозможностью их перехвата.

    Дизен обвинил западные страны в том, что они оказывают содействие террористическим действиям киевского режима против России, включая удары по аэродромам и атаку беспилотников на резиденцию президента России в декабре. Он отметил, что утверждения о самостоятельности Украины в проведении подобных атак являются, по его мнению, «совершенно бессмысленными и обманчивыми».

    Профессор добавил, что моральное позерство и военная пропаганда не смогут никого защитить, если последует ответный удар со стороны России.

    Военные России провели массированный удар по инфраструктуре Украины после атаки на резиденцию президента России.

    Политолог Иван Лизан отметил, что ВС России наносят удары только по целям, снижающим боеспособность ВСУ.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что применение комплекса «Орешник» стало правильным ответом против угроз, сравнив его с действием галоперидола.

    9 января 2026, 09:09 • Новости дня
    ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию Путина
    ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию Путина
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России Владимира Путина, сообщили в Минобороны.

    Российские Вооруженные силы в ночь на 9 января провели массированный удар по критически важным объектам на Украине, используя в том числе ракетный комплекс средней дальности «Орешник», сообщает Минобороны в Telegram.

    Массированная атака стала ответом на попытку Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

    «Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины», – говорится в сообщении Минобороны.

    По данным министерства, цели удара были успешно достигнуты. Были поражены производственные объекты, где изготавливались беспилотные летательные аппараты, применявшиеся при атаке на российскую резиденцию, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса.

    В Минобороны отметили, что любые террористические действия со стороны преступного украинского режима не останутся без ответа.

    В ночь на 9 января украинские Telegram-каналы распространили видео с якобы зафиксированным ударом по объекту инфраструктуры во Львовской области.

    Напомним, Минобороны России сообщало, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    9 января 2026, 12:58 • Новости дня
    Политолог объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»

    Политолог Лизан объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»

    Политолог объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВС России не выбирают цели для ударов, которые не принесут эффективного снижения боеспособности ВСУ. Поэтому лучшим ответом на обстрел резиденции президента России и стало уничтожение объектов ВПК и энергетической сферы Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее ВС РФ нанесли «удар возмездия» «Орешником» по критически важным объектам инфраструктуры Украины.

    «Важно отметить, что Минобороны официально назвало прошедшее поражение целей на Украине «ударами возмездия» за атаку ВСУ на резиденцию Владимира Путина. Известно, что российская армия била по мощностям производства БПЛА и энергообъектам, обеспечивающим их работу», – сказал политолог Иван Лизан.

    «На первый взгляд, может показаться, что выбранные нами цели не соответствуют масштабу действий противника, направленных непосредственно против лидера РФ. Однако в этом случае необходимо понимать, что Украина не обладает суверенитетом в классическом понимании этого слова», – пояснил он.

    «Банальный пример: если все сервера «Госуслуг» находятся исключительно в России, то аналог «незалежной» «Дiя» активно пользуется мощностями США и ЕС. С властью в республике похожая ситуация: многие вещи решаются не на Банковой, а в Брюсселе, Лондоне или Вашингтоне. Соответственно, в ударе по резиденции Владимира Зеленского или по зданию Рады попросту нет смысла», – продолжает собеседник.

    «Конечно, подобные действия могли бы «порадовать» некоторую часть населения нашей страны, но кроме морального удовлетворения Москва ничего от поражения этих целей не получила бы. Мы же при определении объектов руководствуемся в первую очередь прагматизмом: что именно позволит нам снизить боеспособность противника», – добавляет эксперт.

    «Тот факт, что удар нанесен с целью «возмездия» ,подтверждает и выбранное вооружение, а именно – ракета «Орешник». Данный боеприпас давно заслужил репутацию грозного и разрушительного снаряда. Соответственно, сам факт его применения подчеркивает «внештатность» атаки. То есть речь идет не о рядовом обстреле, а о важном, практически символическом, действии», – акцентирует он.

    «Впрочем, необходимость применения именно «Орешника» может диктоваться и чисто прагматическими соображениями. По неподтвержденным Минобороны данным, одной из целей удара стало Бильче-Волыцко-Угерское подземное хранилище газа (ПХГ). Данный объект находится на значительной глубине под землей», – добавляет собеседник.

    «Соответственно, если ВС РФ действительно били по нему, «Орешник» в силу своей мощности мог пробить защиту столь значимого объекта. Подобный удар рискует стать значительной проблемой для Киева. Речь идет о крупнейшем ПХГ в стране, соответственно, республике придется «доживать» на остатках газа, а затем полностью переключиться на поставки энергоресурсов из Европы. Таким образом, речь может идти о логичном завершении серии ударов по хранилищам, начавшейся еще в 2024 году», – резюмировал Лизан.

    Напомним, ВС РФ нанесли «удар возмездия» по критически важным объектам инфраструктуры Украины. Как сообщает Минобороны, несколько целей были поражены «высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования» при помощи БПЛА и, примечательно, ракеты «Орешник».

    Сообщается, что объектами для удара стали места производства беспилотников на Украине, которые «использовались в ходе террористической атаки» на резиденцию Владимира Путина. Кроме того, были поражены и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу ВПК противника. Подчеркивается, что все цели атаки были достигнуты.

    Как отмечает военкор Александр Коц, одной из целью удара могло стать Бильче-Волыцко-Угерское ПГХ. Данное хранилище имеет проектную емкость в размере 17 млрд куб. метров, что занимает около 50% от общей мощности всех хранилищ на Украине. Тем не менее, Минобороны на данный момент не подтвердило корректность данной информации.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    9 января 2026, 06:15 • Новости дня
    Появились видео взрывов во Львовской области

    Появились видео удара по объекту инфраструктуры во Львовской области

    Появились видео взрывов во Львовской области
    @ кадр из опубликованного видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские Telegram-каналы распространили видео, на котором якобы зафиксирован удар по объекту инфраструктуры во Львовской области, о котором сообщал мэр Львова Андрей Садовый.

    «Есть прилет по объекту критической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация пожара», – написал в Telegram-канале мэр Львова Садовый.

    Он добавил, что гражданские объекты и жилые дома города не пострадали.

    В соцсетях пользователи выкладывают ролики, на которых якобы показаны взрывы на западе Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр украинского Львова в ночь на пятницу сообщил о взрывах в городе. До этого украинские СМИ сообщили о прекращении работы всех ТЭЦ в Днепропетровской области без прогнозов восстановления. Во Львове 7 января отключили часть больниц и весь электротранспорт.


    8 января 2026, 20:27 • Новости дня
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    @ Anders Kongshaug/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время встречи «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским, показав укоризненный жест, пишут СМИ.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Владимиру Зеленскому во время встречи в Париже, состроив ему укоризненную гримасу и шутливо погрозив пальцем, передает РИА «Новости». Издание The Telegraph сообщило, что этот жест главы Еврокомиссии выглядел как реакция на попытку Зеленского вписать в итоговое коммюнике фразу о нападении на Москву.

    Автор статьи предположил, что украинский лидер рассчитывал, будто его действия останутся незамеченными, однако фон дер Ляйен публично выразила свое недовольство.

    Кроме того, The Telegraph обратила внимание на то, что союзники Киева на встрече выглядели растерянными и не проявляли решительных действий, ограничиваясь только разговорами о необходимости что-то предпринять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о положительном исходе переговоров с Владимиром Зеленским в Никосии и назвала вступление Украины в ЕС ключевой гарантией безопасности.

    До этого СМИ назвали просьбы Евросоюза к США о гарантиях безопасности для войск на Украине странными и унизительными.

    Напомним, что во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз на Украине в случае прекращения огня.

    9 января 2026, 09:59 • Новости дня
    Мэр Львова объяснил отсутствие газа после удара ночью

    Мэр Львова объяснил отсутствие газа после удара ночью сработавшей защитой

    Мэр Львова объяснил отсутствие газа после удара ночью
    @ Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После ночного удара ракетным комплексом «Орешник» в селе Рудно Львовской области была активирована система безопасности, временно отключившая газоснабжение для 376 абонентов.

    В результате ракетного удара Вооруженных сил России по селу Рудно Львовской области, автоматическая система безопасности газа временно прекратила подачу газа для 376 абонентов, сообщает Lenta.ru.

    Мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале заявил, что система защиты сработала из-за ударной волны. По его словам, специалисты уже работают на месте аварии и проверяют оборудование. Садовой добавил, что подача газа будет восстановлена после завершения всех проверок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. Депутат горсовета Львовской области Игорь Зинкевич отметил перебои с подачей газа в одном из поселков.

    Украинские Telegram-каналы показали видео удара по объекту инфраструктуры во Львовской области.

    Российские военные нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины после атаки на резиденцию президента России, используя высокоточное оружие и комплекс «Орешник».


    8 января 2026, 19:59 • Новости дня
    Девушка из Москвы едва не погибла из-за необычного поедания мандарина

    У девушки из Москвы диагностировали асфиксию и перелом ребра из-за мандарина

    Девушка из Москвы едва не погибла из-за необычного поедания мандарина
    @ IMAGO/Janine Schmitz/photothek.d/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Во время новогоднего застолья в Москве 20-летняя девушка едва не задохнулась, пытаясь проглотить целый мандарин на спор, она получила перелом ребра.

    Двадцатилетняя жительница Москвы едва не погибла из-за попытки проглотить целый мандарин во время новогоднего празднования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Life.

    Инцидент произошел из-за пари. В публикации отмечается: «20-летняя девушка <…> от спора не отказалась, но как только попыталась проглотить цитрус, тут же начала задыхаться».

    Друзья пытались оказать первую помощь, однако при этом случайно сломали ей ребро. Несмотря на сложности, девушке все же удалось самостоятельно выплюнуть мандарин.

    После происшествия ее доставили в больницу, где врачи диагностировали острую асфиксию и перелом ребра. Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает, однако специалисты настоятельно рекомендуют не повторять подобные опасные эксперименты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева предупредила о риске расстройств пищеварения, аллергий, набора веса и проблем с зубами при чрезмерном употреблении мандаринов.

    Диетолог Зинаида Медведева назвала основные пищевые ошибки, которые часто совершают за новогодним столом.

    8 января 2026, 21:33 • Новости дня
    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет

    Дипслужба ЕС не смогла подтвердить слова Каллас о 19 странах, атакованных Россией

    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейская дипломатическая служба не смогла предоставить перечень из 19 стран, на которые Россия якобы нападала за последние 100 лет, ограничившись общими формулировками без конкретики.

    Дипслужба Евросоюза не смогла предоставить список из 19 стран, на которые, по словам главы ведомства Каи Каллас, Россия якобы нападала за последние 100 лет, сообщает ТАСС.

    Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер направил соответствующий запрос в европейскую Службу внешних действий, опубликовав его и официальный ответ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В обращении Картайзер обратился к Каллас: «Вы упомянули, что Россия напала на 19 стран за последние 100 лет. Я был бы благодарен, если бы вы смогли мне предоставить список этих 19 стран».

    Однако в ответе европейской дипслужбы, датированном 7 января, не приводится ни одной конкретной страны, и полного списка также нет, отметил Картайзер.

    В письме говорится, что за последние 100 лет Россия и ранее СССР, по мнению ведомства, предпринимали «неспровоцированные акты агрессии», включая вторжения и оккупацию, однако эти утверждения не подкреплены фактами или именами государств. В дипслужбе пояснили, что Каллас имела в виду также действия СССР, правопреемницей которого является Россия.

    На подготовку ответа у аппарата Каллас было пять недель – запрос был направлен еще 1 декабря. В письме отдельно уточняется, что Российская Федерация существует как субъект международного права с 12 июня 1990 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат финского парламента Йоханнес Юрттиахо потребовал не допускать фальсификаций в оценке исторических событий.

    А помощник президента России Владимир Мединский назвал высказывания Каллас «калласальными» открытиями в военной истории.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    9 января 2026, 13:32 • Новости дня
    Сторона Лурье отказалась принять квартиру у представителей Долиной
    Сторона Лурье отказалась принять квартиру у представителей Долиной
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Покупательница квартиры Ларисы Долиной, Полина Лурье, отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи, заявила защитница Долиной Мария Пухова.

    По словам Пуховой, квартира была готова к передаче с 5 января, документы были подготовлены к этой дате. Однако Лурье не смогла приехать в тот день и перенесла встречу на более поздний срок, передает ТАСС.

    «К этой дате с нашей стороны были подготовлены документы – акт приема-передачи квартиры. 5 января Полина не смогла приехать, назначила дату сегодня. Но сегодня на встрече адвокат Полины отказалась подписывать акт, поскольку он датирован 5-м числом, и, соответственно, забрать ключи», – заявила Пухова.

    В то же время адвокат Лурье Светлана Свириденко уточнила, что акт приема-передачи не был подписан, так как сама Лариса Долина не явилась на встречу, а ее представитель не обладал необходимыми полномочиями для передачи квартиры и ключей. Лурье не может заселиться до подписания всех необходимых документов. На данный момент Долина находится в отъезде, пишет РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина намерена во второй половине дня 9 января передать ключи от квартиры в Хамовниках новой владелице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд обязал Ларису Долину покинуть квартиру в Хамовниках вместе с семьей. Долина завершила переезд из этой квартиры. В первом квартале 2026 года в России могут принять новые законы для борьбы с так называемой «схемой Долиной».

    9 января 2026, 15:53 • Новости дня
    The Washington Post оценил удары «Орешником»

    The Washington Post оценил удары «Орешником» как напоминание о мощи Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали для западных стран напоминанием о масштабах ядерного арсенала Москвы, пишет The Washington Post.

    Удары Вооруженных сил России по целям на Украине с использованием ракет «Орешник» вызвали бурную реакцию в США, пишет РИА «Новости» со ссылкой на статью в The Washington Post.

    Американское издание назвало эти удары «мощным сигналом для всего мира» и подчеркнуло, что произошедшее стало «зловещим напоминанием миру об огромном ядерном арсенале Москвы».

    Авторы материала отмечают, что сигнал от России был отправлен именно в тот момент, когда, как считают в США, мирный план президента Дональда Трампа по Украине оказался в тупике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины после атаки на резиденцию президента России.

    Политолог Иван Лизан отметил, что цели для ударов выбираются для снижения боеспособности ВСУ. Минобороны использовало высокоточное оружие и комплекс «Орешник».

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что такой удар показал, как надо действовать против «опасных психов».

    9 января 2026, 04:30 • Новости дня
    Пять стран обратились в CAS обжаловать решение FIDE о сборных России
    Пять стран обратились в CAS обжаловать решение FIDE о сборных России
    @ Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа европейских шахматных федераций из Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии требует Спортивный арбитражный суд (CAS) проверить законность процедуры снятия ограничений с российских сборных по решению Международной шахматной федерации (FIDE).

    Жалобу подали совместно следующие шахматные федерации: Украина, Англия, Норвегия, Эстония и Германия.

    «Заявители считают, что в процессе рассмотрения оспариваемых решений были допущены серьезные процессуальные нарушения, включая нарушения Устава ФИДЕ и основополагающих принципов открытого и справедливого принятия решений в международном управлении спортом. В жалобе содержится требование о проведении независимой юридической проверки Спортивным арбитражным судом (CAS) процесса, приведшего к решению Генеральной Ассамблеи», – сказано в заявлении на сайте норвежской шахматной федерации.

    Апеллянты из пяти стран требуют независимой юридической проверки специалистами CAS процедуры принятия решений генассамблеи, так как, по их мнению, решения о российских шахматистах были приняты без учета рекомендаций МОК о запрете участия сборных России и Белоруссии и использовании их национальных символов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заседание генассамблеи FIDE прошло 14 декабря 2025 года в видеоформате: 61 делегат поддержал отмену ограничений, 51 выступил против. После этого большинство проголосовало за участие российских шахматистов под нейтральным флагом. Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата юридически действительны и организация советуется с Международным олимпийским комитетом.

    9 января 2026, 02:06 • Новости дня
    Посольство США в Киеве предупредило о «крупной воздушной атаке»

    Посольство США в Киеве предупредило о возможной «крупной воздушной атаке»

    Посольство США в Киеве предупредило о «крупной воздушной атаке»
    @ Sergey Dolzhenko/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американское посольство в Киеве объявило на сайте о потенциально возможной крупной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение ближайших дней.

    «Посольство рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», – сказано в сообщении.

    Американским гражданам в Киеве рекомендуют загодя найти укрытие, загрузить на мобильный телефон надежное приложение для оповещения о воздушной тревоге, немедленно укрыться при воздушной тревоге и следить за новостями в местных СМИ.

    Диппредставительство США призывает также «скорректировать свои планы», запастись едой, водой и лекарствами и следовать указаниям властей и спасателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ракетные удары декоммунизируют энергетику Украины. В конце декабря в украинской столице из-за пожаров образовался густой смог, сообщала Киевская городская государственная администрация. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский жаловался на нехватку определенных видов ракет для работы систем противовоздушной обороны.


    9 января 2026, 12:41 • Новости дня
    Медведев сравнил удар «Орешником» с уколом галоперидола
    Медведев сравнил удар «Орешником» с уколом галоперидола
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ночной удар «Орешником» по Украине показал, как следует действовать против «опасных психов», сравнив его с применением галоперидола.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил ночной удар «Орешником» по территории Украины с уколом галоперидола в своем Telegram-канале. Политик отметил, что этот пример наглядно показывает, как необходимо действовать против «опасных психов».

    Медведев заявил: «И вести себя нам нужно соответственно: слишком много буйных вокруг. При понимании того, что таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров. Только санитары с огромными кулаками и флегматичными лицами. Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола. Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.

    В Киеве отключили электричество и остановили движение электротранспорта на левом берегу. Коммунальная служба сообщила о прекращении подачи воды после серии взрывов.

    В селе Рудно Львовской области после ночного применения ракетного комплекса «Орешник» система безопасности отключила газоснабжение для 376 абонентов.

    9 января 2026, 15:15 • Новости дня
    Посольство едко прокомментировало отмену концертов Захаровой во Флоренции

    Посольство России осудило отмену концертов Захаровой во Флоренции

    Посольство едко прокомментировало отмену концертов Захаровой во Флоренции
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Выступления российской балерины Светланы Захаровой, запланированные на конец января во Флоренции, отменили после обращения посольства Украины, что вызвало резкую реакцию российских дипломатов.

    Посольство России в Италии прокомментировало отмену двух выступлений балерины Светланы Захаровой во Флоренции, назвав это решение проявлением русофобии, передает РИА «Новости».

    В заявлении посольства отмечается: «В очередной раз мы являемся свидетелями ограничения культурного суверенитета Италии преступным террористическим режимом Зеленского... Можно лишь «поздравить» Италию и колыбель Возрождения Флоренцию с очередным «достижением», а точнее – дальнейшим погружением в мутные воды русофобии».

    Согласно сообщению, театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил запланированные на 20 и 21 января выступления Захаровой после обращения посольства Украины в Италии.

    Захарова должна была представить авторский проект «Па-де-де на пальцах и для пальцев» вместе с супругом, скрипачом Вадимом Репиным.

    Российское посольство также связало случившееся с давлением Еврокомиссии, отметив, что финансирование театра может быть «перекрыто» из-за участия российских артистов. Аналогичные случаи уже происходили в Италии: в июле прошлого года был отменен концерт дирижера Валерия Гергиева в Королевском дворце Казерты после протестов антироссийских активистов и представителей украинских организаций.

    Издание Nazione уточняет, что инициатором отмены выступлений Захаровой стало посольство Украины в Италии, которое направило соответствующие письма в адрес властей Флоренции и руководства театра в декабре 2025 года. Министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал в свое время аналогичную отмену концерта Гергиева.

    9 января 2026, 08:42 • Новости дня
    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»

    Трамп сообщил о разгрузке нефти с танкера «Маринера»

    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нефть с танкера «Маринера», задержанного американскими военными, начали разгружать, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

    С танкера «Маринера», который был захвачен американскими силами, уже начали разгружать нефть, передает РИА «Новости».

    Президент США Дональд Трамп заявил каналу Fox News : «Нефть сейчас разгружают».

    По его словам, решение о захвате судна не представляло для него сложности.

    Трамп также уточнил, что не готов обсуждать детали своих возможных контактов с президентом России Владимиром Путиным после инцидента с танкером. «Я не хочу говорить этого», – заявил глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с вооруженной акцией США против российского танкера «Маринера». МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры».

    При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «Маринера», ранее известный как Bella-1, пуст, но, по мнению США, относится к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    8 января 2026, 18:50 • Новости дня
    Инвестор Роджерс вышел с рынка США и вложился в Узбекистан

    Инвестор Джим Роджерс продал все акции США и вложился в Узбекистан

    Инвестор Роджерс вышел с рынка США и вложился в Узбекистан
    @ c40/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский инвестор Джим Роджерс решил выйти с американского фондового рынка из-за опасений коррекции и сделал ставку на узбекские акции.

    Американский инвестор Джим Роджерс продал все свои акции в США, так как опасается завершения самого продолжительного периода роста в истории американского рынка, пишет РБК.

    По его словам, он вышел из американских активов ближе к концу 2025 года, хотя признает, что мог сделать это преждевременно.

    Роджерс отметил: «Я продал все в Америке, потому что это самый продолжительный период роста за всю историю. Я продал слишком рано, очевидно, но, на мой взгляд, цикл роста подходит к концу».

    Инвестор сообщил, что вложился в акции Узбекистана, купив почти все ценные бумаги, которые доступны на бирже «Тошкент». Сейчас на этой площадке торгуются акции 85 компаний из разных секторов экономики, включая банковский и нефтегазовый.

    Ранее, еще в 2021 году, Роджерс высказывал интерес к рынку Узбекистана, но тогда не владел активами в стране. Теперь он сообщил, что держит только акции узбекских эмитентов и верит в национальную валюту – сум, не страхуя валютные риски.

    Помимо узбекских активов, Роджерс по-прежнему держит портфель китайских акций, в частности бумаги Air China и China Eastern. Однако он не исключает, что может вскоре выйти и из этих инвестиций, если рост рынка продолжится и появится риск перекупленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роджерс заявил, что в мире формируется новый инвестиционный «пузырь» в секторе искусственного интеллекта.

    Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша также выражал тревогу по поводу возможного формирования «пузыря» в сфере искусственного интеллекта. В МВФ подчеркивали, что чрезмерный оптимизм вокруг технологий на базе ИИ может привести к масштабному краху, аналогичному обвалу рынка в США в 2000-2001 годах.

    Сейчас в Соединенных Штатах происходит обвал стоимости компаний техсектора, особенно работающих с искусственным интеллектом.


