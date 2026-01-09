В Вологодской области закрыли все алкомаркеты и «наливайки»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Все 610 алкомаркетов Вологодской области прекратили деятельность или изменили формат, сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Георгий Филимонов. Губернатор отметил, что понятия «алкомаркет» на территории области больше не существует: ни один из магазинов не реализует спиртное в прежнем объеме.

Сеть «Бристоль» переименована в «Б-продукты», а ассортимент магазинов теперь включает только 20% алкоголя, который продается в отдельных залах. Магазины «Красное&Белое» уже больше полугода не торгуют спиртным и также меняют вывески. Сеть «Северный градус» теперь работает под названием «Каждая покупка в радость». В течение недели завершилась перепрофилизация последних 10 магазинов.

Что касается «наливаек», 75 точек из 125 закрылись или перешли к формату кафе. Под контролем остается еще 50 заведений. Губернатор отметил, что результат достигнут благодаря программе «5:3:3»: бизнесу предоставляют льготные займы до 5 млн рублей под 3% на три года для смены профиля. За прошлый год выдано 16 таких займов на общую сумму 60,1 млн рублей.

Кроме того, губернатор сообщил о закрытии 218 из 316 вейп-шопов по области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Вологодской области ввели с 1 марта 2025 года ограничение на розничную продажу алкоголя по будням с 12 до 14 часов, однако без ограничений для заведений общепита с лицензией.

Позже власти разрешили покупать спиртное в выходные, в День Защитника Отечества, Международный женский день и День Победы, а в новогодние праздники с 30 декабря 2025 года по 8 января 2026 года продажа алкоголя разрешалась с 08:00 до 23:00.

Однако после введения ограничений в регионе появился черный рынок спиртного, что вызвало значительный рост цен на продукцию.



