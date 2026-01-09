Статистики озвучили средние заплаты в нефтегазовой отрасли России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Средняя зарплата в нефтегазовой отрасли России за период с января по ноябрь прошлого года составила 102 тыс. рублей, передает РИА «Новости». Максимально высокая зарплата, согласно исследованию экспертно-аналитической компании «Киберия», предлагается на позиции директора по стратегии – 600 тыс. рублей в месяц. Вакансии советника генерального директора и заместителя по информационным технологиям занимают второе место по уровню оплаты – по 500 тыс. рублей.

Медианная зарплата в отрасли составляет 86 тыс. рублей. Для технологов и инженеров-конструкторов медианная зарплата составляет 90 тыс. рублей, механиков – 110 тыс. рублей, а геологов – 115,5 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что самый низкий показатель медианной зарплаты зафиксирован у работников со сменным графиком – 63,5 тыс. рублей. При гибком графике медианная зарплата составляет 80 тыс. рублей, при полном рабочем дне – 86 тыс. рублей, при удаленной работе – 100 тыс. рублей. Самый высокий уровень медианной зарплаты отмечен у вахтовиков – 140 тыс. рублей.

В «Киберии» подчеркивают, что самые высокие медианные зарплаты зафиксированы у руководителей отдела логистики – 240 тыс. рублей, операторов станков с ЧПУ – 204 тыс. рублей, прорабов и мастеров строительно-монтажных работ – 195 тыс. рублей. Также в пятерку лидеров вошли токарь, фрезеровщик и шлифовщик – 183 тыс. рублей, руководители проектов – 170 тыс. рублей.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, средние зарплаты финансистов, страховщиков, работников табачной промышленности и нефтегазовой отрасли в России превысили 200 тыс. рублей.

При этом, год назад нефтегазовая отрасль не входила в ТОП-3 самых высокооплачиваемых в стране. Однако в 2024 году рост средних доходов в ней составил 38% год к году. Это стало наивысшим показателем по увеличению средних зарплат в России по сферам деятельности.